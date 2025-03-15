Дуров покинул Францию, сообщили СМИ
AFP: Дуров покинул Францию и направился в Дубай после разрешения суда
© Фото : страница Павла Дурова в соцсетиПавел Дуров
© Фото : страница Павла Дурова в соцсети
Павел Дуров. Архивное фото
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ПАРИЖ, 15 мар — РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров с разрешения суда покинул Францию и направился в Дубай, сообщило AFP.
"Основатель Telegram Павел Дуров выехал из Франции в Дубай с разрешения суда", — говорится в публикации.
По данным агентства, Дурову разрешили покинуть страну на несколько недель. Источники уточнили, что он вылетел этим утром из аэропорта Париж — Ле-Бурже.
В начале февраля издание Wired написало со ссылкой на представителя прокуратуры, что Дуров будет дожидаться суда во Франции еще не меньше года. В парижской прокуратуре 28 января сообщили РИА Новости, что дату судебного заседания по делу до сих пор не назначили. До этого французские СМИ передавали, что в начале декабря Дурова впервые допросили по существу. Допрос длился около десяти часов.
Дурова задержали в аэропорту Парижа 24 августа, а через несколько дней отпустили под залог в пять миллионов евро. Его подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до десяти лет тюрьмы. Предпринимателю запретили покидать Францию, два раза в неделю он обязан отмечаться в полиции.
Сам Дуров говорил, что считает удивительными вопросы французских властей к нему с учетом мер, которые сервис предпринял для противодействия угрозам. Он также заявил, что уже давно помог создать горячую линию между Telegram и властями Франции для борьбы с терроризмом. По словам Дурова, если у какой-либо страны есть претензии к таким платформам, как Telegram, следует подавать в суд на сам сервис, а не преследовать его основателя.