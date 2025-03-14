https://ria.ru/20250314/uitkoff-2004901982.html

СМИ: самолет Уиткоффа покинул Москву

СМИ: самолет Уиткоффа покинул Москву - РИА Новости, 14.03.2025

СМИ: самолет Уиткоффа покинул Москву

Самолет, на котором, предположительно, находится спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф, вылетел из Москвы, это следует из данных портала... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T04:18:00+03:00

2025-03-14T04:18:00+03:00

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Самолет, на котором, предположительно, находится спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф, вылетел из Москвы, это следует из данных портала Flightradar.На карте сервиса можно увидеть, что борт вылетел из Внуково в 1.54 мск и направился на юг. Приблизительно в 4.30 мск самолет совершил посадку в международном аэропорту Баку. Таким образом, самолет находился во Внуково около 13 с половиной часов."Известия" опубликовали кадры, на которых предполагаемый кортеж спецпосланника заезжает в аэропорт "Внуково". Сообщается, что ранее Уиткофф покинул здание американского посольства, пробыв там один час и произнеся благодарственную речь на английском языке.Самолет Уиткоффа прибыл в Москву накануне днем. До этого пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что спецпосланник Трампа посетит Москву с целью убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня на Украине.Прибытие американской делегации подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он уточнил, что с ними запланированы контакты.Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что встреча Владимира Путина с Уиткоффом должна была состояться вчера вечером в закрытом формате.Мирные переговоры по УкраинеВо вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт накануне сообщила, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посетит Москву с целью убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня на Украине.Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что предложение о 30-дневном перемирии, согласованное на встрече представителей США и Украины в Саудовской Аравии, нужно дорабатывать с учетом интересов России. Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что что в целом поддерживает идею прекращения огня, однако есть целый ряд вопросов, требующих кропотливого исследования с обеих сторон. Основные тезисы:При этом Путин не исключил обсуждения с Дональдом Трампом идеи перемирия.

https://ria.ru/20250314/uslovie-2004891989.html

https://ria.ru/20250313/tramp-2004862372.html

https://ria.ru/20250313/putin-2004886226.html

https://ria.ru/20250314/zelenskiy-2004895139.html

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в мире, стив уиткофф, москва, сша, украина