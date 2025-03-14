https://ria.ru/20250314/ushakov-2004904406.html

Новый посол России в США еще не отбыл в Вашингтон, заявил Ушаков

Новый посол России в США еще не отбыл в Вашингтон, заявил Ушаков - РИА Новости, 14.03.2025

Новый посол России в США еще не отбыл в Вашингтон, заявил Ушаков

Новый посол РФ в США Александр Дарчиев еще не отбыл в Вашингтон, сообщил РИА Новости помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T05:14:00+03:00

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2025-03-14T05:18:00+03:00

россия

сша

юрий ушаков

александр дарчиев

владимир путин

организация американских государств

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Новый посол РФ в США Александр Дарчиев еще не отбыл в Вашингтон, сообщил РИА Новости помощник президента РФ Юрий Ушаков."Нет, еще не отбыл. Собирается", - сказал Ушаков.Президент России Владимир Путин 6 марта подписал указ о назначении Дарчиева послом РФ в США и постоянным наблюдателем РФ при Организации американских государств в Вашингтоне. Ранее Дарчиев занимал должность директора департамента Северной Атлантики МИД России.

https://ria.ru/20250313/ushakov-2004795655.html

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2025

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россия, сша, юрий ушаков, александр дарчиев, владимир путин, организация американских государств