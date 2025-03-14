https://ria.ru/20250314/vzyatka-2004900499.html

Дело генерала Шамарина о взятке начнут слушать 25 марта

Дело генерала Шамарина о взятке начнут слушать 25 марта - РИА Новости, 14.03.2025

Дело генерала Шамарина о взятке начнут слушать 25 марта

Московский гарнизонный военный суд 25 марта приступит к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении генерала Вадима Шамарина, обвиняемого в получении... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T03:27:00+03:00

2025-03-14T03:27:00+03:00

2025-03-14T03:27:00+03:00

происшествия

россия

вадим шамарин

халил арсланов

московский гарнизонный военный суд

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд 25 марта приступит к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении генерала Вадима Шамарина, обвиняемого в получении взятки на 36 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде. Судебное заседание по уголовному делу в отношении Шамарина назначено на 25 марта в 14.00. Осенью генерал признал вину в получении взятки в 36 миллионов рублей. По версии следствия, в 2019-2023 годах Минобороны России при выполнении гособоронзаказа заключены контракты с ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" на поставку устройств связи на общую сумму более 1,4 миллиарда рублей. В этот же период начальник главного управления связи ВС РФ Вадим Шамарин получил взятку от гендиректора пермского телефонного завода "Телта" Алексея Высокова и главбуха фирмы Елены Гришиной в размере 36 миллионов рублей в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство. В основу его дела легли показания бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ генерал-майора Александра Оглоблина. Сам он проходит обвиняемым в получении взятки в 12 миллионов рублей от топов "Телта", материалы дела направлены для рассмотрения в этот же суд. По словам его адвоката Максима Довганя, уголовное дело появилось после того, как Оглоблин написал явку с повинной, дал показания на других генералов - Халила Арсланова и Вадима Шамарина. По словам адвоката, Оглоблин должен был быть освобожден от ответственности в связи с деятельным раскаянием по примечанию статьи 291.1 УК РФ, в которой сказано, что лицо, совершившее преступление по данной статье, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и добровольно сообщило о совершенном преступлении. Оба - и Шамарин, и Оглоблин - находятся в СИЗО.

https://ria.ru/20250117/shamarin-1994212838.html

https://ria.ru/20250310/ogloblin-2004066144.html

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происшествия, россия, вадим шамарин, халил арсланов, московский гарнизонный военный суд