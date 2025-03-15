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Конюхов отметил сто дней с начала перехода от Южной Америки до Австралии - РИА Новости, 15.03.2025
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13:28 15.03.2025
https://ria.ru/20250315/konyukhov-2005182239.html
Конюхов отметил сто дней с начала перехода от Южной Америки до Австралии
Конюхов отметил сто дней с начала перехода от Южной Америки до Австралии - РИА Новости, 15.03.2025
Конюхов отметил сто дней с начала перехода от Южной Америки до Австралии
Российский путешественник Федор Конюхов уже 100 дней совершает уникальный переход на весельной лодке через Южный океан, сообщается в Telegram-канале его... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T13:28:00+03:00
2025-03-15T13:28:00+03:00
южная америка
западная австралия
индийский океан
федор конюхов
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 мар - РИА Новости. Российский путешественник Федор Конюхов уже 100 дней совершает уникальный переход на весельной лодке через Южный океан, сообщается в Telegram-канале его экспедиционного штаба. "Сегодня ровно 100 дней как Фёдор Конюхов совершает уникальный одиночный переход на весельной лодке "АКРОС" через Южный океан от Южной Америки до Австралии. Этот маршрут ранее никто не проходил. Чтобы достичь берегов Западной Австралии, Конюхову предстоит пересечь Южную Атлантику и Южный Индийский океан. Без заходов в порты, без сопровождения, два океана за один сезон, 180 градусов по долготе (половина Земного шара). Ориентировочно 200 дней в пути", - говорится в сообщении. Стартовав 5 декабря 2024 года из пролива Дрейка (Южная Америка), Федор Конюхов за 68 дней достиг долготы мыса Игольный (Южная Африка) и тем самым впервые пересек Южную Атлантику, установив мировой рекорд – впервые прошел этот маршрут на весельной лодке. "Южная Атлантика оказалась гостеприимней Индийского океана. Если сравнивать скорость продвижения лодки "АКРОС" по курсу, то в Атлантике она почти в два раза выше, чем в Индийском океане", - отметил штаб. Причина тому - ряд факторов. С момента старта в Атлантике полтора месяца прошли без разрушительных штормов, лодка была свежевыкрашенная, сейчас же по сообщениям Фёдора, она сильно обросла, особенно в кормовой части, туда не добраться щетками, это замедляет движение. В Южном Индийском океане в феврале было два шторма свыше 10 баллов, в результате - многочисленные перевороты лодки, повреждение систем связи и навигации. Также в Индийском океане много встречного ветра, больше недели потери в продвижении на восток из-за встречного ветра, когда лодку уносит назад. Если в Южной Атлантике суточные переходы были стабильно больше 1 градуса, то в Южном Индийском океане – стабильно меньше 1 градуса. До предполагаемого места финиша в Западной Австралии - 3 270 миль (6 100 км).
https://ria.ru/20250204/konyukhov-1997387162.html
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100 дней перехода Конюхова на весельной лодке через Южный океан
Федор Конюхов уже 100 дней совершает уникальный переход на весельной лодке через Южный океан от Южной Америки до Австралии, сообщается в Telegram-канале его экспедиционного штаба. Этот маршрут ранее никто не проходил. Чтобы достичь берегов Западной Австралии, Конюхову предстоит пересечь Южную Атлантику и Южный Индийский океан. Без заходов в порты, без сопровождения, два океана за один сезон, 180 градусов по долготе (половина Земного шара). Ориентировочно 200 дней в пути.
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южная америка, западная австралия, индийский океан, федор конюхов, в мире
Южная Америка, Западная Австралия, Индийский океан, Федор Конюхов, В мире
Конюхов отметил сто дней с начала перехода от Южной Америки до Австралии

Конюхов отметил сто дней перехода на лодке "АКРОС" от Южной Америки до Австралии

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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 мар - РИА Новости. Российский путешественник Федор Конюхов уже 100 дней совершает уникальный переход на весельной лодке через Южный океан, сообщается в Telegram-канале его экспедиционного штаба.
"Сегодня ровно 100 дней как Фёдор Конюхов совершает уникальный одиночный переход на весельной лодке "АКРОС" через Южный океан от Южной Америки до Австралии. Этот маршрут ранее никто не проходил. Чтобы достичь берегов Западной Австралии, Конюхову предстоит пересечь Южную Атлантику и Южный Индийский океан. Без заходов в порты, без сопровождения, два океана за один сезон, 180 градусов по долготе (половина Земного шара). Ориентировочно 200 дней в пути", - говорится в сообщении.
Федор Конюхов - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Конюхов, пересекающий Южную Атлантику на лодке, преодолел пик шторма
4 февраля, 20:00
Стартовав 5 декабря 2024 года из пролива Дрейка (Южная Америка), Федор Конюхов за 68 дней достиг долготы мыса Игольный (Южная Африка) и тем самым впервые пересек Южную Атлантику, установив мировой рекорд – впервые прошел этот маршрут на весельной лодке.
"Южная Атлантика оказалась гостеприимней Индийского океана. Если сравнивать скорость продвижения лодки "АКРОС" по курсу, то в Атлантике она почти в два раза выше, чем в Индийском океане", - отметил штаб.
Причина тому - ряд факторов. С момента старта в Атлантике полтора месяца прошли без разрушительных штормов, лодка была свежевыкрашенная, сейчас же по сообщениям Фёдора, она сильно обросла, особенно в кормовой части, туда не добраться щетками, это замедляет движение.
В Южном Индийском океане в феврале было два шторма свыше 10 баллов, в результате - многочисленные перевороты лодки, повреждение систем связи и навигации. Также в Индийском океане много встречного ветра, больше недели потери в продвижении на восток из-за встречного ветра, когда лодку уносит назад. Если в Южной Атлантике суточные переходы были стабильно больше 1 градуса, то в Южном Индийском океане – стабильно меньше 1 градуса.
До предполагаемого места финиша в Западной Австралии - 3 270 миль (6 100 км).
Федор Конюхов - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
В ОАЭ завершилась масштабная экспедиция Федора Конюхова на верблюдах
7 февраля 2024, 15:58
 
Южная АмерикаЗападная АвстралияИндийский океанФедор КонюховВ мире
 
 
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