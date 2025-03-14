Ушаков заявил о восстановленном диалоге между Россией и США
Ушаков: воссозданный диалог РФ и США налажен и осуществляется по ряду каналов
Юрий Ушаков. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Воссозданный диалог между Россией и нынешней администрацией США налажен и регулярно осуществляется, заявил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.
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"Еще раз подчеркну, что такой диалог налажен и регулярно осуществляется по целому ряду каналов", — отметил он.
По словам Ушакова, Владимир Путин внимательно относится ко всем вопросам, которые поднимаются в ходе воссозданного диалога с нынешней американской администрацией.
Как сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, глава государства вчера поздно вечером принял американского спецпосланника Стива Уиткоффа и передал через него информацию и дополнительные сигналы для Дональда Трампа.
Президент подчеркнул, что Трамп и его администрация делают все для восстановления отношений между странами. Этот процесс непростой, если не сказать сложный, пояснил он.
Возобновление диалога
Восемнадцатого февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и Уиткофф.
По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.
По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.
Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.