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Дроны ВСУ атаковали четыре автомобиля в Белгородской области
Дроны ВСУ атаковали четыре автомобиля в Белгородской области - РИА Новости, 14.03.2025
Дроны ВСУ атаковали четыре автомобиля в Белгородской области
Украинские дроны атаковали четыре транспортных средства в Валуйском округе Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T14:13:00+03:00
2025-03-14T14:13:00+03:00
2025-03-14T14:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 14 мар - РИА Новости. Украинские дроны атаковали четыре транспортных средства в Валуйском округе Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В городе Валуйки в результате детонации дрона загорелась сухая трава — пожарными расчётами возгорание ликвидировано. Второй беспилотник нанёс удар по движущемуся грузовому автомобилю — повреждена кабина. В селе Кукуевка от удара FPV-дрона разбиты стёкла и посечён кузов легкового автомобиля", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что ещё один беспилотник атаковал припаркованный микроавтобус. Вследствие атаки третьего дрона повреждена "Газель". Как отметил глава региона, предварительно, обошлось без пострадавших.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Дроны ВСУ атаковали четыре автомобиля в Белгородской области
Гладков: украинские дроны атаковали четыре транспортных средства под Белгородом