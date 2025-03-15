Спелеологи провели исследование пещер в Крыму в интересах Минобороны
Спелеолог Самохин: в Крыму много пещер, которые могут быть пригодны для обороны
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПещера "Таврида", обнаруженная во время строительства автомагистрали, соединяющей Крым с материковой Россией
Пещера "Таврида", обнаруженная во время строительства автомагистрали, соединяющей Крым с материковой Россией. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар — РИА Новости. Спелеологи изучили пещеры в Симферопольском районе Крыма, чтобы выявить пригодные для обороны подземные полости, рассказал председатель отделения Русского географического общества в регионе Геннадий Самохин в эфире радио "Sputnik в Крыму".
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"К нам тоже обращаются коллеги, и мы сделали анализ, какие пещеры в Симферопольском районе могут быть пригодны для оборонного значения. Таких пещер очень много, есть определенные критерии. Мы подготовили такую аналитическую записку" , — заявил он.
Спелеолог отметил, что исследование пещер на полуострове в интересах министерства обороны началось в 1958 году. По его мнению, именно тогда стартовало активное развитие советской спелеологии.
"Министерство обороны СССР в 1958 году сделало заказ в Институт минеральных ресурсов в Крыму на проведение исследований пещер на предмет использования в целях гражданской обороны. Было проведено четырехлетнее исследование <...> пещер Крыма, было создано порядка 600 топографических схем. И что примечательно, что в 2016 году (на тот момент глава Минобороны. — Прим. ред.) Сергей Шойгу поручил спелеологам из Крыма сделать атлас и кадастр пещер России", — добавил Самохин.
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