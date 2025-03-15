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В двух районах Воронежской области уничтожили более 15 беспилотников
В двух районах Воронежской области уничтожили более 15 беспилотников - РИА Новости, 15.03.2025
В двух районах Воронежской области уничтожили более 15 беспилотников
Еще более 15 беспилотников уничтожили в двух районах Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T05:24:00+03:00
2025-03-15T05:24:00+03:00
2025-03-15T05:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
происшествия
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Еще более 15 беспилотников уничтожили в двух районах Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.Вечером в пятницу он сообщал, что несколько БПЛА были обнаружены и уничтожены над Воронежской областью, предварительно, никто не пострадал. Позже в ночь на субботу Гусев сообщил, что было уничтожено не менее пяти беспилотников."В ходе отражения массовой атаки БПЛА в двух районах Воронежской области дежурными силами ПВО и средствами РЭБ уничтожено еще больше 15 беспилотников. По предварительным данным, пострадавших и повреждений на земле нет", - написал он в своем Telegram-канале.Губернатор добавил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
https://ria.ru/20250315/spetsoperatsiya-2005143601.html
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воронежская область, происшествия, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Происшествия, Александр Гусев (губернатор)
В двух районах Воронежской области уничтожили более 15 беспилотников
Гусев: в двух районах Воронежской области уничтожили более 15 беспилотников