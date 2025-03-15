В Италии резко высказались о ВСУ из-за ситуации в Курской области
La Repubblica: вторжение ВСУ в Курскую область было военной ошибкой
Подбитый танк ВСУ Т-64. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Вторжение ВСУ в Курскую области дорого обошлось Киеву. Об этом пишет газета La Repubblica.
"Украинское наступление в Курской области было военной ошибкой и очень рискованной политической авантюрой..." — говорится в публикации.
"Украинское наступление в Курской области было военной ошибкой и очень рискованной политической авантюрой..." — говорится в публикации.
Издание отмечает, что много бронетехники и оружия ВСУ может оказаться в руках российских военных.
Кроме того, Украина потеряла в атаке на Курскую область ценные ресурсы, которые сложно восполнить.
Накануне Трамп попросил Путина пощадить окруженные украинские войска в Курской области. Глава России заявил, что для эффективной реализации призыва президента США, руководство Украины должно приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен.
В свою очередь, помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что в случае сложения оружия заблокированным войскам Украины будут гарантированы жизнь и достойное обращение.
Кроме того, Украина потеряла в атаке на Курскую область ценные ресурсы, которые сложно восполнить.
Накануне Трамп попросил Путина пощадить окруженные украинские войска в Курской области. Глава России заявил, что для эффективной реализации призыва президента США, руководство Украины должно приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен.
В свою очередь, помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что в случае сложения оружия заблокированным войскам Украины будут гарантированы жизнь и достойное обращение.