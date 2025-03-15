https://ria.ru/20250315/forum-2005222251.html

АНО "Евразия" запустила образовательный форум для молодых кинематографистов

АНО "Евразия" запустила образовательный форум для молодых кинематографистов - РИА Новости, 15.03.2025

АНО "Евразия" запустила образовательный форум для молодых кинематографистов

АНО "Евразия" запустила в субботу патриотический образовательный форум "Лаборатория кино" для молодых кинематографистов, который проходит в рамках... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T18:16:00+03:00

2025-03-15T18:16:00+03:00

2025-03-15T18:16:00+03:00

россия

евразия

борис чернышов (депутат)

михаил калатозов

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. АНО "Евразия" запустила в субботу патриотический образовательный форум "Лаборатория кино" для молодых кинематографистов, который проходит в рамках международного движения "Победа 9/45" и продлится до 20 марта, передает корреспондент РИА Новости. "Творите, ищите себя, показывайте. Но самое главное, к чему нужно стремиться - это правдивость. Мы видим, как в коллективном Голливуде пытаются изображать другую историю, рассказывать о том, чего никогда не было, давать иные смыслы и посылы - фальсифицировать реальные факты. Мы в России хотим, чтобы история была правдивой. Нам крайне важно, чтобы все то, что происходило, было правильно отображено новым поколением, новыми звездами, новыми режиссерами, которые будут говорить правду. Правда – это самая главная ценность, историческая правда - это наивысшая ценность сегодня для наших государств", - обратился к участникам лаборатории зампредседателя Государственной Думы РФ Борис Чернышов. "Лаборатория кино" призвана помочь молодым режиссёрам и сценаристам создавать фильмы о Великой Отечественной войне для сохранения исторической памяти и укрепления национальной идентичности. Депутат выразил надежду, что получив определенный набор профессиональных навыков и правильный вектор на традиционные ценности, участники "Лаборатории кино" смогут отразить историческую правду в кино, при этом сделают это креативно и свежо. "Я возлагаю огромные надежды на то, что вы и ваше творчество будете приводить нас к исторической правде, к тому, чтобы мы не забывали о тех страшных моментах, которые были в нашей истории. Молодежная ассоциация кинематографистов Евразии должна для себя видеть эти ориентиры. Тогда мы сделаем самое важное - победим, прежде всего, свою безграмотность, свои слабости, то невежество, которое мы допустили, не зная свою историю, замалчивая имена своих героев, забывая свое прошлое", - добавил он. Для участия в форуме собрались более 150 молодых кинематографистов из Абхазии, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана. В творческой лаборатории они изучат основы киноискусства и научатся рассказывать о подвигах времен Великой Отечественной войны на языке кино. В рамках программы запланированы мастер-классы, лекции, практические занятия, а также просмотры художественных фильмов - например, "Летят журавли" режиссёра Михаила Калатозова. Кроме того, для членов Молодёжной ассоциации кинематографистов Евразии организован конкурс на создание креативного патриотического художественного видеоролика, посвященного памяти о событиях Великой Отечественной войны. Итоги конкурса будут объявлены в юбилей Великой Победы - 9 мая. В заключительный день форума участники "Лаборатории Кино" посетят Красную площадь и возложат цветы к Вечному огню, почтив память героев. АНО "Евразия" - это некоммерческая организация, которая реализует гуманитарные проекты, направленные на развитие межнационального общения. Цель "Евразии" - укрепление интеграционных процессов на постсоветском пространстве с сохранением национальной идентичности народов. Одно из главных направлений организации - поддержка школьников, студентов, молодых специалистов. Среди проектов - образовательные программы, обмены, стажировки в крупных государственных и частных высокотехнологичных компаниях, медиашкола.

https://ria.ru/20241211/gosduma-1988685285.html

https://rsport.ria.ru/20241029/kinofestival-1980796476.html

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россия, евразия, борис чернышов (депутат), михаил калатозов