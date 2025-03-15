https://ria.ru/20250315/kadyrov-2005197675.html

Кадыров показал боевиков ВСУ, плененных в Курской области

Кадыров показал боевиков ВСУ, плененных в Курской области - РИА Новости, 16.03.2025

Кадыров показал боевиков ВСУ, плененных в Курской области

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео с солдатами ВСУ, прятавшимися в погребе дома в Курской области. Об этом он написал в Telegram-канале. Кадыров отметил,... РИА Новости, 16.03.2025

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2025-03-15T15:23:00+03:00

2025-03-16T00:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

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украина

рамзан кадыров

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео с солдатами ВСУ, прятавшимися в погребе дома в Курской области. Об этом он написал в Telegram-канале. Кадыров отметил, что их нашли в населенном пункте Черкасское Поречное. "Проверенный временем метод "затаимся и пересидим" на этот раз не сработал. Их обнаружили очень быстро", — написал он. Накануне Трамп попросил Путина пощадить окруженные украинские войска в Курской области. Глава России заявил, что для эффективной реализации призыва президента США руководство Украины должно приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен. В свою очередь, помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что в случае сложения оружия заблокированным войскам Украины будут гарантированы жизнь и достойное обращение.

https://ria.ru/20250315/ataka-2005182514.html

https://ria.ru/20250315/putin-2005152346.html

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курская область, россия, украина, рамзан кадыров