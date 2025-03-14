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Ушаков рассказал о гарантиях Путина для ВСУ после призыва Трампа - РИА Новости, 14.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:02 14.03.2025 (обновлено: 21:17 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/ushakov-2005121253.html
Ушаков рассказал о гарантиях Путина для ВСУ после призыва Трампа
Ушаков рассказал о гарантиях Путина для ВСУ после призыва Трампа - РИА Новости, 14.03.2025
Ушаков рассказал о гарантиях Путина для ВСУ после призыва Трампа
Сигнал президента США Дональда Трампа услышан, российский лидер Владимир Путин гарантировал украинским военнослужащим, блокированным в Курской области, жизнь и... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T21:02:00+03:00
2025-03-14T21:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
сша
курская область
россия
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Сигнал президента США Дональда Трампа услышан, российский лидер Владимир Путин гарантировал украинским военнослужащим, блокированным в Курской области, жизнь и достойное обращение, если Киев пойдет на то, чтобы отдать приказ военным ВСУ сложить оружие и сдаться в плен, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Как вы только что могли увидеть и услышать, президент России Владимир Путин положительно отреагировал на обращение президента США Дональда Трампа по поводу судьбы тысяч украинских военнослужащих, заблокированных и по сути окруженных в Курской области в той зоне, куда вторглись ВСУ. Сигнал президента США услышан, и наш президент гарантировал украинским военнослужащим жизнь и достойное обращение, если, конечно, Киев пойдет на то, чтобы отдать приказ своим военнослужащим сложить оружие и сдаться в плен", - сказал он. В среду Путин заявил, что группировка украинских боевиков, которая вторглась в курское приграничье, находится в полной изоляции и под полным огневым контролем. По словам главы государства, ко всем оказавшимся в плену необходимо относиться гуманно в соответствии с законами РФ, но действия пленных, которые совершали преступления против гражданского населения в Курской области, квалифицируются как терроризм. Путин заявил, что иностранные наемники не попадают под действие конвенции об обращении с военнопленными.
https://ria.ru/20250314/putin-2005112166.html
сша
курская область
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Полный комментарий Ушакова по поводу ответа Путина на призыв Трампа пощадить солдат ВСУ
Полный комментарий Ушакова по поводу ответа Путина на призыв Трампа пощадить украинских военных в Курской области
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сша, курская область, россия, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, США, Курская область, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Вооруженные силы Украины
Ушаков рассказал о гарантиях Путина для ВСУ после призыва Трампа

Ушаков: Путин гарантировал жизнь военным ВСУ, блокированным в Курской области

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Сигнал президента США Дональда Трампа услышан, российский лидер Владимир Путин гарантировал украинским военнослужащим, блокированным в Курской области, жизнь и достойное обращение, если Киев пойдет на то, чтобы отдать приказ военным ВСУ сложить оружие и сдаться в плен, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Как вы только что могли увидеть и услышать, президент России Владимир Путин положительно отреагировал на обращение президента США Дональда Трампа по поводу судьбы тысяч украинских военнослужащих, заблокированных и по сути окруженных в Курской области в той зоне, куда вторглись ВСУ. Сигнал президента США услышан, и наш президент гарантировал украинским военнослужащим жизнь и достойное обращение, если, конечно, Киев пойдет на то, чтобы отдать приказ своим военнослужащим сложить оружие и сдаться в плен", - сказал он.
В среду Путин заявил, что группировка украинских боевиков, которая вторглась в курское приграничье, находится в полной изоляции и под полным огневым контролем. По словам главы государства, ко всем оказавшимся в плену необходимо относиться гуманно в соответствии с законами РФ, но действия пленных, которые совершали преступления против гражданского населения в Курской области, квалифицируются как терроризм. Путин заявил, что иностранные наемники не попадают под действие конвенции об обращении с военнопленными.
Ответ Путина на призыв Трампа пощадить украинских военных в Курской области - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Путин отреагировал на слова Трампа призывом к ВСУ сложить оружие
Вчера, 20:02
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАКурская областьРоссияВладимир ПутинДональд ТрампЮрий УшаковВооруженные силы Украины
 
 
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