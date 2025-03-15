Зеленскому вынесли предупреждение после слов о Курской области
Дизен: давление на Зеленского может перерасти в государственный переворот
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского становятся все более абсурдными по мере того, как на него усиливается давление, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X.
Так он отреагировал на слова главы киевского режима о том, что вторжение ВСУ в Курскую область якобы "выполнило свою задачу".
"В то время как война проиграна, выражения становятся все более абсурдными. Давление на Зеленского сейчас усиливается, и вскоре может произойти государственный переворот", — предупредил Дизен.
Накануне глава Белого дома США Дональд Трамп заявил, что попросил президента России Владимира Путина "пощадить полностью окруженные" силы ВСУ. Путин, в свою очередь, заявил, что с пониманием воспринял призыв Трампа руководствоваться принципами гуманности в отношении военных Украины. Помощник президента России Юрий Ушаков уточнил, что в случае сложения оружия заблокированным войскам Украины будут гарантированы жизнь и достойное обращение.
В среду Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой войск. Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что российские военные в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86 процентов площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в Курской области превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что украинские солдаты активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен около 430 боевиков.
Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область Украины.
Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить российские территории.