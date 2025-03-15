https://ria.ru/20250315/kursk-2005047879.html
"Не Сырский и не Зеленский". В Киеве раскрыли, кто подпишет капитуляцию
"Не Сырский и не Зеленский". В Киеве раскрыли, кто подпишет капитуляцию - РИА Новости, 15.03.2025
"Не Сырский и не Зеленский". В Киеве раскрыли, кто подпишет капитуляцию
После разгрома ВСУ в Курской области в Киеве царит растерянность. Пока в Генштабе твердят, что ситуация контролируемая, команда Зеленского старается найти... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T08:00:00+03:00
2025-03-15T08:00:00+03:00
2025-03-15T08:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
суджа
курская область
владимир зеленский
александр сырский
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости, Давид Нармания. После разгрома ВСУ в Курской области в Киеве царит растерянность. Пока в Генштабе твердят, что ситуация контролируемая, команда Зеленского старается найти ответы на извечные вопросы "Кто виноват? и "Что делать?". О том, какие выводы на Украине делают из проблем на фронте, — в материале РИА Новости."Ситуация под контролем"Предпосылки тяжелого поражения ВСУ в курском приграничье складывались давно, и на прошлой неделе часть из них стала очевидной. Сперва российские войска вклинились в оборону противника на южном фланге, поставив под угрозу последние маршруты снабжения группировки вторжения.Затем, 8 марта, стало известно об успехе операции "Поток" — два батальона прошли по газовой трубе около 15 километров и оказались в тылу ВСУ, что позволило разгромить передний край. Противник обратился в бегство. Были освобождены сразу несколько сел, а 13 марта Минобороны России официально сообщило об изгнании ВСУ из Суджи — самого крупного населенного пункта в оккупированной в августе 2024-го части Курской области. Именно вокруг него строилась их оборона.Реакция украинского командования оказалась запоздалой. Еще 9 марта главком ВСУ Александр Сырский никак не комментировал обрушение плацдарма в Курской области, а поздравлял население с днем рождения Тараса Шевченко.Только во вторник, 12-го, он попытался объяснить происходящее. Получилось не очень."В самой тяжелой ситуации моим приоритетом было и остается сохранение жизней украинских воинов. Для этого подразделения сил обороны в случае необходимости совершают маневр на более выгодные рубежи", — написал он в своем Telegram-канале. И добавил: "Несмотря на усиленное давление, <…> будем держать оборону в Курской области столько, сколько это будет целесообразно и необходимо".Между тем российское военное ведомство в пятницу отчиталось об освобождении села Новенькое — уже в Сумской области.Козел отпущенияВ среду депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила об увольнении главы оперативного командования "Север" ВСУ генерал-майора Дмитрия Красильникова*. По информации украинского телеканала "Общественное", его, несмотря на звание, отправили командовать батальоном резерва.Сам Красильников* объяснил, что его сняли с должности 7 марта. В Минобороны Украины это опровергли. По словам спикера Генштаба ВСУ Дмитрия Лихового, генерал-майора отстранили четыре месяца назад.Вместо Красильникова* группировку возглавил бригадный генерал Алексей Шандар, заместитель командующего десантно-штурмовыми войсками.У многих на Украине эти перестановки вызвали возмущение — в частности, у тех, кто винит в происходящем Сырского."Достаточно странное решение, — написал блогер Игорь Лаченков. — Красильников* занимался Курской областью только номинально. Командовал там совсем другой человек. В ручном режиме. И именно этот человек еще два дня назад рассказывал, что "ситуация контролируемая". На самом деле (ничего) не было контролируемым, просто докладывали вранье. <...> Многое военный не сможет написать, потому что потом Сырский устроит всем огромные проблемы".Безуглая также возлагает ответственность на главкома. Причем, по ее словам, удержание курского приграничья стоило ВСУ потерь в Донбассе."Операцию планировал лично Сырский, — отметила она. — Поскольку у него получаются только краткосрочные рывки, но никогда не удается среднесрочное и долгосрочное планирование, то далее в ручном режиме он хоть как-то удерживал территории в Курской области за счет украинских территорий, многочисленных потерь и смещенных приоритетов".По мнению Безуглой, именно из-за этого российское наступление в Донбассе было таким успешным.