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ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 15.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:46 15.03.2025 (обновлено: 06:02 15.03.2025)
https://ria.ru/20250315/gladkov-2005143353.html
ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области
ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 15.03.2025
ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области
ВСУ атаковали город Валуйки, село Муром Шебекинского округа и село Тишанка Волоконовского района Белгородской области, предварительно, никто не пострадал,... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T04:46:00+03:00
2025-03-15T06:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
валуйки
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. ВСУ атаковали город Валуйки, село Муром Шебекинского округа и село Тишанка Волоконовского района Белгородской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков."Атаки ВСУ по нашему региону продолжаются", — написал он.В городе Валуйки в результате падения БПЛА и последующей детонации загорелась сухая трава, пожар сейчас тушат. В селе Муром в Шебекинском округе с беспилотника сброшены два взрывных устройства, в результате в одном частном доме повреждено остекление, во втором — пробита кровля, уточнил ГладковВ селе Тишанка Волоконовского района в результате сброса взрывного устройства повреждены частное домовладение и надворная постройка. Информация о последствиях уточняется.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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происшествия, валуйки, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Валуйки, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области

Гладков: ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области

© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. ВСУ атаковали город Валуйки, село Муром Шебекинского округа и село Тишанка Волоконовского района Белгородской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
«
"Атаки ВСУ по нашему региону продолжаются", — написал он.
В городе Валуйки в результате падения БПЛА и последующей детонации загорелась сухая трава, пожар сейчас тушат. В селе Муром в Шебекинском округе с беспилотника сброшены два взрывных устройства, в результате в одном частном доме повреждено остекление, во втором — пробита кровля, уточнил Гладков
В селе Тишанка Волоконовского района в результате сброса взрывного устройства повреждены частное домовладение и надворная постройка. Информация о последствиях уточняется.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
В Хмельницкой области прогремели взрывы
04:09
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВалуйкиБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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