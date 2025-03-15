https://ria.ru/20250315/arkheologiya-2004076746.html

"Страшно до дрожи". Находка из Китая шокировала ученых

"Страшно до дрожи". Находка из Китая шокировала ученых - РИА Новости, 15.03.2025

"Страшно до дрожи". Находка из Китая шокировала ученых

Археологи, пытающиеся раскрыть тайну "принцессы Шелкового пути", теряются в догадках: кому мог принадлежать череп с ярко-красными зубами? Есть версии как о... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T08:00:00+03:00

2025-03-15T08:00:00+03:00

2025-03-15T08:04:00+03:00

наука

археология

китай

наука

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости, Сергей Проскурин. Археологи, пытающиеся раскрыть тайну "принцессы Шелкового пути", теряются в догадках: кому мог принадлежать череп с ярко-красными зубами? Есть версии как о высокопоставленной особе, так и о злой ведьме.Такого еще не былоДолина реки Турфан на северо-западе китайского Синьцзяня давно притягивает археологов разных стран. Это место на важнейшем участке легендарного Шелкового пути — настоящая сокровищница многих древних культур.В прошлом сезоне совместной экспедиции Китая и США несказанно повезло: ученые наткнулись на нетронутый могильник. Сохранилась вся погребальная утварь трех десятков захоронений.Особый интерес вызвал скелет, принадлежавший женщине. На момент смерти ей было 20-25 лет. А скончалась она, как показал радиоуглеродный анализ, в период между 2200 и 2050 годами до нашей эры.Зубы у нее были ярко-красного цвета. Молекулярная спектроскопия установила: это киноварь. Дорогой минерал знали многие древние цивилизации. Применяли по-разному.В одних культурах — как косметическое средство, символ вечной молодости. В других — как сильнодействующий яд, киноварь очень токсична. Но использовать ее в качестве танатогрима — с таким наука еще не сталкивалась."Это первый и единственный известный случай во всем мире", — говорится в статье, опубликованной по результатам исследования.Но кому и для чего понадобилось красить зубы покойной? Или же это сделали еще при ее жизни? Выдвинули несколько версий.Странная модницаВ долине реки Турфан нет киноварных шахт. Краситель, скорее всего, попал сюда по Шелковому пути.Киноварь очень дорогая. Позволить себе такую роскошь могли лишь знатные особы.Во времена "принцессы Шелкового пути", как прозвали ее археологи, Синьцзян процветал и политически, и экономически — разумеется, благодаря важнейшему торговому маршруту древности.Версию об особе голубых кровей косвенно подтверждает и набор артефактов из погребальной камеры: деревянный серп, керамическая посуда, костяные гребни, остатки кожаной обуви, а также золотая серьга.Однако с уверенностью говорить, что "принцесса" принадлежала к знатному роду, нельзя, уточняют исследователи. Во-первых, на данный момент из трех десятков могил исследовали менее половины. И не факт, что покоящиеся в них — родственники.Во-вторых, желательно найти еще женские скелеты с красными зубами. Только тогда можно будет говорить о необычной "моде" богачей из долины Турфан.Дальние родственникиПроанализировав погребальную утварь, ученые выдвинули другую гипотезу: "принцесса Шелкового пути" могла быть колдуньей.Дело в том, что захоронения находятся относительно недалеко от пустыни Такла-Макан. В начале XX века известные путешественники Аурель Стейн и Свен Гедин раскопали там Таримские мумии.Естественно забальзамированные благодаря засушливому климату тела людей, живших более двух тысяч лет назад, представляют для науки невероятную ценность. И среди них было несколько, похожих на "принцессу".Путешественники описали три женские мумии в широкополых черных шляпах. Из-за этого их сразу окрестили "ведьмами". К тому же рядом лежали кости и черепа домашних и диких животных, украшения из перьев и мешочки с ветками эфедры.Но самое интересное — окантовка одежд ведьм красная. Из киновари. Следы минерала обнаружили и на нескольких погребальных сосудах.Что, если и "принцесса Шелкового пути" была ведьмой? Гипотеза красивая. Однако есть несколько но. Во-первых, между могильниками все же около тысячи километров. Во-вторых, ни у одной из Таримских мумий нет красных зубов.Ученые продолжают работу. Надеются скоро добраться до истины и раскрыть очередную загадку древнего мира.

https://ria.ru/20250305/poslanie-2003002960.html

https://ria.ru/20250228/nakhodka-2002007322.html

https://ria.ru/20250309/skvazhina-2003451677.html

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наука, археология, китай