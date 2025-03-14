https://ria.ru/20250314/ushakov-2005121253.html

Ушаков рассказал о гарантиях Путина для ВСУ после призыва Трампа

Ушаков рассказал о гарантиях Путина для ВСУ после призыва Трампа - РИА Новости, 14.03.2025

Ушаков рассказал о гарантиях Путина для ВСУ после призыва Трампа

Сигнал президента США Дональда Трампа услышан, российский лидер Владимир Путин гарантировал украинским военнослужащим, блокированным в Курской области, жизнь и... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T21:02:00+03:00

2025-03-14T21:02:00+03:00

2025-03-14T21:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

сша

курская область

россия

владимир путин

дональд трамп

юрий ушаков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Сигнал президента США Дональда Трампа услышан, российский лидер Владимир Путин гарантировал украинским военнослужащим, блокированным в Курской области, жизнь и достойное обращение, если Киев пойдет на то, чтобы отдать приказ военным ВСУ сложить оружие и сдаться в плен, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Как вы только что могли увидеть и услышать, президент России Владимир Путин положительно отреагировал на обращение президента США Дональда Трампа по поводу судьбы тысяч украинских военнослужащих, заблокированных и по сути окруженных в Курской области в той зоне, куда вторглись ВСУ. Сигнал президента США услышан, и наш президент гарантировал украинским военнослужащим жизнь и достойное обращение, если, конечно, Киев пойдет на то, чтобы отдать приказ своим военнослужащим сложить оружие и сдаться в плен", - сказал он. В среду Путин заявил, что группировка украинских боевиков, которая вторглась в курское приграничье, находится в полной изоляции и под полным огневым контролем. По словам главы государства, ко всем оказавшимся в плену необходимо относиться гуманно в соответствии с законами РФ, но действия пленных, которые совершали преступления против гражданского населения в Курской области, квалифицируются как терроризм. Путин заявил, что иностранные наемники не попадают под действие конвенции об обращении с военнопленными.

https://ria.ru/20250314/putin-2005112166.html

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курская область

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Полный комментарий Ушакова по поводу ответа Путина на призыв Трампа пощадить солдат ВСУ Полный комментарий Ушакова по поводу ответа Путина на призыв Трампа пощадить украинских военных в Курской области 2025-03-14T21:02 true PT1M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, курская область, россия, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, вооруженные силы украины