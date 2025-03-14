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Дело генерала Шамарина о взятке начнут слушать 25 марта - РИА Новости, 14.03.2025
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03:27 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/vzyatka-2004900499.html
Дело генерала Шамарина о взятке начнут слушать 25 марта
Дело генерала Шамарина о взятке начнут слушать 25 марта - РИА Новости, 14.03.2025
Дело генерала Шамарина о взятке начнут слушать 25 марта
Московский гарнизонный военный суд 25 марта приступит к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении генерала Вадима Шамарина, обвиняемого в получении... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T03:27:00+03:00
2025-03-14T03:27:00+03:00
происшествия
россия
вадим шамарин
халил арсланов
московский гарнизонный военный суд
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд 25 марта приступит к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении генерала Вадима Шамарина, обвиняемого в получении взятки на 36 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде. Судебное заседание по уголовному делу в отношении Шамарина назначено на 25 марта в 14.00. Осенью генерал признал вину в получении взятки в 36 миллионов рублей. По версии следствия, в 2019-2023 годах Минобороны России при выполнении гособоронзаказа заключены контракты с ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" на поставку устройств связи на общую сумму более 1,4 миллиарда рублей. В этот же период начальник главного управления связи ВС РФ Вадим Шамарин получил взятку от гендиректора пермского телефонного завода "Телта" Алексея Высокова и главбуха фирмы Елены Гришиной в размере 36 миллионов рублей в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство. В основу его дела легли показания бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ генерал-майора Александра Оглоблина. Сам он проходит обвиняемым в получении взятки в 12 миллионов рублей от топов "Телта", материалы дела направлены для рассмотрения в этот же суд. По словам его адвоката Максима Довганя, уголовное дело появилось после того, как Оглоблин написал явку с повинной, дал показания на других генералов - Халила Арсланова и Вадима Шамарина. По словам адвоката, Оглоблин должен был быть освобожден от ответственности в связи с деятельным раскаянием по примечанию статьи 291.1 УК РФ, в которой сказано, что лицо, совершившее преступление по данной статье, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и добровольно сообщило о совершенном преступлении. Оба - и Шамарин, и Оглоблин - находятся в СИЗО.
https://ria.ru/20250117/shamarin-1994212838.html
https://ria.ru/20250310/ogloblin-2004066144.html
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происшествия, россия, вадим шамарин, халил арсланов, московский гарнизонный военный суд
Происшествия, Россия, Вадим Шамарин, Халил Арсланов, Московский гарнизонный военный суд
Дело генерала Шамарина о взятке начнут слушать 25 марта

Военный суд начнет слушать дело генерала Шамарина о взятке 25 марта

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВадим Шамарин
Вадим Шамарин - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вадим Шамарин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд 25 марта приступит к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении генерала Вадима Шамарина, обвиняемого в получении взятки на 36 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.
Судебное заседание по уголовному делу в отношении Шамарина назначено на 25 марта в 14.00.
Вадим Шамарин - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Следствие по делу генерала Шамарина завершено
17 января, 15:11
Осенью генерал признал вину в получении взятки в 36 миллионов рублей.
По версии следствия, в 2019-2023 годах Минобороны России при выполнении гособоронзаказа заключены контракты с ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" на поставку устройств связи на общую сумму более 1,4 миллиарда рублей. В этот же период начальник главного управления связи ВС РФ Вадим Шамарин получил взятку от гендиректора пермского телефонного завода "Телта" Алексея Высокова и главбуха фирмы Елены Гришиной в размере 36 миллионов рублей в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство.
В основу его дела легли показания бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ генерал-майора Александра Оглоблина. Сам он проходит обвиняемым в получении взятки в 12 миллионов рублей от топов "Телта", материалы дела направлены для рассмотрения в этот же суд. По словам его адвоката Максима Довганя, уголовное дело появилось после того, как Оглоблин написал явку с повинной, дал показания на других генералов - Халила Арсланова и Вадима Шамарина. По словам адвоката, Оглоблин должен был быть освобожден от ответственности в связи с деятельным раскаянием по примечанию статьи 291.1 УК РФ, в которой сказано, что лицо, совершившее преступление по данной статье, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и добровольно сообщило о совершенном преступлении. Оба - и Шамарин, и Оглоблин - находятся в СИЗО.
Бывший начальник 1-го управления Главного управления связи Минобороны РФ генерал-майор Александр Оглоблин - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Военный суд в Москве рассмотрит дело генерала Оглоблина о взятке
10 марта, 12:41
 
ПроисшествияРоссияВадим ШамаринХалил АрслановМосковский гарнизонный военный суд
 
 
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