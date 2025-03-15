https://ria.ru/20250315/gladkov-2005143353.html
ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области
ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 15.03.2025
ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области
ВСУ атаковали город Валуйки, село Муром Шебекинского округа и село Тишанка Волоконовского района Белгородской области, предварительно, никто не пострадал,... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T04:46:00+03:00
2025-03-15T04:46:00+03:00
2025-03-15T06:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
валуйки
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899546918_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c4fa8c39ba3881424df8eca3ad822c1a.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. ВСУ атаковали город Валуйки, село Муром Шебекинского округа и село Тишанка Волоконовского района Белгородской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков."Атаки ВСУ по нашему региону продолжаются", — написал он.В городе Валуйки в результате падения БПЛА и последующей детонации загорелась сухая трава, пожар сейчас тушат. В селе Муром в Шебекинском округе с беспилотника сброшены два взрывных устройства, в результате в одном частном доме повреждено остекление, во втором — пробита кровля, уточнил ГладковВ селе Тишанка Волоконовского района в результате сброса взрывного устройства повреждены частное домовладение и надворная постройка. Информация о последствиях уточняется.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250315/vzryvy-2005142111.html
валуйки
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899546918_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a85ae49d8a58da1f123841b3efac52bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, валуйки, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Валуйки, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области
Гладков: ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области