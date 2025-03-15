Кадыров показал боевиков ВСУ, плененных в Курской области
Кадыров показал найденных в погребе в Курской области солдат ВСУ
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео с солдатами ВСУ, прятавшимися в погребе дома в Курской области. Об этом он написал в Telegram-канале.
Кадыров отметил, что их нашли в населенном пункте Черкасское Поречное.
Кадыров отметил, что их нашли в населенном пункте Черкасское Поречное.
"Проверенный временем метод "затаимся и пересидим" на этот раз не сработал. Их обнаружили очень быстро", — написал он.
Накануне Трамп попросил Путина пощадить окруженные украинские войска в Курской области. Глава России заявил, что для эффективной реализации призыва президента США руководство Украины должно приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен.
В свою очередь, помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что в случае сложения оружия заблокированным войскам Украины будут гарантированы жизнь и достойное обращение.
Накануне Трамп попросил Путина пощадить окруженные украинские войска в Курской области. Глава России заявил, что для эффективной реализации призыва президента США руководство Украины должно приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен.
В свою очередь, помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что в случае сложения оружия заблокированным войскам Украины будут гарантированы жизнь и достойное обращение.