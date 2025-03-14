Рейтинг@Mail.ru
Дроны ВСУ атаковали четыре автомобиля в Белгородской области - РИА Новости, 14.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:13 14.03.2025 (обновлено: 14:14 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/vsu-2005012967.html
Дроны ВСУ атаковали четыре автомобиля в Белгородской области
Дроны ВСУ атаковали четыре автомобиля в Белгородской области - РИА Новости, 14.03.2025
Дроны ВСУ атаковали четыре автомобиля в Белгородской области
Украинские дроны атаковали четыре транспортных средства в Валуйском округе Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T14:13:00+03:00
2025-03-14T14:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
авто
белгородская область
валуйки
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899546918_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c4fa8c39ba3881424df8eca3ad822c1a.jpg
БЕЛГОРОД, 14 мар - РИА Новости. Украинские дроны атаковали четыре транспортных средства в Валуйском округе Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В городе Валуйки в результате детонации дрона загорелась сухая трава — пожарными расчётами возгорание ликвидировано. Второй беспилотник нанёс удар по движущемуся грузовому автомобилю — повреждена кабина. В селе Кукуевка от удара FPV-дрона разбиты стёкла и посечён кузов легкового автомобиля", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что ещё один беспилотник атаковал припаркованный микроавтобус. Вследствие атаки третьего дрона повреждена "Газель". Как отметил глава региона, предварительно, обошлось без пострадавших.
https://ria.ru/20250311/ataka-2004270953.html
белгородская область
валуйки
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899546918_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a85ae49d8a58da1f123841b3efac52bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, белгородская область, валуйки, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, украина, беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Авто, Белгородская область, Валуйки, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Украина, Беспилотники
Дроны ВСУ атаковали четыре автомобиля в Белгородской области

Гладков: украинские дроны атаковали четыре транспортных средства под Белгородом

© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 14 мар - РИА Новости. Украинские дроны атаковали четыре транспортных средства в Валуйском округе Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«
"В городе Валуйки в результате детонации дрона загорелась сухая трава — пожарными расчётами возгорание ликвидировано. Второй беспилотник нанёс удар по движущемуся грузовому автомобилю — повреждена кабина. В селе Кукуевка от удара FPV-дрона разбиты стёкла и посечён кузов легкового автомобиля", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что ещё один беспилотник атаковал припаркованный микроавтобус. Вследствие атаки третьего дрона повреждена "Газель". Как отметил глава региона, предварительно, обошлось без пострадавших.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Самый массированный налет БПЛА: Россия — под ударом, Украина — на коленях
11 марта, 11:35
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияАвтоБелгородская областьВалуйкиВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныУкраинаБеспилотники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала