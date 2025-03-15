В Госдуме назвали слова Трампа о Курской области посылом Западу
Депутат Белик: слова Трампа о Курской области являются посылом Западу
© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал слова президента США Дональда Трампа о попавшей в окружение в Курской области группировки ВСУ посылом западным странам, который заключается в том, что Россия придерживается международных конвенций в отношении военнопленных.
В пятницу Трамп заявил, что попросил президента России Владимира Путина "пощадить полностью окруженные" силы ВСУ в Курской области. Президент РФ, в свою очередь, заявил, что с пониманием воспринял призыв президента США руководствоваться принципами гуманности в отношении военных Украины. Помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнил, что в случае сложения оружия заблокированным войскам Украины будут гарантированы жизнь и достойное обращение.
"Трампу нужна демонстрация гуманности России к противнику. Хотя, конечно, дела украинских войск в Курской области плачевные. Заявление президента США - это обращение к западному миру с четким посылом, что Россия придерживается международных конвенций в отношении военнопленных и, если Путин скажет "да", то всем сдавшимся в плен сохранят жизнь", - сказал РИА Новости Белик.
По словам депутата, Владимир Зеленский, отказываясь публично признавать окружение группировки ВСУ в Курской области, попался в ловушку и в очередной раз раскрыл "свое людоедское нутро".
"Еще бы, ведь не его же сейчас раскатывают по земле и растирают в пыль тяжелыми вооружениями", - заключил Белик.
Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен около 430 боевиков.
Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.