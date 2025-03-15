Рейтинг@Mail.ru
АНО "Евразия" запустила образовательный форум для молодых кинематографистов - РИА Новости, 15.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:16 15.03.2025
https://ria.ru/20250315/forum-2005222251.html
АНО "Евразия" запустила образовательный форум для молодых кинематографистов
АНО "Евразия" запустила образовательный форум для молодых кинематографистов - РИА Новости, 15.03.2025
АНО "Евразия" запустила образовательный форум для молодых кинематографистов
АНО "Евразия" запустила в субботу патриотический образовательный форум "Лаборатория кино" для молодых кинематографистов, который проходит в рамках... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T18:16:00+03:00
2025-03-15T18:16:00+03:00
россия
евразия
борис чернышов (депутат)
михаил калатозов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0f/2005220780_0:166:1435:973_1920x0_80_0_0_71fe6b216b8009d5218d89b36885b3df.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. АНО "Евразия" запустила в субботу патриотический образовательный форум "Лаборатория кино" для молодых кинематографистов, который проходит в рамках международного движения "Победа 9/45" и продлится до 20 марта, передает корреспондент РИА Новости. "Творите, ищите себя, показывайте. Но самое главное, к чему нужно стремиться - это правдивость. Мы видим, как в коллективном Голливуде пытаются изображать другую историю, рассказывать о том, чего никогда не было, давать иные смыслы и посылы - фальсифицировать реальные факты. Мы в России хотим, чтобы история была правдивой. Нам крайне важно, чтобы все то, что происходило, было правильно отображено новым поколением, новыми звездами, новыми режиссерами, которые будут говорить правду. Правда – это самая главная ценность, историческая правда - это наивысшая ценность сегодня для наших государств", - обратился к участникам лаборатории зампредседателя Государственной Думы РФ Борис Чернышов. "Лаборатория кино" призвана помочь молодым режиссёрам и сценаристам создавать фильмы о Великой Отечественной войне для сохранения исторической памяти и укрепления национальной идентичности. Депутат выразил надежду, что получив определенный набор профессиональных навыков и правильный вектор на традиционные ценности, участники "Лаборатории кино" смогут отразить историческую правду в кино, при этом сделают это креативно и свежо. "Я возлагаю огромные надежды на то, что вы и ваше творчество будете приводить нас к исторической правде, к тому, чтобы мы не забывали о тех страшных моментах, которые были в нашей истории. Молодежная ассоциация кинематографистов Евразии должна для себя видеть эти ориентиры. Тогда мы сделаем самое важное - победим, прежде всего, свою безграмотность, свои слабости, то невежество, которое мы допустили, не зная свою историю, замалчивая имена своих героев, забывая свое прошлое", - добавил он. Для участия в форуме собрались более 150 молодых кинематографистов из Абхазии, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана. В творческой лаборатории они изучат основы киноискусства и научатся рассказывать о подвигах времен Великой Отечественной войны на языке кино. В рамках программы запланированы мастер-классы, лекции, практические занятия, а также просмотры художественных фильмов - например, "Летят журавли" режиссёра Михаила Калатозова. Кроме того, для членов Молодёжной ассоциации кинематографистов Евразии организован конкурс на создание креативного патриотического художественного видеоролика, посвященного памяти о событиях Великой Отечественной войны. Итоги конкурса будут объявлены в юбилей Великой Победы - 9 мая. В заключительный день форума участники "Лаборатории Кино" посетят Красную площадь и возложат цветы к Вечному огню, почтив память героев. АНО "Евразия" - это некоммерческая организация, которая реализует гуманитарные проекты, направленные на развитие межнационального общения. Цель "Евразии" - укрепление интеграционных процессов на постсоветском пространстве с сохранением национальной идентичности народов. Одно из главных направлений организации - поддержка школьников, студентов, молодых специалистов. Среди проектов - образовательные программы, обмены, стажировки в крупных государственных и частных высокотехнологичных компаниях, медиашкола.
https://ria.ru/20241211/gosduma-1988685285.html
https://rsport.ria.ru/20241029/kinofestival-1980796476.html
россия
евразия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0f/2005220780_0:0:1297:973_1920x0_80_0_0_8b00e5f6c90dd4085685bf747cfe7d4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, евразия, борис чернышов (депутат), михаил калатозов
Россия, Евразия, Борис Чернышов (депутат), Михаил Калатозов
АНО "Евразия" запустила образовательный форум для молодых кинематографистов

