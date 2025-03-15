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Кадыров показал боевиков ВСУ, плененных в Курской области - РИА Новости, 16.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:23 15.03.2025 (обновлено: 00:00 16.03.2025)
https://ria.ru/20250315/kadyrov-2005197675.html
Кадыров показал боевиков ВСУ, плененных в Курской области
Кадыров показал боевиков ВСУ, плененных в Курской области - РИА Новости, 16.03.2025
Кадыров показал боевиков ВСУ, плененных в Курской области
Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео с солдатами ВСУ, прятавшимися в погребе дома в Курской области. Об этом он написал в Telegram-канале. Кадыров отметил,... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-15T15:23:00+03:00
2025-03-16T00:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
украина
рамзан кадыров
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео с солдатами ВСУ, прятавшимися в погребе дома в Курской области. Об этом он написал в Telegram-канале. Кадыров отметил, что их нашли в населенном пункте Черкасское Поречное. "Проверенный временем метод "затаимся и пересидим" на этот раз не сработал. Их обнаружили очень быстро", — написал он. Накануне Трамп попросил Путина пощадить окруженные украинские войска в Курской области. Глава России заявил, что для эффективной реализации призыва президента США руководство Украины должно приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен. В свою очередь, помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что в случае сложения оружия заблокированным войскам Украины будут гарантированы жизнь и достойное обращение.
https://ria.ru/20250315/ataka-2005182514.html
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Пленные военные ВСУ о слабой подготовке
Пленные военные ВСУ о слабой подготовке
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курская область, россия, украина, рамзан кадыров
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Украина, Рамзан Кадыров
Кадыров показал боевиков ВСУ, плененных в Курской области

Кадыров показал найденных в погребе в Курской области солдат ВСУ

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео с солдатами ВСУ, прятавшимися в погребе дома в Курской области. Об этом он написал в Telegram-канале.

Кадыров отметил, что их нашли в населенном пункте Черкасское Поречное.
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"Проверенный временем метод "затаимся и пересидим" на этот раз не сработал. Их обнаружили очень быстро", — написал он.

Накануне Трамп попросил Путина пощадить окруженные украинские войска в Курской области. Глава России заявил, что для эффективной реализации призыва президента США руководство Украины должно приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен.

В свою очередь, помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что в случае сложения оружия заблокированным войскам Украины будут гарантированы жизнь и достойное обращение.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияУкраинаРамзан Кадыров
 
 
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