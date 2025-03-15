https://ria.ru/20250315/lera-2004999786.html

Инстинкт скандала: Лера Кудрявцева устроила новую истерику в прямом эфире

Инстинкт скандала: Лера Кудрявцева устроила новую истерику в прямом эфире - РИА Новости, 15.03.2025

Инстинкт скандала: Лера Кудрявцева устроила новую истерику в прямом эфире

Третий громкий конфликт за полгода: телеведущая устроила истерику на федеральном канале и едва не сорвала съемки из-за критики своего любимчика. Что происходит... РИА Новости, 15.03.2025

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2025-03-15T09:00:00+03:00

2025-03-15T09:00:00+03:00

шоубиз

лера кудрявцева

сергей соседов

алла пугачева

нтв (телеканал)

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МОСКВА, 15мар - РИА Новости. Третий громкий конфликт за полгода: телеведущая устроила истерику на федеральном канале и едва не сорвала съемки из-за критики своего любимчика. Что происходит с Кудрявцевой и почему зрители требуют "снять корону"?Как музыкальная критика превратилась в личную войнуШестой выпуск шоу "Суперстар!" на НТВ, вышедший в эфир 8 марта, запомнился зрителям не только возвращением Лолиты Милявской, занявшей кресло жюри вместо Наташи Королевой. Настоящей "бомбой" программы стал конфликт между постоянными членами жюри — Лерой Кудрявцевой и Сергеем Соседовым.Причиной столкновения стало выступление Сергея Челобанова с песней "Звездочка моя ясная". Телеведущая высоко оценила номер, но музыкальный критик категорически не согласился с ее мнением, охарактеризовав выступление как "пресноватое"."Вышло пресновато. Было хорошо, но не так, как мог Сережа. Я от него ждал дорогого и эксклюзивного эпизода", — заявил Сергей Соседов.Реакция Кудрявцевой оказалась молниеносной и неожиданной. Сначала она потребовала выключить микрофон коллеги, а затем подошла к Соседову и в буквальном смысле чуть не придушила его. Впрочем, закончилась эта сцена неожиданно — поцелуем в щеку, после которого на лице критика остался яркий след от красной помады телеведущей.Что не поделили Кудрявцева и СоседовПредыдущий конфликт между Кудрявцевой и Соседовым разгорелся вокруг интерпретации песни Юрия Шатунова "Грезы" в исполнении Челобанова. В своем выступлении Сергей решил добавить "антуража" простой, по его словам, композиции. На сцену вместе с артистом вышел танцевальный коллектив, а на задних экранах транслировались нуарные видеоролики. Этот подход восхитил Кудрявцеву, но вызвал совершенно противоположную реакцию у Соседова."Я нахожусь в оцепенении и состоянии шока. Стас сказал "психоделический театр", а я бы сказал "психиатрический театр". Сергей уникальный артист очевидно. Но! Композиция строилась на мрачных речитативах, они уводили в потусторонний мир. В состояние ужаса вводили меня вставки с инструменталом и криком "Аааа!". И мне было физически плохо. Мне казалось, что я схожу с ума. Перебор!" — эмоционально выразил свою оценку критик.Такой отзыв стал последней каплей для Кудрявцевой, которая мгновенно перешла к угрозам:"Сережа, даже не смей. Не смей даже! Я сейчас с тобой просто поругаюсь. Никогда в жизни этого не было, но сейчас я с тобой поругаюсь", — пригрозила она.Когда Соседов все же продолжил свою мысль, телеведущая схватила подушку и запустила ее в критика. После этого она вскочила со своего места и покинула студию, сопровождая свой уход нецензурными выражениями. Съемки пришлось приостановить, а другие члены жюри — Стас Пьеха и Ольга Зарубина — выглядели совершенно ошеломленными произошедшим.Почему Кудрявцева потеряла контроль?Что связывает телеведущую и Сергея Челобанова – вопрос, ответ на который дает ключ к пониманию ситуации. Внимательные зрители заметили, что в новом сезоне шоу музыкант стабильно получал от Кудрявцевой высшие оценки.