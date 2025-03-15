https://ria.ru/20250315/bespilotniki-2005135510.html

Не менее пяти беспилотников уничтожили в Воронежской области

Не менее пяти беспилотников уничтожили в Воронежской области - РИА Новости, 15.03.2025

Не менее пяти беспилотников уничтожили в Воронежской области

Не менее пяти беспилотников уничтожены в Воронежской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T00:41:00+03:00

2025-03-15T00:41:00+03:00

2025-03-15T00:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

воронежская область

александр гусев (губернатор)

происшествия

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Не менее пяти беспилотников уничтожены в Воронежской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев.Ранее он сообщал, что несколько БПЛА были обнаружены и уничтожены над Воронежской областью, предварительно, никто не пострадал."Еще в одном районе Воронежской области дежурными силами ПВО было обнаружено и уничтожено не менее пяти беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он в Telegram-канале.Губернатор добавил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

https://ria.ru/20250315/obekt-2005135191.html

воронежская область

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воронежская область, александр гусев (губернатор), происшествия