https://ria.ru/20250315/gladkov-2005143353.html

ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области

ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 15.03.2025

ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области

ВСУ атаковали город Валуйки, село Муром Шебекинского округа и село Тишанка Волоконовского района Белгородской области, предварительно, никто не пострадал,... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T04:46:00+03:00

2025-03-15T04:46:00+03:00

2025-03-15T06:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

валуйки

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899546918_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c4fa8c39ba3881424df8eca3ad822c1a.jpg

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. ВСУ атаковали город Валуйки, село Муром Шебекинского округа и село Тишанка Волоконовского района Белгородской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков."Атаки ВСУ по нашему региону продолжаются", — написал он.В городе Валуйки в результате падения БПЛА и последующей детонации загорелась сухая трава, пожар сейчас тушат. В селе Муром в Шебекинском округе с беспилотника сброшены два взрывных устройства, в результате в одном частном доме повреждено остекление, во втором — пробита кровля, уточнил ГладковВ селе Тишанка Волоконовского района в результате сброса взрывного устройства повреждены частное домовладение и надворная постройка. Информация о последствиях уточняется.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20250315/vzryvy-2005142111.html

валуйки

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, валуйки, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины