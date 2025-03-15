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В Петербурге арестовали подозреваемого в убийстве цыганки - РИА Новости, 15.03.2025
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19:11 15.03.2025
https://ria.ru/20250315/arest-2005227726.html
В Петербурге арестовали подозреваемого в убийстве цыганки
В Петербурге арестовали подозреваемого в убийстве цыганки - РИА Новости, 15.03.2025
В Петербурге арестовали подозреваемого в убийстве цыганки
Петербуржца, перерезавшего горло цыганки после смерти жены, который думал, что цыганка наложила на их семью порчу, заключили под стражу, сообщает объединенная... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T19:11:00+03:00
2025-03-15T19:11:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
стрельна
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар - РИА Новости. Петербуржца, перерезавшего горло цыганки после смерти жены, который думал, что цыганка наложила на их семью порчу, заключили под стражу, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Николая Антропова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 (Убийство) УК РФ", - сообщает пресс-служба. Следствие полагает, что Антропов 13 марта в Стрельне нанес не менее шести ударов по телу потерпевшей, причинив множественные колото-резанные ранения, от которых женщина скончалась на месте происшествия. Из материалов дела следует, дополняет пресс-служба судов, что Антропов был знаком с потерпевшей 22 года, и она была цыганкой. Антропов приходил к женщине со женой для заговаривания болезни, но в 2024 году супруга фигуранта умерла. Далее Антропов и сам попал в больницу. Его обследовали, наши заболевание и он пришел к выводу, что его болезнь - это дело рук потерпевшей. "В январе 2025 года она стала просить номера телефонов детей Антропова. Обвиняемый понял, что гадалка хочет извести весь его род и решил ее убить", - добавили в пресс-службе. Тринадцатого марта Антропов отправился к цыганке и нанес ей не менее 2 ударов в область живота, после чего перерезал ей ножом горло. "Вину он признает, совершил убийство, чтобы его душа не попала к потерпевшей в рабство", - пояснили в пресс-службе судов.
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происшествия, санкт-петербург, стрельна
Происшествия, Санкт-Петербург, Стрельна
В Петербурге арестовали подозреваемого в убийстве цыганки

Петербуржца, убившего цыганку после смерти жены, заключили под стражу

© PixabayЗадержание
Задержание - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© Pixabay
Задержание. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар - РИА Новости. Петербуржца, перерезавшего горло цыганки после смерти жены, который думал, что цыганка наложила на их семью порчу, заключили под стражу, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Николая Антропова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 (Убийство) УК РФ", - сообщает пресс-служба.
Следствие полагает, что Антропов 13 марта в Стрельне нанес не менее шести ударов по телу потерпевшей, причинив множественные колото-резанные ранения, от которых женщина скончалась на месте происшествия.
Из материалов дела следует, дополняет пресс-служба судов, что Антропов был знаком с потерпевшей 22 года, и она была цыганкой. Антропов приходил к женщине со женой для заговаривания болезни, но в 2024 году супруга фигуранта умерла. Далее Антропов и сам попал в больницу. Его обследовали, наши заболевание и он пришел к выводу, что его болезнь - это дело рук потерпевшей. "В январе 2025 года она стала просить номера телефонов детей Антропова. Обвиняемый понял, что гадалка хочет извести весь его род и решил ее убить", - добавили в пресс-службе.
Тринадцатого марта Антропов отправился к цыганке и нанес ей не менее 2 ударов в область живота, после чего перерезал ей ножом горло. "Вину он признает, совершил убийство, чтобы его душа не попала к потерпевшей в рабство", - пояснили в пресс-службе судов.
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