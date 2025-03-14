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Тюменский губернатор оценил вклад "Сибура" в развитие техникума Тобольска - РИА Новости, 14.03.2025
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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
19:29 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/tobolsk-2005104227.html
Тюменский губернатор оценил вклад "Сибура" в развитие техникума Тобольска
Тюменский губернатор оценил вклад "Сибура" в развитие техникума Тобольска - РИА Новости, 14.03.2025
Тюменский губернатор оценил вклад "Сибура" в развитие техникума Тобольска
Участие "Сибура" в развитии на базе Тобольского многопрофильного техникума инновационного образовательного центра для обучения специалистов рабочих профессий... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T19:29:00+03:00
2025-03-14T19:29:00+03:00
тюменская область
тобольск
александр моор
михаил карисалов
сибур холдинг
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ТЮМЕНЬ, 14 мар – РИА Новости. Участие "Сибура" в развитии на базе Тобольского многопрофильного техникума инновационного образовательного центра для обучения специалистов рабочих профессий повысит качество подготовки кадров и увеличит инвестиционную привлекательность региона, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор. "В учреждении будут готовить специалистов, которые сразу же будут готовы к работе в инновационном производстве. Также реализуется программа обновления и модернизации. Учебные помещения, лаборатории и мастерские оснащаются современным оборудованием, соответствующим работе "Сибура". Такой подход повысит качество подготовки кадрового потенциала и увеличит инвестиционную привлекательность региона", - поделился мнением Моор в своем Telegram-канале. Соглашение по созданию на базе Тобольского многопрофильного техникума инновационного образовательного центра для обучения специалистов рабочих профессий для промышленных предприятий компания "Сибур", правительство региона и администрация Тобольска заключили весной 2024 года. В ходе рабочей поездки в Тобольск Моор вместе с генеральным директором компании Михаилом Карисаловым осмотрел обновленные учебные аудитории техникума. На сайте правительства региона отмечается, что благодаря этому соглашению у студентов техникума появилась возможность пройти образовательные модули вузов-партнеров – Тюменского индустриального университета и МГТУ имени Баумана. При поддержке "Сибура" на базе техникума системно реализуются профориентационные мероприятия для тобольских школьников. Что касается материальной базы, то на сегодня в техникуме отремонтировано более 60% образовательных и общественных пространств. В планах на 2025 и 2026 годы ремонт еще двух этажей здания, спортивной инфраструктуры, столовой, фасадов и благоустройство прилегающей территории.
https://ria.ru/20250313/pavodok-2004779066.html
https://ria.ru/20250306/voda-2003481822.html
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тобольск, александр моор, михаил карисалов, сибур холдинг
Тюменская область, Тобольск, Александр Моор, Михаил Карисалов, Сибур Холдинг
Тюменский губернатор оценил вклад "Сибура" в развитие техникума Тобольска

Моор: "Сибур" создаст в Тобольске инновационный образовательный центр

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор ПМЭФ-2023 у стенда РИА Новости
Губернатор Тюменской области Александр Моор ПМЭФ-2023 у стенда РИА Новости - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Губернатор Тюменской области Александр Моор ПМЭФ-2023 у стенда РИА Новости. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 14 мар – РИА Новости. Участие "Сибура" в развитии на базе Тобольского многопрофильного техникума инновационного образовательного центра для обучения специалистов рабочих профессий повысит качество подготовки кадров и увеличит инвестиционную привлекательность региона, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.
"В учреждении будут готовить специалистов, которые сразу же будут готовы к работе в инновационном производстве. Также реализуется программа обновления и модернизации. Учебные помещения, лаборатории и мастерские оснащаются современным оборудованием, соответствующим работе "Сибура". Такой подход повысит качество подготовки кадрового потенциала и увеличит инвестиционную привлекательность региона", - поделился мнением Моор в своем Telegram-канале.
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Соглашение по созданию на базе Тобольского многопрофильного техникума инновационного образовательного центра для обучения специалистов рабочих профессий для промышленных предприятий компания "Сибур", правительство региона и администрация Тобольска заключили весной 2024 года. В ходе рабочей поездки в Тобольск Моор вместе с генеральным директором компании Михаилом Карисаловым осмотрел обновленные учебные аудитории техникума.
На сайте правительства региона отмечается, что благодаря этому соглашению у студентов техникума появилась возможность пройти образовательные модули вузов-партнеров – Тюменского индустриального университета и МГТУ имени Баумана. При поддержке "Сибура" на базе техникума системно реализуются профориентационные мероприятия для тобольских школьников.
Что касается материальной базы, то на сегодня в техникуме отремонтировано более 60% образовательных и общественных пространств. В планах на 2025 и 2026 годы ремонт еще двух этажей здания, спортивной инфраструктуры, столовой, фасадов и благоустройство прилегающей территории.
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