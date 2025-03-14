https://ria.ru/20250314/tobolsk-2005104227.html

Тюменский губернатор оценил вклад "Сибура" в развитие техникума Тобольска

Тюменский губернатор оценил вклад "Сибура" в развитие техникума Тобольска - РИА Новости, 14.03.2025

Тюменский губернатор оценил вклад "Сибура" в развитие техникума Тобольска

Участие "Сибура" в развитии на базе Тобольского многопрофильного техникума инновационного образовательного центра для обучения специалистов рабочих профессий... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T19:29:00+03:00

2025-03-14T19:29:00+03:00

2025-03-14T19:29:00+03:00

тюменская область

тобольск

александр моор

михаил карисалов

сибур холдинг

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878590140_0:0:3295:1854_1920x0_80_0_0_221f3b456c6a74f8ec5442e17577f722.jpg

ТЮМЕНЬ, 14 мар – РИА Новости. Участие "Сибура" в развитии на базе Тобольского многопрофильного техникума инновационного образовательного центра для обучения специалистов рабочих профессий повысит качество подготовки кадров и увеличит инвестиционную привлекательность региона, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор. "В учреждении будут готовить специалистов, которые сразу же будут готовы к работе в инновационном производстве. Также реализуется программа обновления и модернизации. Учебные помещения, лаборатории и мастерские оснащаются современным оборудованием, соответствующим работе "Сибура". Такой подход повысит качество подготовки кадрового потенциала и увеличит инвестиционную привлекательность региона", - поделился мнением Моор в своем Telegram-канале. Соглашение по созданию на базе Тобольского многопрофильного техникума инновационного образовательного центра для обучения специалистов рабочих профессий для промышленных предприятий компания "Сибур", правительство региона и администрация Тобольска заключили весной 2024 года. В ходе рабочей поездки в Тобольск Моор вместе с генеральным директором компании Михаилом Карисаловым осмотрел обновленные учебные аудитории техникума. На сайте правительства региона отмечается, что благодаря этому соглашению у студентов техникума появилась возможность пройти образовательные модули вузов-партнеров – Тюменского индустриального университета и МГТУ имени Баумана. При поддержке "Сибура" на базе техникума системно реализуются профориентационные мероприятия для тобольских школьников. Что касается материальной базы, то на сегодня в техникуме отремонтировано более 60% образовательных и общественных пространств. В планах на 2025 и 2026 годы ремонт еще двух этажей здания, спортивной инфраструктуры, столовой, фасадов и благоустройство прилегающей территории.

https://ria.ru/20250313/pavodok-2004779066.html

https://ria.ru/20250306/voda-2003481822.html

тобольск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тобольск, александр моор, михаил карисалов, сибур холдинг