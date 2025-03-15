https://ria.ru/20250315/ataka-2005182514.html

В Италии резко высказались о ВСУ из-за ситуации в Курской области

В Италии резко высказались о ВСУ из-за ситуации в Курской области - РИА Новости, 15.03.2025

В Италии резко высказались о ВСУ из-за ситуации в Курской области

Вторжение ВСУ в Курскую области дорого обошлось Киеву. Об этом пишет газета La Repubblica. "Украинское наступление в Курской области было военной ошибкой и... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T13:28:00+03:00

2025-03-15T13:28:00+03:00

2025-03-15T13:29:00+03:00

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Вторжение ВСУ в Курскую области дорого обошлось Киеву. Об этом пишет газета La Repubblica. "Украинское наступление в Курской области было военной ошибкой и очень рискованной политической авантюрой..." — говорится в публикации. Издание отмечает, что много бронетехники и оружия ВСУ может оказаться в руках российских военных. Кроме того, Украина потеряла в атаке на Курскую область ценные ресурсы, которые сложно восполнить. Накануне Трамп попросил Путина пощадить окруженные украинские войска в Курской области. Глава России заявил, что для эффективной реализации призыва президента США, руководство Украины должно приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен. В свою очередь, помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что в случае сложения оружия заблокированным войскам Украины будут гарантированы жизнь и достойное обращение.

https://ria.ru/20250315/putin-2005152346.html

https://ria.ru/20250315/pvo-2005168633.html

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в мире, курская область, украина, вооруженные силы украины, россия