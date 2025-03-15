https://ria.ru/20250315/bespilotniki-2005148327.html
Большую часть атаковавших Волгоградскую область БПЛА перехватили
Большую часть атаковавших Волгоградскую область БПЛА перехватили - РИА Новости, 15.03.2025
Большую часть атаковавших Волгоградскую область БПЛА перехватили
Украинские беспилотники в ночь на субботу атаковали Волгоградскую область, большая часть БПЛА нейтрализована и перехвачена на территории трех районов области и... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T07:38:00+03:00
2025-03-15T07:38:00+03:00
2025-03-15T08:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
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калачевский район
андрей бочаров
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ВОЛГОГРАД, 15 мар - РИА Новости. Украинские беспилотники в ночь на субботу атаковали Волгоградскую область, большая часть БПЛА нейтрализована и перехвачена на территории трех районов области и в южной части Волгограда, сообщает губернатор региона Андрей Бочаров. "ПВО министерства обороны РФ отразили массированную атаку БПЛА на территорию Волгоградской области в Котовском, Городищенском, Калачевском районе и в южной части города Волгограда. Большая часть БПЛА была перехвачена и нейтрализована", - приводит слова губернатора администрация области в своем Telegram-канале. По словам Бочарова, после падения обломков БПЛА загорелся камыш в Красноармейском районе Волгограда, пожар оперативно потушен. Пострадавших и повреждений объектов нет, отметил губернатор.
https://ria.ru/20250315/bespilotniki-2005147093.html
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происшествия, волгоградская область, волгоград, калачевский район, андрей бочаров, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Волгоградская область, Волгоград, Калачевский район, Андрей Бочаров, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Большую часть атаковавших Волгоградскую область БПЛА перехватили
Губернатор Волгоградской области Бочаров: большую часть дронов ВСУ перехватили