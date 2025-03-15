https://ria.ru/20250315/durov-2005209279.html
Дурову разрешили покинуть Францию на несколько недель, пишет AFP
Дурову разрешили покинуть Францию на несколько недель, пишет AFP - РИА Новости, 15.03.2025
Дурову разрешили покинуть Францию на несколько недель, пишет AFP
Основатель Telegram Павел Дуров получил разрешение покинуть территорию Франции на "несколько недель", передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник. РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T16:53:00+03:00
2025-03-15T16:53:00+03:00
2025-03-15T17:00:00+03:00
франция
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задержание павла дурова во франции
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ПАРИЖ, 15 мар - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров получил разрешение покинуть территорию Франции на "несколько недель", передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник.Ранее агентство передавало, что Дуров с разрешения суда покинул Францию и направился в Дубай."Следственный судья несколько дней назад удовлетворил его просьбу об изменении судебного надзора и разрешил ему покинуть Францию "на несколько недель", - пишет Франс Пресс со ссылкой на источник.По словам еще двух источников, Дуров вылетел этим утром из аэропорта Париж — Ле-Бурже, пишет агентство.
https://ria.ru/20250315/durov-1968735141.html
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франция, в мире, павел дуров, дубай, задержание павла дурова во франции
Франция, В мире, Павел Дуров, Дубай, Задержание Павла Дурова во Франции
Дурову разрешили покинуть Францию на несколько недель, пишет AFP
AFP: основателю Telegram Дурову разрешили покинуть Францию на несколько недель