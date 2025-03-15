Источник: США начинают проект по ледоколам из-за успехов России в Арктике
США намерены строить ледоколы для усиления присутствия в арктическом регионе
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАтомный ледокол "Ямал" во время научно-исследовательских работ в Карском море
Атомный ледокол "Ямал" во время научно-исследовательских работ в Карском море. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. США видят Арктику зоной своих интересов и не могут спать спокойно, наблюдая за успехами России по освоению арктического региона, этим обусловлено решение Вашингтона начать большой проект по строительству 48 американских ледоколов, считает источник РИА Новости в судостроительной отрасли РФ.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Штаты планируют заказать строительство 48 ледоколов. Он напомнил, что у России сейчас "порядка 40 ледоколов", а у США – только один, и подчеркнул, что в Арктике проходят важные маршруты.
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"Конечно же, видя активность России в Арктике и наблюдая за тем, как мы развиваем Северный морской путь, спать спокойно американцы не могут. США считают Арктику зоной своих интересов, и они будут принимать меры для усиления своего присутствия в этом регионе. Одной из таких мер является реализация собственной программы по строительству ледоколов", - сказал источник РИА Новости.
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"США сейчас оказались в ситуации, образно говоря, "арктическое ранчо имею, а лыж там не имею" - то есть им нужны средства доставки грузов в арктических морях, в основном покрытых льдом. Без ледоколов, причем разных, тут не обойтись", - пояснил он.
В составе российской национальной группировки сейчас 42 ледокола, в том числе 34 дизель-электрических и 8 атомных. Самыми мощными в мире на сегодняшний день являются суда проекта 22220 нового поколения – универсальные атомные ледоколы "Арктика", "Урал", "Сибирь" и "Чукотка" по 60 МВт каждый. Самый мощный в мире неатомный ледокол "Виктор Черномырдин" - 25 МВт. В РФ продолжается строительство атомоходов проекта 22220 "Чукотка" и "Ленинград", строится и самый мощный в мире ледокол "Россия" проекта 10510 "Лидер" мощностью 120 МВт.
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