АНО "Евразия" запустила форум "Лаборатория кино" для молодых кинематографистов

© АНО ЕвразияАНО "Евразия" запустила форум "Лаборатория кино". Кадр видео
АНО Евразия запустила форум Лаборатория кино. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© АНО Евразия
АНО "Евразия" запустила форум "Лаборатория кино". Кадр видео
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. АНО "Евразия" запустила в субботу патриотический образовательный форум "Лаборатория кино" для молодых кинематографистов, который проходит в рамках международного движения "Победа 9/45" и продлится до 20 марта, передает корреспондент РИА Новости.
"Творите, ищите себя, показывайте. Но самое главное, к чему нужно стремиться - это правдивость. Мы видим, как в коллективном Голливуде пытаются изображать другую историю, рассказывать о том, чего никогда не было, давать иные смыслы и посылы - фальсифицировать реальные факты. Мы в России хотим, чтобы история была правдивой. Нам крайне важно, чтобы все то, что происходило, было правильно отображено новым поколением, новыми звездами, новыми режиссерами, которые будут говорить правду. Правда – это самая главная ценность, историческая правда - это наивысшая ценность сегодня для наших государств", - обратился к участникам лаборатории зампредседателя Государственной Думы РФ Борис Чернышов.
В здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
В Госдуму внесут проект о прокатных удостоверениях для онлайн-кинотеатров
11 декабря 2024, 19:48
"Лаборатория кино" призвана помочь молодым режиссёрам и сценаристам создавать фильмы о Великой Отечественной войне для сохранения исторической памяти и укрепления национальной идентичности.
Депутат выразил надежду, что получив определенный набор профессиональных навыков и правильный вектор на традиционные ценности, участники "Лаборатории кино" смогут отразить историческую правду в кино, при этом сделают это креативно и свежо.
«
"Я возлагаю огромные надежды на то, что вы и ваше творчество будете приводить нас к исторической правде, к тому, чтобы мы не забывали о тех страшных моментах, которые были в нашей истории. Молодежная ассоциация кинематографистов Евразии должна для себя видеть эти ориентиры. Тогда мы сделаем самое важное - победим, прежде всего, свою безграмотность, свои слабости, то невежество, которое мы допустили, не зная свою историю, замалчивая имена своих героев, забывая свое прошлое", - добавил он.
Для участия в форуме собрались более 150 молодых кинематографистов из Абхазии, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана. В творческой лаборатории они изучат основы киноискусства и научатся рассказывать о подвигах времен Великой Отечественной войны на языке кино. В рамках программы запланированы мастер-классы, лекции, практические занятия, а также просмотры художественных фильмов - например, "Летят журавли" режиссёра Михаила Калатозова.
Кроме того, для членов Молодёжной ассоциации кинематографистов Евразии организован конкурс на создание креативного патриотического художественного видеоролика, посвященного памяти о событиях Великой Отечественной войны. Итоги конкурса будут объявлены в юбилей Великой Победы - 9 мая. В заключительный день форума участники "Лаборатории Кино" посетят Красную площадь и возложат цветы к Вечному огню, почтив память героев.
АНО "Евразия" - это некоммерческая организация, которая реализует гуманитарные проекты, направленные на развитие межнационального общения. Цель "Евразии" - укрепление интеграционных процессов на постсоветском пространстве с сохранением национальной идентичности народов. Одно из главных направлений организации - поддержка школьников, студентов, молодых специалистов. Среди проектов - образовательные программы, обмены, стажировки в крупных государственных и частных высокотехнологичных компаниях, медиашкола.
Зрительный зал кинотеатра Художественный на Арбатской площади в Москве. - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Названы победители номинаций XXII Международного фестиваля спортивного кино
29 октября 2024, 21:08
 
РоссияЕвразияБорис Чернышов (депутат)Михаил Калатозов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала