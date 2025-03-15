https://ria.ru/20250315/juar-2005238777.html

В ЮАР отреагировали на решение США признать посла персоной нон-грата

В ЮАР отреагировали на решение США признать посла персоной нон-грата - РИА Новости, 15.03.2025

В ЮАР отреагировали на решение США признать посла персоной нон-грата

ЮАР будет следовать дипломатическим протоколам для содействия возвращению посла Южно-Африканской Республики в США Ибрагима Расула, которого объявили персоной... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T20:53:00+03:00

2025-03-15T20:53:00+03:00

2025-03-15T20:53:00+03:00

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. ЮАР будет следовать дипломатическим протоколам для содействия возвращению посла Южно-Африканской Республики в США Ибрагима Расула, которого объявили персоной нон грата, заявил министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Рональд Ламола. Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что Вашингтон объявил Расула персоной нон грата, обвинив его в ненависти к США и президенту страны Дональду Трампу. "Теперь мы должны следовать всем дипломатическим протоколам и процедурам для содействия... возвращению посла", - заявил Ламола в интервью южноафриканскому телеканалу SABC. При этом министр отметил, что ЮАР заинтересована в хороших отношениях с США. Ранее пресс-секретарь южноафриканского МИД Криспин Фири заявил, что власти Южной Африки пообещали разобраться по дипломатическому каналу с объявлением Расула персоной нон грата.

https://ria.ru/20250227/juar-2001899000.html

сша

юар

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в мире, сша, юар, вашингтон (штат), марко рубио, дональд трамп