Бывший возлюбленный Аллы Пугачевой явно вошел в список фаворитов телеведущей, и критика в его адрес вызвала у нее бурную эмоциональную реакцию. Коллеги Кудрявцевой неоднократно отмечали, что ее уровень эмпатии порой "переходит все мыслимые пределы", а эмоциональная вовлеченность в рабочие процессы нередко приводит к потере самоконтроля.Соседов о конфликте и закулисье шоуПока Кудрявцева хранила молчание, Сергей Соседов решил публично прокомментировать ситуацию. В беседе с журналистами музыкальный критик заявил, что считает себя абсолютно правым в этой ситуации, несмотря на то, что конфликт глубоко его затронул."Я выстраиваю и аргументирую свое мнение, указываю и на положительные стороны, и на отрицательные", — пояснил свою позицию телеведущий и журналист.Соседов также приоткрыл завесу тайны над закулисной работой шоу "Суперстар!". По его словам, все конфликты и эмоциональные реакции в программе абсолютно естественны и не срежиссированы."Нам даже не сообщают названия песен, которые будут звучать. Раньше сообщали, и мы могли подготовиться по песне, узнать, кто написал. Сейчас нам этих данных не дают. Я по памяти уже вспоминаю, кто пел, авторов песен", — рассказал критик в интервью NEWS.ru.Сцена с матом и стаканомНеудержимый темперамент Леры Кудрявцевой давно стал притчей во языцех в телевизионных кругах. Зрители еще не забыли скандал с участием Кудрявцевой в программе Андрея Малахова, когда блондинка закатила истерику в прямом эфире. Тогда причиной вспышки гнева стал сюжет о воспитаннике детского дома по имени Виктор, который разыскивал свою мать. Когда женщину нашли и привели в студию, Кудрявцева набросилась на нее с оскорблениями, пытаясь помешать воссоединению семьи.Финал той истории оказался не менее скандальным: когда зрители вступились за гостью программы, разъяренная телеведущая облила женщину водой из стакана и покинула студию, размахивая руками. Вместо извинений на последовавшую критику Лера лаконично ответила: "как чувствую, так и живу"."Хабалка всея Руси": как отреагировали зрителиЧереда скандалов с участием Леры Кудрявцевой поднимает серьезный вопрос: насколько допустимо такое поведение публичной персоны на федеральных каналах? Комментаторы в Сети единодушно осудили поведение телеведущей, отметив, что она далеко не впервые становится центральной фигурой скандала."Кудрявцевой вожжа под хвост попала", "У Кудрявцевой губительная репутация. Где Лера – там всегда скандал", "Снова за гранью", "Что она опять о себе возомнила?", "Вершительница судеб, не иначе" — таковы были наиболее мягкие комментарии в адрес блондинки.Телеведущая, "которая за словом в карман не лезет", все чаще оказывается в центре историй, которые, по мнению критиков, ее совсем не касаются. Способность сохранять самообладание в стрессовых ситуациях — одно из ключевых качеств телеведущего. Когда же эмоции берут верх над профессионализмом, страдает не только репутация самой знаменитости, но и имидж канала, а главное — психологический комфорт зрителей, включивших телевизор в надежде отдохнуть, а не стать свидетелями очередного скандала.Часть аудитории даже призвала к радикальным мерам: "Убрать ее со всех федеральных каналов, надоела", "Если и дальше так пойдет, вообще не буду смотреть ничего с участием Кудрявцевой. Если нервы ни к черту, лечись. Люди хотят отдохнуть, хотят безопасности своей психики - вокруг нас и так хватает страха и раздражающих факторов. Радости люди хотят и красоты. Зачем нам чужие скандалы, истерики на ровном месте, мат из уст хрупкой блондинки на федеральном канале? Лера, пора снять корону".Сможет ли Лера Кудрявцева извлечь уроки из случившегося или просто отделается очередной фразой в стиле "как чувствую, так и живу" — покажет время. А пока телезрители ждут от федеральных каналов реакции на поведение, которое многие считают недопустимым в эфире.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

лера кудрявцева, сергей соседов, алла пугачева, нтв (телеканал)