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ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 15.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:33 15.03.2025 (обновлено: 17:47 15.03.2025)
https://ria.ru/20250315/ataka-2005216671.html
ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области
ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 15.03.2025
ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области
Украинские военные атаковали БПЛА три населенных пункта в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T17:33:00+03:00
2025-03-15T17:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
валуйки
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Украинские военные атаковали БПЛА три населенных пункта в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Три населенных пункта подверглись атакам ВСУ. Предварительно, обошлось без пострадавших. В городе Валуйки от удара беспилотника выбиты окна в частном доме, также поврежден стоящий рядом грузовой автомобиль", — написал глава региона. В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа из-за атаки FPV-дрона во дворе частного домовладения сгорела надворная постройка."Еще одна атака дрона зафиксирована в селе Репяховка Краснояружского района — на парковке предприятия осколками посечен легковой автомобиль", — уточнил Гладков.По его данным, противник более 80 раз за сутки атаковал регион с помощью беспилотников.ВСУ ежедневно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. С 9 августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, белгородская область, валуйки, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Валуйки, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области

Гладков: ВСУ атаковали дронами три населенных пункта в Белгородской области

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкРазбитое окно
Разбитое окно - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Украинские военные атаковали БПЛА три населенных пункта в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Три населенных пункта подверглись атакам ВСУ. Предварительно, обошлось без пострадавших. В городе Валуйки от удара беспилотника выбиты окна в частном доме, также поврежден стоящий рядом грузовой автомобиль", — написал глава региона.
В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа из-за атаки FPV-дрона во дворе частного домовладения сгорела надворная постройка.
"Еще одна атака дрона зафиксирована в селе Репяховка Краснояружского района — на парковке предприятия осколками посечен легковой автомобиль", — уточнил Гладков.
По его данным, противник более 80 раз за сутки атаковал регион с помощью беспилотников.
ВСУ ежедневно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. С 9 августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВалуйкиВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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