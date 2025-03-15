https://ria.ru/20250315/arktika-2005154357.html

Источник: США начинают проект по ледоколам из-за успехов России в Арктике

Источник: США начинают проект по ледоколам из-за успехов России в Арктике - РИА Новости, 15.03.2025

Источник: США начинают проект по ледоколам из-за успехов России в Арктике

США видят Арктику зоной своих интересов и не могут спать спокойно, наблюдая за успехами России по освоению арктического региона, этим обусловлено решение... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T09:11:00+03:00

2025-03-15T09:11:00+03:00

2025-03-15T09:11:00+03:00

россия

дональд трамп

виктор черномырдин

ленинград

арктика

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. США видят Арктику зоной своих интересов и не могут спать спокойно, наблюдая за успехами России по освоению арктического региона, этим обусловлено решение Вашингтона начать большой проект по строительству 48 американских ледоколов, считает источник РИА Новости в судостроительной отрасли РФ. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Штаты планируют заказать строительство 48 ледоколов. Он напомнил, что у России сейчас "порядка 40 ледоколов", а у США – только один, и подчеркнул, что в Арктике проходят важные маршруты. "Конечно же, видя активность России в Арктике и наблюдая за тем, как мы развиваем Северный морской путь, спать спокойно американцы не могут. США считают Арктику зоной своих интересов, и они будут принимать меры для усиления своего присутствия в этом регионе. Одной из таких мер является реализация собственной программы по строительству ледоколов", - сказал источник РИА Новости. "США сейчас оказались в ситуации, образно говоря, "арктическое ранчо имею, а лыж там не имею" - то есть им нужны средства доставки грузов в арктических морях, в основном покрытых льдом. Без ледоколов, причем разных, тут не обойтись", - пояснил он. В составе российской национальной группировки сейчас 42 ледокола, в том числе 34 дизель-электрических и 8 атомных. Самыми мощными в мире на сегодняшний день являются суда проекта 22220 нового поколения – универсальные атомные ледоколы "Арктика", "Урал", "Сибирь" и "Чукотка" по 60 МВт каждый. Самый мощный в мире неатомный ледокол "Виктор Черномырдин" - 25 МВт. В РФ продолжается строительство атомоходов проекта 22220 "Чукотка" и "Ленинград", строится и самый мощный в мире ледокол "Россия" проекта 10510 "Лидер" мощностью 120 МВт. Объем грузоперевозок по Северному морскому пути в 2024 году вырос до нового рекордного значения в почти 38 миллионов тонн.

https://ria.ru/20250109/ledokol-1991518979.html

https://ria.ru/20250226/mnogopolyarnost-2001557888.html

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арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, дональд трамп, виктор черномырдин, ленинград, арктика