https://ria.ru/20250315/krym-2005153277.html

Спелеологи провели исследование пещер в Крыму в интересах Минобороны

Спелеологи провели исследование пещер в Крыму в интересах Минобороны - РИА Новости, 15.03.2025

Спелеологи провели исследование пещер в Крыму в интересах Минобороны

Спелеологи изучили пещеры в Симферопольском районе Крыма, чтобы выявить пригодные для обороны подземные полости, рассказал председатель отделения Русского... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T09:02:00+03:00

2025-03-15T09:02:00+03:00

2025-03-15T13:32:00+03:00

наука

россия

ссср

сергей шойгу

русское географическое общество

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

открытия - риа наука

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар — РИА Новости. Спелеологи изучили пещеры в Симферопольском районе Крыма, чтобы выявить пригодные для обороны подземные полости, рассказал председатель отделения Русского географического общества в регионе Геннадий Самохин в эфире радио "Sputnik в Крыму"."К нам тоже обращаются коллеги, и мы сделали анализ, какие пещеры в Симферопольском районе могут быть пригодны для оборонного значения. Таких пещер очень много, есть определенные критерии. Мы подготовили такую аналитическую записку" , — заявил он.Спелеолог отметил, что исследование пещер на полуострове в интересах министерства обороны началось в 1958 году. По его мнению, именно тогда стартовало активное развитие советской спелеологии."Министерство обороны СССР в 1958 году сделало заказ в Институт минеральных ресурсов в Крыму на проведение исследований пещер на предмет использования в целях гражданской обороны. Было проведено четырехлетнее исследование <...> пещер Крыма, было создано порядка 600 топографических схем. И что примечательно, что в 2016 году (на тот момент глава Минобороны. — Прим. ред.) Сергей Шойгу поручил спелеологам из Крыма сделать атлас и кадастр пещер России", — добавил Самохин.Глава отделения Русского географического общества в Крыму назвал это связью поколений.

https://ria.ru/20241119/nauka-1984386075.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, ссср, сергей шойгу, русское географическое общество, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), открытия - риа наука