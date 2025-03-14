Тюменский губернатор оценил вклад "Сибура" в развитие техникума Тобольска
Моор: "Сибур" создаст в Тобольске инновационный образовательный центр
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор ПМЭФ-2023 у стенда РИА Новости
© Фотохост-агентство РИА Новости
Губернатор Тюменской области Александр Моор ПМЭФ-2023 у стенда РИА Новости. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 14 мар – РИА Новости. Участие "Сибура" в развитии на базе Тобольского многопрофильного техникума инновационного образовательного центра для обучения специалистов рабочих профессий повысит качество подготовки кадров и увеличит инвестиционную привлекательность региона, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.
"В учреждении будут готовить специалистов, которые сразу же будут готовы к работе в инновационном производстве. Также реализуется программа обновления и модернизации. Учебные помещения, лаборатории и мастерские оснащаются современным оборудованием, соответствующим работе "Сибура". Такой подход повысит качество подготовки кадрового потенциала и увеличит инвестиционную привлекательность региона", - поделился мнением Моор в своем Telegram-канале.
Соглашение по созданию на базе Тобольского многопрофильного техникума инновационного образовательного центра для обучения специалистов рабочих профессий для промышленных предприятий компания "Сибур", правительство региона и администрация Тобольска заключили весной 2024 года. В ходе рабочей поездки в Тобольск Моор вместе с генеральным директором компании Михаилом Карисаловым осмотрел обновленные учебные аудитории техникума.
На сайте правительства региона отмечается, что благодаря этому соглашению у студентов техникума появилась возможность пройти образовательные модули вузов-партнеров – Тюменского индустриального университета и МГТУ имени Баумана. При поддержке "Сибура" на базе техникума системно реализуются профориентационные мероприятия для тобольских школьников.
Что касается материальной базы, то на сегодня в техникуме отремонтировано более 60% образовательных и общественных пространств. В планах на 2025 и 2026 годы ремонт еще двух этажей здания, спортивной инфраструктуры, столовой, фасадов и благоустройство прилегающей территории.