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Ушаков заявил о восстановленном диалоге между Россией и США - РИА Новости, 14.03.2025
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21:03 14.03.2025 (обновлено: 21:56 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/ushakov-2005121409.html
Ушаков заявил о восстановленном диалоге между Россией и США
Ушаков заявил о восстановленном диалоге между Россией и США - РИА Новости, 14.03.2025
Ушаков заявил о восстановленном диалоге между Россией и США
Воссозданный диалог между Россией и нынешней администрацией США налажен и регулярно осуществляется, заявил журналистам помощник президента Юрий Ушаков. РИА Новости, 14.03.2025
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россия
сша
юрий ушаков
владимир путин
стив уиткофф
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Воссозданный диалог между Россией и нынешней администрацией США налажен и регулярно осуществляется, заявил журналистам помощник президента Юрий Ушаков. &quot;Еще раз подчеркну, что такой диалог налажен и регулярно осуществляется по целому ряду каналов&quot;, — отметил он. По словам Ушакова, Владимир Путин внимательно относится ко всем вопросам, которые поднимаются в ходе воссозданного диалога с нынешней американской администрацией. Как сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, глава государства вчера поздно вечером принял американского спецпосланника Стива Уиткоффа и передал через него информацию и дополнительные сигналы для Дональда Трампа.Президент подчеркнул, что Трамп и его администрация делают все для восстановления отношений между странами. Этот процесс непростой, если не сказать сложный, пояснил он.Возобновление диалогаВосемнадцатого февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и Уиткофф.По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.
https://ria.ru/20250313/ushakov-2004859598.html
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россия, сша, юрий ушаков, владимир путин, стив уиткофф
Россия, США, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Стив Уиткофф
Ушаков заявил о восстановленном диалоге между Россией и США

Ушаков: воссозданный диалог РФ и США налажен и осуществляется по ряду каналов

© РИА Новости / Алексей НикольскийЮрий Ушаков
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Юрий Ушаков. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Воссозданный диалог между Россией и нынешней администрацией США налажен и регулярно осуществляется, заявил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.
«

"Еще раз подчеркну, что такой диалог налажен и регулярно осуществляется по целому ряду каналов", — отметил он.

Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Ушаков раскрыл подробности переговоров России с представителями США
13 марта, 19:53
По словам Ушакова, Владимир Путин внимательно относится ко всем вопросам, которые поднимаются в ходе воссозданного диалога с нынешней американской администрацией.
Как сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, глава государства вчера поздно вечером принял американского спецпосланника Стива Уиткоффа и передал через него информацию и дополнительные сигналы для Дональда Трампа.
Президент подчеркнул, что Трамп и его администрация делают все для восстановления отношений между странами. Этот процесс непростой, если не сказать сложный, пояснил он.

Возобновление диалога

Восемнадцатого февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и Уиткофф.

По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.
Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
США с оптимизмом оценили контакты Путина с Уиткоффом по Украине
Вчера, 19:20
 
РоссияСШАЮрий УшаковВладимир ПутинСтив Уиткофф
 
 
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