Она добавила, что командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый выступал против отставки Красильникова*. Напряженные отношения между Драпатым и Сырским ни для кого не секрет.Не отступление, а бегствоНа Западе даже самые проукраинские журналисты — к примеру, Дэвид Акс из Forbes — квалифицируют действия ВСУ как бегство."Из-за нехватки боеприпасов и риска попасть в окружение отступающие украинцы двигались стремительно — по-видимому, под покровом темноты, — пишет он. — Тяжелую технику, что не могли взять с собой, просто бросали — по сути, оставляли русским как трофеи. В результате русские захватили лучшие машины и орудия лучших бригад ВСУ".Поспешность отступления зафиксировали и корреспонденты РИА Новости, побывавшие на позициях, которые еще несколько часов назад занимали подразделения 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Магура". Столы в некоторых блиндажах были накрыты остывающим солдатским обедом."Появились два противника, мы их уничтожили, они шли в открытую, как к себе домой. Не знали, что здесь русские", — рассказал РИА Новости боец 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным Метис.В отличие от украинских СМИ и публичных лиц, западная пресса более откровенна в оценках результатов курской авантюры. Там считают, что Зеленский лишился своего главного козыря."Одновременно с переговорами в Джидде украинская оборона на оккупированной части России, западнее Курска, буквально рухнула", — признает немецкое издание Zeit.Британский The Spectator идет дальше и обвиняет главу киевского режима в том, что именно он сделал этот участок фронта приоритетным."В наступление через границу Владимир Зеленский бросил элитные подразделения из Донецкой области, ослабив восточный фронт Украины и подготовив почву для продвижения противника", — подчеркивает украинская журналистка Светлана Моренец в своей статье для британского издания.Зеленский неоднократно заявлял, что оккупированная ВСУ часть Курской области станет главным преимуществом в случае переговоров. Именно этим и было вызвано упорство украинского командования, не считавшегося с потерями. Тем не менее Киев лишился этого рычага давления, а Зеленскому и Сырскому пора задуматься об организации обороны в Сумской области.* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом.
https://ria.ru/20250312/sudzha-2004314843.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1996962960_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1c118b9264f8a893a107a2fae4e738bb.jpg
"Еще вчера здесь были ВСУ. Сейчас это наш командный пункт". Боец об освобождении Казачьей Локни
Корреспондент РИА Новости побывала на позициях бойцов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в окрестностях Казачьей Локни, откуда бежали ВСУ. "Еще вчера здесь были ВСУ. Сейчас же это наш командный пункт", – рассказал морской пехотинец. Об освобождении населенного пункта Минобороны объявило в среду.
2025-03-15T08:00
true
PT4M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, суджа, курская область, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Суджа, Курская область, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Украина
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости, Давид Нармания. После разгрома ВСУ в Курской области в Киеве царит растерянность. Пока в Генштабе твердят, что ситуация контролируемая, команда Зеленского старается найти ответы на извечные вопросы "Кто виноват? и "Что делать?". О том, какие выводы на Украине делают из проблем на фронте, — в материале РИА Новости.
Предпосылки тяжелого поражения ВСУ
в курском приграничье складывались давно, и на прошлой неделе часть из них стала очевидной. Сперва российские войска вклинились в оборону противника на южном фланге, поставив под угрозу последние маршруты снабжения группировки вторжения.
Затем, 8 марта, стало известно об успехе операции "Поток" — два батальона прошли по газовой трубе около 15 километров и оказались в тылу ВСУ, что позволило разгромить передний край. Противник обратился в бегство. Были освобождены сразу несколько сел, а 13 марта Минобороны России официально сообщило об изгнании ВСУ из Суджи — самого крупного населенного пункта в оккупированной в августе 2024-го части Курской области. Именно вокруг него строилась их оборона.
Реакция украинского командования оказалась запоздалой. Еще 9 марта главком ВСУ Александр Сырский
никак не комментировал обрушение плацдарма в Курской области, а поздравлял население с днем рождения Тараса Шевченко
.
Только во вторник, 12-го, он попытался объяснить происходящее. Получилось не очень.
