https://ria.ru/20250315/durov-2005207553.html

Дуров покинул Францию, сообщили СМИ

Дуров покинул Францию, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.03.2025

Дуров покинул Францию, сообщили СМИ

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров с разрешения суда покинул Францию и направился в Дубай, сообщило AFP. РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T16:41:00+03:00

2025-03-15T16:41:00+03:00

2025-03-15T17:42:00+03:00

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ПАРИЖ, 15 мар — РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров с разрешения суда покинул Францию и направился в Дубай, сообщило AFP."Основатель Telegram Павел Дуров выехал из Франции в Дубай с разрешения суда", — говорится в публикации.По данным агентства, Дурову разрешили покинуть страну на несколько недель. Источники уточнили, что он вылетел этим утром из аэропорта Париж — Ле-Бурже.В начале февраля издание Wired написало со ссылкой на представителя прокуратуры, что Дуров будет дожидаться суда во Франции еще не меньше года. В парижской прокуратуре 28 января сообщили РИА Новости, что дату судебного заседания по делу до сих пор не назначили. До этого французские СМИ передавали, что в начале декабря Дурова впервые допросили по существу. Допрос длился около десяти часов.Дурова задержали в аэропорту Парижа 24 августа, а через несколько дней отпустили под залог в пять миллионов евро. Его подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до десяти лет тюрьмы. Предпринимателю запретили покидать Францию, два раза в неделю он обязан отмечаться в полиции.Сам Дуров говорил, что считает удивительными вопросы французских властей к нему с учетом мер, которые сервис предпринял для противодействия угрозам. Он также заявил, что уже давно помог создать горячую линию между Telegram и властями Франции для борьбы с терроризмом. По словам Дурова, если у какой-либо страны есть претензии к таким платформам, как Telegram, следует подавать в суд на сам сервис, а не преследовать его основателя.

https://ria.ru/20250315/durov-1968735141.html

https://ria.ru/20250117/durov-1994310088.html

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