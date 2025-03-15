https://ria.ru/20250315/durov-2005209279.html

Дурову разрешили покинуть Францию на несколько недель, пишет AFP

Дурову разрешили покинуть Францию на несколько недель, пишет AFP - РИА Новости, 15.03.2025

Дурову разрешили покинуть Францию на несколько недель, пишет AFP

Основатель Telegram Павел Дуров получил разрешение покинуть территорию Франции на "несколько недель", передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник. РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T16:53:00+03:00

2025-03-15T16:53:00+03:00

2025-03-15T17:00:00+03:00

франция

в мире

павел дуров

дубай

задержание павла дурова во франции

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968776323_0:322:1080:930_1920x0_80_0_0_91cd8fbc86f50e0ec18e8ca4d22959f4.jpg

ПАРИЖ, 15 мар - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров получил разрешение покинуть территорию Франции на "несколько недель", передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник.Ранее агентство передавало, что Дуров с разрешения суда покинул Францию и направился в Дубай."Следственный судья несколько дней назад удовлетворил его просьбу об изменении судебного надзора и разрешил ему покинуть Францию "на несколько недель", - пишет Франс Пресс со ссылкой на источник.По словам еще двух источников, Дуров вылетел этим утром из аэропорта Париж — Ле-Бурже, пишет агентство.

https://ria.ru/20250315/durov-1968735141.html

франция

дубай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

франция, в мире, павел дуров, дубай, задержание павла дурова во франции