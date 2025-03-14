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СМИ: самолет Уиткоффа покинул Москву - РИА Новости, 14.03.2025
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04:18 14.03.2025 (обновлено: 05:48 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/uitkoff-2004901982.html
СМИ: самолет Уиткоффа покинул Москву
СМИ: самолет Уиткоффа покинул Москву - РИА Новости, 14.03.2025
СМИ: самолет Уиткоффа покинул Москву
Самолет, на котором, предположительно, находится спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф, вылетел из Москвы, это следует из данных портала... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T04:18:00+03:00
2025-03-14T05:48:00+03:00
в мире
стив уиткофф
москва
сша
украина
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Самолет, на котором, предположительно, находится спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф, вылетел из Москвы, это следует из данных портала Flightradar.На карте сервиса можно увидеть, что борт вылетел из Внуково в 1.54 мск и направился на юг. Приблизительно в 4.30 мск самолет совершил посадку в международном аэропорту Баку. Таким образом, самолет находился во Внуково около 13 с половиной часов."Известия" опубликовали кадры, на которых предполагаемый кортеж спецпосланника заезжает в аэропорт "Внуково". Сообщается, что ранее Уиткофф покинул здание американского посольства, пробыв там один час и произнеся благодарственную речь на английском языке.Самолет Уиткоффа прибыл в Москву накануне днем. До этого пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что спецпосланник Трампа посетит Москву с целью убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня на Украине.Прибытие американской делегации подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он уточнил, что с ними запланированы контакты.Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что встреча Владимира Путина с Уиткоффом должна была состояться вчера вечером в закрытом формате.Мирные переговоры по УкраинеВо вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт накануне сообщила, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посетит Москву с целью убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня на Украине.Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что предложение о 30-дневном перемирии, согласованное на встрече представителей США и Украины в Саудовской Аравии, нужно дорабатывать с учетом интересов России. Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что что в целом поддерживает идею прекращения огня, однако есть целый ряд вопросов, требующих кропотливого исследования с обеих сторон. Основные тезисы:При этом Путин не исключил обсуждения с Дональдом Трампом идеи перемирия.
https://ria.ru/20250314/uslovie-2004891989.html
https://ria.ru/20250313/tramp-2004862372.html
https://ria.ru/20250313/putin-2004886226.html
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москва
сша
украина
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в мире, стив уиткофф, москва, сша, украина
В мире, Стив Уиткофф, Москва, США, Украина
СМИ: самолет Уиткоффа покинул Москву

Flightradar: самолет спецпосланника Трампа Уиткоффа вылетел из Москвы

© AP Photo / Evelyn HocksteinСтив Уиткофф
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Стив Уиткофф. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Самолет, на котором, предположительно, находится спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф, вылетел из Москвы, это следует из данных портала Flightradar.
На карте сервиса можно увидеть, что борт вылетел из Внуково в 1.54 мск и направился на юг. Приблизительно в 4.30 мск самолет совершил посадку в международном аэропорту Баку. Таким образом, самолет находился во Внуково около 13 с половиной часов.
"Известия" опубликовали кадры, на которых предполагаемый кортеж спецпосланника заезжает в аэропорт "Внуково". Сообщается, что ранее Уиткофф покинул здание американского посольства, пробыв там один час и произнеся благодарственную речь на английском языке.
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Самолет Уиткоффа прибыл в Москву накануне днем. До этого пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что спецпосланник Трампа посетит Москву с целью убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня на Украине.
Прибытие американской делегации подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он уточнил, что с ними запланированы контакты.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что встреча Владимира Путина с Уиткоффом должна была состояться вчера вечером в закрытом формате.
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Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт накануне сообщила, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посетит Москву с целью убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня на Украине.
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Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что предложение о 30-дневном перемирии, согласованное на встрече представителей США и Украины в Саудовской Аравии, нужно дорабатывать с учетом интересов России.
Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что что в целом поддерживает идею прекращения огня, однако есть целый ряд вопросов, требующих кропотливого исследования с обеих сторон.
Основные тезисы:
  • Москва согласна с предложением прекратить боевые действия на Украине, с идеей перемирия, "но есть нюансы";
  • непонятно, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и какова будет их цена;
  • Киев может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации и поставок оружия, нужно решить вопрос, как это контролировать;
  • Россия будет договариваться о следующих шагах по прекращению конфликта, основываясь на ситуации "на земле".
При этом Путин не исключил обсуждения с Дональдом Трампом идеи перемирия.
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