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В Италии резко высказались о ВСУ из-за ситуации в Курской области - РИА Новости, 15.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:28 15.03.2025 (обновлено: 13:29 15.03.2025)
https://ria.ru/20250315/ataka-2005182514.html
В Италии резко высказались о ВСУ из-за ситуации в Курской области
В Италии резко высказались о ВСУ из-за ситуации в Курской области - РИА Новости, 15.03.2025
В Италии резко высказались о ВСУ из-за ситуации в Курской области
Вторжение ВСУ в Курскую области дорого обошлось Киеву. Об этом пишет газета La Repubblica. "Украинское наступление в Курской области было военной ошибкой и... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T13:28:00+03:00
2025-03-15T13:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
украина
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Вторжение ВСУ в Курскую области дорого обошлось Киеву. Об этом пишет газета La Repubblica. "Украинское наступление в Курской области было военной ошибкой и очень рискованной политической авантюрой..." — говорится в публикации. Издание отмечает, что много бронетехники и оружия ВСУ может оказаться в руках российских военных. Кроме того, Украина потеряла в атаке на Курскую область ценные ресурсы, которые сложно восполнить. Накануне Трамп попросил Путина пощадить окруженные украинские войска в Курской области. Глава России заявил, что для эффективной реализации призыва президента США, руководство Украины должно приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен. В свою очередь, помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что в случае сложения оружия заблокированным войскам Украины будут гарантированы жизнь и достойное обращение.
https://ria.ru/20250315/putin-2005152346.html
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в мире, курская область, украина, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия
В Италии резко высказались о ВСУ из-за ситуации в Курской области

La Repubblica: вторжение ВСУ в Курскую область было военной ошибкой

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПодбитый танк ВСУ Т-64
Подбитый танк ВСУ Т-64 - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Подбитый танк ВСУ Т-64. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Вторжение ВСУ в Курскую области дорого обошлось Киеву. Об этом пишет газета La Repubblica.

"Украинское наступление в Курской области было военной ошибкой и очень рискованной политической авантюрой..." — говорится в публикации.
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Издание отмечает, что много бронетехники и оружия ВСУ может оказаться в руках российских военных.

Кроме того, Украина потеряла в атаке на Курскую область ценные ресурсы, которые сложно восполнить.

Накануне Трамп попросил Путина пощадить окруженные украинские войска в Курской области. Глава России заявил, что для эффективной реализации призыва президента США, руководство Украины должно приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен.

В свою очередь, помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что в случае сложения оружия заблокированным войскам Украины будут гарантированы жизнь и достойное обращение.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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