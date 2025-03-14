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США "осторожно оптимистичны" по урегулированию на Украине, заявил Уолтц - РИА Новости, 14.03.2025
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05:37 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/uoltts-2004905453.html
США "осторожно оптимистичны" по урегулированию на Украине, заявил Уолтц
США "осторожно оптимистичны" по урегулированию на Украине, заявил Уолтц - РИА Новости, 14.03.2025
США "осторожно оптимистичны" по урегулированию на Украине, заявил Уолтц
Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что Вашингтон испытывает осторожный оптимизм относительно перспектив украинского урегулирования,... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T05:37:00+03:00
2025-03-14T05:37:00+03:00
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владимир путин
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юрий ушаков
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ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что Вашингтон испытывает осторожный оптимизм относительно перспектив украинского урегулирования, решения о следующих шагах будут приняты на основе информации от побывавшего в Москве спецпосланника Стива Уиткоффа. "Я не буду объявлять ничего или вести переговоры по телевидению, конечно, не забегая вперед президента, но у нас есть осторожный оптимизм", - сказал Уолтц в интервью Fox News. Он добавил, что побывавший с визитом в Москве спецпосланник Трампа Уиткофф "привезет для оценки" информацию о состоявшихся контактах, чтобы американский лидер принял решение о следующих шагах. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ранее сообщала, что Уиткофф посетит Москву с целью "убедить" российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня на Украине. Как сообщил позднее помощник президента РФ Юрий Ушаков, вечером в четверг Уиткофф должен был встретиться с президентом России Владимиром Путиным в закрытом формате. В ночь на пятницу самолет Уиткоффа, как следует из данных сервиса Flightradar, покинул Россию. Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Ушаков заявил, что предложение о 30-дневном перемирии, согласованное на встрече представителей США и Украины в Саудовской Аравии, нужно дорабатывать с учетом интересов России. Он также назвал это перемирие ничем иным, как временной передышкой для украинских военных. Ушаков напомнил, что Россия стремится к долгосрочному мирному урегулированию по Украине, которое учитывает интересы и озабоченности Москвы. Он отметил, что официальную позицию по отношению к предложенному США временному перемирию на Украине сформулирует президент РФ Владимир Путин. Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле. При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил, что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с Трампом идеи перемирия на Украине.
https://ria.ru/20250313/lavrov-2004801116.html
https://ria.ru/20250313/ushakov-2004742778.html
https://ria.ru/20250314/uoltts-2004905028.html
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в мире, украина, россия, сша, владимир путин, стив уиткофф, юрий ушаков
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Юрий Ушаков
США "осторожно оптимистичны" по урегулированию на Украине, заявил Уолтц

Уолтц: США осторожно оптимистичны в вопросе украинского урегулирования

© AP Photo / Jose Luis MaganaМайк Уолтц
Майк Уолтц - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Майк Уолтц. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что Вашингтон испытывает осторожный оптимизм относительно перспектив украинского урегулирования, решения о следующих шагах будут приняты на основе информации от побывавшего в Москве спецпосланника Стива Уиткоффа.
"Я не буду объявлять ничего или вести переговоры по телевидению, конечно, не забегая вперед президента, но у нас есть осторожный оптимизм", - сказал Уолтц в интервью Fox News.
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Он добавил, что побывавший с визитом в Москве спецпосланник Трампа Уиткофф "привезет для оценки" информацию о состоявшихся контактах, чтобы американский лидер принял решение о следующих шагах.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ранее сообщала, что Уиткофф посетит Москву с целью "убедить" российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня на Украине. Как сообщил позднее помощник президента РФ Юрий Ушаков, вечером в четверг Уиткофф должен был встретиться с президентом России Владимиром Путиным в закрытом формате. В ночь на пятницу самолет Уиткоффа, как следует из данных сервиса Flightradar, покинул Россию.
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
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Ушаков заявил, что предложение о 30-дневном перемирии, согласованное на встрече представителей США и Украины в Саудовской Аравии, нужно дорабатывать с учетом интересов России. Он также назвал это перемирие ничем иным, как временной передышкой для украинских военных. Ушаков напомнил, что Россия стремится к долгосрочному мирному урегулированию по Украине, которое учитывает интересы и озабоченности Москвы. Он отметил, что официальную позицию по отношению к предложенному США временному перемирию на Украине сформулирует президент РФ Владимир Путин.
Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса.
По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле.
При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил, что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с Трампом идеи перемирия на Украине.
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В миреУкраинаРоссияСШАВладимир ПутинСтив УиткоффЮрий Ушаков
 
 
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