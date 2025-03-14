https://ria.ru/20250314/vsu-2005012967.html

Дроны ВСУ атаковали четыре автомобиля в Белгородской области

Дроны ВСУ атаковали четыре автомобиля в Белгородской области - РИА Новости, 14.03.2025

Дроны ВСУ атаковали четыре автомобиля в Белгородской области

Украинские дроны атаковали четыре транспортных средства в Валуйском округе Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T14:13:00+03:00

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специальная военная операция на украине

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вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 14 мар - РИА Новости. Украинские дроны атаковали четыре транспортных средства в Валуйском округе Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В городе Валуйки в результате детонации дрона загорелась сухая трава — пожарными расчётами возгорание ликвидировано. Второй беспилотник нанёс удар по движущемуся грузовому автомобилю — повреждена кабина. В селе Кукуевка от удара FPV-дрона разбиты стёкла и посечён кузов легкового автомобиля", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что ещё один беспилотник атаковал припаркованный микроавтобус. Вследствие атаки третьего дрона повреждена "Газель". Как отметил глава региона, предварительно, обошлось без пострадавших.

https://ria.ru/20250311/ataka-2004270953.html

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Наталья Макарова

происшествия, авто, белгородская область, валуйки, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, украина, беспилотники