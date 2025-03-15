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Спелеологи провели исследование пещер в Крыму в интересах Минобороны - РИА Новости, 15.03.2025
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Наука
 
09:02 15.03.2025 (обновлено: 13:32 15.03.2025)
https://ria.ru/20250315/krym-2005153277.html
Спелеологи провели исследование пещер в Крыму в интересах Минобороны
Спелеологи провели исследование пещер в Крыму в интересах Минобороны - РИА Новости, 15.03.2025
Спелеологи провели исследование пещер в Крыму в интересах Минобороны
Спелеологи изучили пещеры в Симферопольском районе Крыма, чтобы выявить пригодные для обороны подземные полости, рассказал председатель отделения Русского... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T09:02:00+03:00
2025-03-15T13:32:00+03:00
наука
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русское географическое общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар — РИА Новости. Спелеологи изучили пещеры в Симферопольском районе Крыма, чтобы выявить пригодные для обороны подземные полости, рассказал председатель отделения Русского географического общества в регионе Геннадий Самохин в эфире радио "Sputnik в Крыму".&quot;К нам тоже обращаются коллеги, и мы сделали анализ, какие пещеры в Симферопольском районе могут быть пригодны для оборонного значения. Таких пещер очень много, есть определенные критерии. Мы подготовили такую аналитическую записку&quot; , — заявил он.Спелеолог отметил, что исследование пещер на полуострове в интересах министерства обороны началось в 1958 году. По его мнению, именно тогда стартовало активное развитие советской спелеологии."Министерство обороны СССР в 1958 году сделало заказ в Институт минеральных ресурсов в Крыму на проведение исследований пещер на предмет использования в целях гражданской обороны. Было проведено четырехлетнее исследование &lt;...&gt; пещер Крыма, было создано порядка 600 топографических схем. И что примечательно, что в 2016 году (на тот момент глава Минобороны. — Прим. ред.) Сергей Шойгу поручил спелеологам из Крыма сделать атлас и кадастр пещер России", — добавил Самохин.Глава отделения Русского географического общества в Крыму назвал это связью поколений.
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россия, ссср, сергей шойгу, русское географическое общество, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), открытия - риа наука
Наука, Россия, СССР, Сергей Шойгу, Русское географическое общество, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Открытия - РИА Наука
Спелеологи провели исследование пещер в Крыму в интересах Минобороны

Спелеолог Самохин: в Крыму много пещер, которые могут быть пригодны для обороны

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПещера "Таврида", обнаруженная во время строительства автомагистрали, соединяющей Крым с материковой Россией
Пещера Таврида, обнаруженная во время строительства автомагистрали, соединяющей Крым с материковой Россией - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Пещера "Таврида", обнаруженная во время строительства автомагистрали, соединяющей Крым с материковой Россией. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар — РИА Новости. Спелеологи изучили пещеры в Симферопольском районе Крыма, чтобы выявить пригодные для обороны подземные полости, рассказал председатель отделения Русского географического общества в регионе Геннадий Самохин в эфире радио "Sputnik в Крыму".
«

"К нам тоже обращаются коллеги, и мы сделали анализ, какие пещеры в Симферопольском районе могут быть пригодны для оборонного значения. Таких пещер очень много, есть определенные критерии. Мы подготовили такую аналитическую записку" , — заявил он.

Спелеолог отметил, что исследование пещер на полуострове в интересах министерства обороны началось в 1958 году. По его мнению, именно тогда стартовало активное развитие советской спелеологии.
"Министерство обороны СССР в 1958 году сделало заказ в Институт минеральных ресурсов в Крыму на проведение исследований пещер на предмет использования в целях гражданской обороны. Было проведено четырехлетнее исследование <...> пещер Крыма, было создано порядка 600 топографических схем. И что примечательно, что в 2016 году (на тот момент глава Минобороны. — Прим. ред.) Сергей Шойгу поручил спелеологам из Крыма сделать атлас и кадастр пещер России", — добавил Самохин.
Глава отделения Русского географического общества в Крыму назвал это связью поколений.
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