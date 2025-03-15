https://ria.ru/20250315/bespilotniki-2005148327.html

Большую часть атаковавших Волгоградскую область БПЛА перехватили

Большую часть атаковавших Волгоградскую область БПЛА перехватили - РИА Новости, 15.03.2025

Большую часть атаковавших Волгоградскую область БПЛА перехватили

Украинские беспилотники в ночь на субботу атаковали Волгоградскую область, большая часть БПЛА нейтрализована и перехвачена на территории трех районов области и... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T07:38:00+03:00

2025-03-15T07:38:00+03:00

2025-03-15T08:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

волгоградская область

волгоград

калачевский район

андрей бочаров

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ВОЛГОГРАД, 15 мар - РИА Новости. Украинские беспилотники в ночь на субботу атаковали Волгоградскую область, большая часть БПЛА нейтрализована и перехвачена на территории трех районов области и в южной части Волгограда, сообщает губернатор региона Андрей Бочаров. "ПВО министерства обороны РФ отразили массированную атаку БПЛА на территорию Волгоградской области в Котовском, Городищенском, Калачевском районе и в южной части города Волгограда. Большая часть БПЛА была перехвачена и нейтрализована", - приводит слова губернатора администрация области в своем Telegram-канале. По словам Бочарова, после падения обломков БПЛА загорелся камыш в Красноармейском районе Волгограда, пожар оперативно потушен. Пострадавших и повреждений объектов нет, отметил губернатор.

https://ria.ru/20250315/bespilotniki-2005147093.html

волгоградская область

волгоград

калачевский район

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происшествия, волгоградская область, волгоград, калачевский район, андрей бочаров, министерство обороны рф (минобороны рф)