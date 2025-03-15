https://ria.ru/20250315/ataka-2005216671.html
ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области
ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 15.03.2025
ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области
Украинские военные атаковали БПЛА три населенных пункта в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T17:33:00+03:00
2025-03-15T17:33:00+03:00
2025-03-15T17:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
валуйки
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932551436_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b25f13178f45d42b4a3d2ceea0aed4c5.jpg
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Украинские военные атаковали БПЛА три населенных пункта в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Три населенных пункта подверглись атакам ВСУ. Предварительно, обошлось без пострадавших. В городе Валуйки от удара беспилотника выбиты окна в частном доме, также поврежден стоящий рядом грузовой автомобиль", — написал глава региона. В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа из-за атаки FPV-дрона во дворе частного домовладения сгорела надворная постройка."Еще одна атака дрона зафиксирована в селе Репяховка Краснояружского района — на парковке предприятия осколками посечен легковой автомобиль", — уточнил Гладков.По его данным, противник более 80 раз за сутки атаковал регион с помощью беспилотников.ВСУ ежедневно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. С 9 августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
валуйки
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932551436_222:333:2509:2048_1920x0_80_0_0_05603652ca596c003e1f2efbbe9093cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, валуйки, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Валуйки, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области
Гладков: ВСУ атаковали дронами три населенных пункта в Белгородской области