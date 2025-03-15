https://ria.ru/20250315/ataka-2005216671.html

ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области

ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 15.03.2025

ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области

Украинские военные атаковали БПЛА три населенных пункта в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T17:33:00+03:00

2025-03-15T17:33:00+03:00

2025-03-15T17:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

валуйки

вячеслав гладков

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Украинские военные атаковали БПЛА три населенных пункта в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Три населенных пункта подверглись атакам ВСУ. Предварительно, обошлось без пострадавших. В городе Валуйки от удара беспилотника выбиты окна в частном доме, также поврежден стоящий рядом грузовой автомобиль", — написал глава региона. В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа из-за атаки FPV-дрона во дворе частного домовладения сгорела надворная постройка."Еще одна атака дрона зафиксирована в селе Репяховка Краснояружского района — на парковке предприятия осколками посечен легковой автомобиль", — уточнил Гладков.По его данным, противник более 80 раз за сутки атаковал регион с помощью беспилотников.ВСУ ежедневно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. С 9 августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, белгородская область, валуйки, вячеслав гладков, вооруженные силы украины