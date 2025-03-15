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В пяти районах Воронежской области за ночь уничтожили более 35 БПЛА
В пяти районах Воронежской области за ночь уничтожили более 35 БПЛА - РИА Новости, 15.03.2025
В пяти районах Воронежской области за ночь уничтожили более 35 БПЛА
Более 35 беспилотников уничтожили за ночь в пяти районах Воронежской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T07:06:00+03:00
2025-03-15T07:06:00+03:00
2025-03-15T07:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Более 35 беспилотников уничтожили за ночь в пяти районах Воронежской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев. "Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в пяти районах Воронежской области было обнаружено и уничтожено более 35 БПЛА... Напоминаю воронежцам: приближаться к лежащим БПЛА и их фрагментам недопустимо! В случае обнаружения опасного предмета, не подходя к нему, сообщите по телефону 112", - написал он в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в регионе отменена опасность атаки БПЛА, объявленная в пятницу в 22.16 мск.
https://ria.ru/20250315/bespilotniki-2005146197.html
воронежская область
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происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
В пяти районах Воронежской области за ночь уничтожили более 35 БПЛА
Гусев: в пяти районах Воронежской области за ночь уничтожили более 35 БПЛА