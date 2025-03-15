АНО "Евразия" запустила образовательный форум для молодых кинематографистов
АНО "Евразия" запустила форум "Лаборатория кино" для молодых кинематографистов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. АНО "Евразия" запустила в субботу патриотический образовательный форум "Лаборатория кино" для молодых кинематографистов, который проходит в рамках международного движения "Победа 9/45" и продлится до 20 марта, передает корреспондент РИА Новости.
"Творите, ищите себя, показывайте. Но самое главное, к чему нужно стремиться - это правдивость. Мы видим, как в коллективном Голливуде пытаются изображать другую историю, рассказывать о том, чего никогда не было, давать иные смыслы и посылы - фальсифицировать реальные факты. Мы в России хотим, чтобы история была правдивой. Нам крайне важно, чтобы все то, что происходило, было правильно отображено новым поколением, новыми звездами, новыми режиссерами, которые будут говорить правду. Правда – это самая главная ценность, историческая правда - это наивысшая ценность сегодня для наших государств", - обратился к участникам лаборатории зампредседателя Государственной Думы РФ Борис Чернышов.
В Госдуму внесут проект о прокатных удостоверениях для онлайн-кинотеатров
11 декабря 2024, 19:48
"Лаборатория кино" призвана помочь молодым режиссёрам и сценаристам создавать фильмы о Великой Отечественной войне для сохранения исторической памяти и укрепления национальной идентичности.
Депутат выразил надежду, что получив определенный набор профессиональных навыков и правильный вектор на традиционные ценности, участники "Лаборатории кино" смогут отразить историческую правду в кино, при этом сделают это креативно и свежо.
«
"Я возлагаю огромные надежды на то, что вы и ваше творчество будете приводить нас к исторической правде, к тому, чтобы мы не забывали о тех страшных моментах, которые были в нашей истории. Молодежная ассоциация кинематографистов Евразии должна для себя видеть эти ориентиры. Тогда мы сделаем самое важное - победим, прежде всего, свою безграмотность, свои слабости, то невежество, которое мы допустили, не зная свою историю, замалчивая имена своих героев, забывая свое прошлое", - добавил он.
Для участия в форуме собрались более 150 молодых кинематографистов из Абхазии, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана. В творческой лаборатории они изучат основы киноискусства и научатся рассказывать о подвигах времен Великой Отечественной войны на языке кино. В рамках программы запланированы мастер-классы, лекции, практические занятия, а также просмотры художественных фильмов - например, "Летят журавли" режиссёра Михаила Калатозова.
Кроме того, для членов Молодёжной ассоциации кинематографистов Евразии организован конкурс на создание креативного патриотического художественного видеоролика, посвященного памяти о событиях Великой Отечественной войны. Итоги конкурса будут объявлены в юбилей Великой Победы - 9 мая. В заключительный день форума участники "Лаборатории Кино" посетят Красную площадь и возложат цветы к Вечному огню, почтив память героев.
АНО "Евразия" - это некоммерческая организация, которая реализует гуманитарные проекты, направленные на развитие межнационального общения. Цель "Евразии" - укрепление интеграционных процессов на постсоветском пространстве с сохранением национальной идентичности народов. Одно из главных направлений организации - поддержка школьников, студентов, молодых специалистов. Среди проектов - образовательные программы, обмены, стажировки в крупных государственных и частных высокотехнологичных компаниях, медиашкола.
Названы победители номинаций XXII Международного фестиваля спортивного кино
29 октября 2024, 21:08