https://ria.ru/20250314/ushakov-2005121409.html

Ушаков заявил о восстановленном диалоге между Россией и США

Ушаков заявил о восстановленном диалоге между Россией и США - РИА Новости, 14.03.2025

Ушаков заявил о восстановленном диалоге между Россией и США

Воссозданный диалог между Россией и нынешней администрацией США налажен и регулярно осуществляется, заявил журналистам помощник президента Юрий Ушаков. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T21:03:00+03:00

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россия

сша

юрий ушаков

владимир путин

стив уиткофф

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Воссозданный диалог между Россией и нынешней администрацией США налажен и регулярно осуществляется, заявил журналистам помощник президента Юрий Ушаков. "Еще раз подчеркну, что такой диалог налажен и регулярно осуществляется по целому ряду каналов", — отметил он. По словам Ушакова, Владимир Путин внимательно относится ко всем вопросам, которые поднимаются в ходе воссозданного диалога с нынешней американской администрацией. Как сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, глава государства вчера поздно вечером принял американского спецпосланника Стива Уиткоффа и передал через него информацию и дополнительные сигналы для Дональда Трампа.Президент подчеркнул, что Трамп и его администрация делают все для восстановления отношений между странами. Этот процесс непростой, если не сказать сложный, пояснил он.Возобновление диалогаВосемнадцатого февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и Уиткофф.По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.

https://ria.ru/20250313/ushakov-2004859598.html

https://ria.ru/20250314/rubio-2005102702.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, юрий ушаков, владимир путин, стив уиткофф