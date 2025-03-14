https://ria.ru/20250314/vzyatki-2004889953.html
Двое фигурантов дела о взятках на "Балтзаводе" арестованы
Двое фигурантов дела о взятках на "Балтзаводе" арестованы - РИА Новости, 14.03.2025
Двое фигурантов дела о взятках на "Балтзаводе" арестованы
Двое фигурантов дела о взятках от рабочих на "Балтзаводе" арестованы, троим избран домашний арест, следует из сообщений объединенной пресс-службы судов... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T00:20:00+03:00
2025-03-14T00:20:00+03:00
2025-03-14T00:20:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мар - РИА Новости. Двое фигурантов дела о взятках от рабочих на "Балтзаводе" арестованы, троим избран домашний арест, следует из сообщений объединенной пресс-службы судов Петербурга. "Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ираклия Одишарии, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 5 статьи 290 (взятка) УК РФ, частью 6 статьи 290 УК РФ, частью 2 статьи 290 УК РФ", - сообщает пресс-служба. Такая же мера пресечения избрана в отношении Дената Тлеубаева. Домашний арест определен Алексею Шаганову, Сергею Ляховичу и Сергею Чигодайкину. Все они сотрудники "Балтийского завода", мастера малярного участка достроечно-малярного цеха и мастера участка по корпусно-достроечной части сдаточной команды заказа. Накануне источник в оперативных службах сообщал РИА Новости, что полиция выявила многочисленные факты взяточничества в одном из цехов "Балтийского завода", где рабочие с 2020 года, предположительно, заплатили начальству более 15 миллионов рублей за возможность получения надбавок и премий. ГСУСК РФ по Петербургу сообщало о возбуждении дела о получении взятки в крупном размере в отношении старшего мастера участка завода (не уточняя, какого), которому вменяется три эпизода. По версии следствия, подчиненные передавали фигуранту часть своих премий, поскольку опасались общего снижения уровня оплаты труда. В пресс-службе судов добавили, что срок избрания меры пресечения у всех фигурантов по 10 мая.
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происшествия, россия, санкт-петербург, балтийский завод
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Балтийский завод
Двое фигурантов дела о взятках на "Балтзаводе" арестованы
Суд арестовал двух фигурантов дела о взятках от рабочих на "Балтзаводе"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мар - РИА Новости. Двое фигурантов дела о взятках от рабочих на "Балтзаводе" арестованы, троим избран домашний арест, следует из сообщений объединенной пресс-службы судов Петербурга.
"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ираклия Одишарии, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 5 статьи 290 (взятка) УК РФ, частью 6 статьи 290 УК РФ, частью 2 статьи 290 УК РФ", - сообщает пресс-служба.
Такая же мера пресечения избрана в отношении Дената Тлеубаева. Домашний арест определен Алексею Шаганову, Сергею Ляховичу и Сергею Чигодайкину. Все они сотрудники "Балтийского завода", мастера малярного участка достроечно-малярного цеха и мастера участка по корпусно-достроечной части сдаточной команды заказа.
Накануне источник в оперативных службах сообщал РИА Новости, что полиция выявила многочисленные факты взяточничества в одном из цехов "Балтийского завода
", где рабочие с 2020 года, предположительно, заплатили начальству более 15 миллионов рублей за возможность получения надбавок и премий. ГСУСК РФ
по Петербургу
сообщало о возбуждении дела о получении взятки в крупном размере в отношении старшего мастера участка завода (не уточняя, какого), которому вменяется три эпизода. По версии следствия, подчиненные передавали фигуранту часть своих премий, поскольку опасались общего снижения уровня оплаты труда.
В пресс-службе судов добавили, что срок избрания меры пресечения у всех фигурантов по 10 мая.