"В самой тяжелой ситуации моим приоритетом было и остается сохранение жизней украинских воинов. Для этого подразделения сил обороны в случае необходимости совершают маневр на более выгодные рубежи", — написал он в своем Telegram-канале. И добавил: "Несмотря на усиленное давление, <…> будем держать оборону в Курской области столько, сколько это будет целесообразно и необходимо".
Между тем российское военное ведомство в пятницу отчиталось об освобождении села Новенькое — уже в Сумской области.
В среду депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила об увольнении главы оперативного командования "Север" ВСУ генерал-майора Дмитрия Красильникова*. По информации украинского телеканала "Общественное", его, несмотря на звание, отправили командовать батальоном резерва.
Сам Красильников* объяснил, что его сняли с должности 7 марта. В Минобороны Украины это опровергли. По словам спикера Генштаба ВСУ Дмитрия Лихового, генерал-майора отстранили четыре месяца назад.
Вместо Красильникова* группировку возглавил бригадный генерал Алексей Шандар, заместитель командующего десантно-штурмовыми войсками.
У многих на Украине эти перестановки вызвали возмущение — в частности, у тех, кто винит в происходящем Сырского.
"Достаточно странное решение, — написал блогер Игорь Лаченков. — Красильников* занимался Курской областью только номинально. Командовал там совсем другой человек. В ручном режиме. И именно этот человек еще два дня назад рассказывал, что "ситуация контролируемая". На самом деле (ничего) не было контролируемым, просто докладывали вранье. <...> Многое военный не сможет написать, потому что потом Сырский устроит всем огромные проблемы".
Безуглая также возлагает ответственность на главкома. Причем, по ее словам, удержание курского приграничья стоило ВСУ потерь в Донбассе.
"Операцию планировал лично Сырский, — отметила она. — Поскольку у него получаются только краткосрочные рывки, но никогда не удается среднесрочное и долгосрочное планирование, то далее в ручном режиме он хоть как-то удерживал территории в Курской области за счет украинских территорий, многочисленных потерь и смещенных приоритетов".
По мнению Безуглой, именно из-за этого российское наступление в Донбассе было таким успешным.
Она добавила, что командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый выступал против отставки Красильникова*. Напряженные отношения между Драпатым и Сырским ни для кого не секрет.
Не отступление, а бегство
На Западе даже самые проукраинские журналисты — к примеру, Дэвид Акс из Forbes
— квалифицируют действия ВСУ как бегство.
"Из-за нехватки боеприпасов и риска попасть в окружение отступающие украинцы двигались стремительно — по-видимому, под покровом темноты, — пишет он. — Тяжелую технику, что не могли взять с собой, просто бросали — по сути, оставляли русским как трофеи. В результате русские захватили лучшие машины и орудия лучших бригад ВСУ".
Поспешность отступления зафиксировали и корреспонденты РИА Новости, побывавшие на позициях, которые еще несколько часов назад занимали подразделения 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Магура". Столы в некоторых блиндажах были накрыты остывающим солдатским обедом.
"Появились два противника, мы их уничтожили, они шли в открытую, как к себе домой. Не знали, что здесь русские", — рассказал РИА Новости боец 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным Метис.
В отличие от украинских СМИ и публичных лиц, западная пресса более откровенна в оценках результатов курской авантюры. Там считают, что Зеленский
лишился своего главного козыря.
"Одновременно с переговорами в Джидде украинская оборона на оккупированной части России
, западнее Курска, буквально рухнула", — признает немецкое издание Zeit.
Британский The Spectator
идет дальше и обвиняет главу киевского режима в том, что именно он сделал этот участок фронта приоритетным.
"В наступление через границу Владимир Зеленский бросил элитные подразделения из Донецкой области
, ослабив восточный фронт Украины
и подготовив почву для продвижения противника", — подчеркивает украинская журналистка Светлана Моренец в своей статье для британского издания.
Зеленский неоднократно заявлял, что оккупированная ВСУ часть Курской области
станет главным преимуществом в случае переговоров. Именно этим и было вызвано упорство украинского командования, не считавшегося с потерями. Тем не менее Киев лишился этого рычага давления, а Зеленскому и Сырскому пора задуматься об организации обороны в Сумской области
.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом.