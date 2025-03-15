https://ria.ru/20250315/bespilotniki-2005147093.html

В пяти районах Воронежской области за ночь уничтожили более 35 БПЛА

В пяти районах Воронежской области за ночь уничтожили более 35 БПЛА - РИА Новости, 15.03.2025

В пяти районах Воронежской области за ночь уничтожили более 35 БПЛА

Более 35 беспилотников уничтожили за ночь в пяти районах Воронежской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T07:06:00+03:00

2025-03-15T07:06:00+03:00

2025-03-15T07:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

воронежская область

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Более 35 беспилотников уничтожили за ночь в пяти районах Воронежской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев. "Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в пяти районах Воронежской области было обнаружено и уничтожено более 35 БПЛА... Напоминаю воронежцам: приближаться к лежащим БПЛА и их фрагментам недопустимо! В случае обнаружения опасного предмета, не подходя к нему, сообщите по телефону 112", - написал он в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в регионе отменена опасность атаки БПЛА, объявленная в пятницу в 22.16 мск.

https://ria.ru/20250315/bespilotniki-2005146197.html

воронежская область

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происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор)