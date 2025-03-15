https://ria.ru/20250315/arest-2005227726.html

В Петербурге арестовали подозреваемого в убийстве цыганки

В Петербурге арестовали подозреваемого в убийстве цыганки - РИА Новости, 15.03.2025

В Петербурге арестовали подозреваемого в убийстве цыганки

Петербуржца, перерезавшего горло цыганки после смерти жены, который думал, что цыганка наложила на их семью порчу, заключили под стражу, сообщает объединенная... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T19:11:00+03:00

2025-03-15T19:11:00+03:00

2025-03-15T19:11:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

стрельна

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар - РИА Новости. Петербуржца, перерезавшего горло цыганки после смерти жены, который думал, что цыганка наложила на их семью порчу, заключили под стражу, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Николая Антропова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 (Убийство) УК РФ", - сообщает пресс-служба. Следствие полагает, что Антропов 13 марта в Стрельне нанес не менее шести ударов по телу потерпевшей, причинив множественные колото-резанные ранения, от которых женщина скончалась на месте происшествия. Из материалов дела следует, дополняет пресс-служба судов, что Антропов был знаком с потерпевшей 22 года, и она была цыганкой. Антропов приходил к женщине со женой для заговаривания болезни, но в 2024 году супруга фигуранта умерла. Далее Антропов и сам попал в больницу. Его обследовали, наши заболевание и он пришел к выводу, что его болезнь - это дело рук потерпевшей. "В январе 2025 года она стала просить номера телефонов детей Антропова. Обвиняемый понял, что гадалка хочет извести весь его род и решил ее убить", - добавили в пресс-службе. Тринадцатого марта Антропов отправился к цыганке и нанес ей не менее 2 ударов в область живота, после чего перерезал ей ножом горло. "Вину он признает, совершил убийство, чтобы его душа не попала к потерпевшей в рабство", - пояснили в пресс-службе судов.

https://ria.ru/20250312/kemerovo-2004488320.html

санкт-петербург

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происшествия, санкт-петербург, стрельна