Рейтинг@Mail.ru
В пяти районах Воронежской области за ночь уничтожили более 35 БПЛА - РИА Новости, 15.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:06 15.03.2025
https://ria.ru/20250315/bespilotniki-2005147093.html
В пяти районах Воронежской области за ночь уничтожили более 35 БПЛА
В пяти районах Воронежской области за ночь уничтожили более 35 БПЛА - РИА Новости, 15.03.2025
В пяти районах Воронежской области за ночь уничтожили более 35 БПЛА
Более 35 беспилотников уничтожили за ночь в пяти районах Воронежской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T07:06:00+03:00
2025-03-15T07:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
александр гусев (губернатор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986173107_0:0:3208:1806_1920x0_80_0_0_7a639b2a6c2f5e847889c1281ee58430.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Более 35 беспилотников уничтожили за ночь в пяти районах Воронежской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев. "Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в пяти районах Воронежской области было обнаружено и уничтожено более 35 БПЛА... Напоминаю воронежцам: приближаться к лежащим БПЛА и их фрагментам недопустимо! В случае обнаружения опасного предмета, не подходя к нему, сообщите по телефону 112", - написал он в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в регионе отменена опасность атаки БПЛА, объявленная в пятницу в 22.16 мск.
https://ria.ru/20250315/bespilotniki-2005146197.html
воронежская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986173107_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_ea3c30baa813037a7c188586595601b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
В пяти районах Воронежской области за ночь уничтожили более 35 БПЛА

Гусев: в пяти районах Воронежской области за ночь уничтожили более 35 БПЛА

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Более 35 беспилотников уничтожили за ночь в пяти районах Воронежской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев.
"Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в пяти районах Воронежской области было обнаружено и уничтожено более 35 БПЛА... Напоминаю воронежцам: приближаться к лежащим БПЛА и их фрагментам недопустимо! В случае обнаружения опасного предмета, не подходя к нему, сообщите по телефону 112", - написал он в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в регионе отменена опасность атаки БПЛА, объявленная в пятницу в 22.16 мск.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
В двух районах Ростовской области ночью отразили атаку БПЛА
06:44
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала