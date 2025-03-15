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В Курской области идет разминирование жилья и объектов жизнеобеспечения

В Курской области идет разминирование жилья и объектов жизнеобеспечения - РИА Новости, 15.03.2025

В Курской области идет разминирование жилья и объектов жизнеобеспечения

В приграничных районах Курской области одновременно разминируются жилые дома и важные объекты жизнеобеспечения, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 15.03.2025

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специальная военная операция на украине

россия

курская область

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В приграничных районах Курской области одновременно разминируются жилые дома и важные объекты жизнеобеспечения, сообщило Минобороны РФ. "Особенностью выполнения задач по очистке местности и объектов от взрывоопасных предметов на освобожденных территориях является одновременное осуществление работ по разминированию жилых домов, придомовых владений, сельхозугодий и важных объектов жизнеобеспечения, таких как газопроводы, котельные, линии электропередач и связи, дороги, мостовые конструкции", - говорится в сообщении. В министерстве уточнили, что для разминирования освобожденной курской земли развернуто представительство Международного противоминного центра Военно-инженерной академии. Кроме того, к выполнению задач привлечены воинские части и подразделения инженерных войск Вооруженных сил России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)