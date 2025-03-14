https://ria.ru/20250314/teatry-2004550388.html

Москва против барыг: новые правила покупки билетов

Москва против барыг: новые правила покупки билетов - РИА Новости, 14.03.2025

Москва против барыг: новые правила покупки билетов

С 15 марта по распоряжению правительства Москвы в столичные театры и в концертные залы можно попасть только по именным билетам. Покупать их нужно, используя... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T08:00:00+03:00

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2025-03-14T16:02:00+03:00

культура

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости, Светлана Вовк. С 15 марта по распоряжению правительства Москвы в столичные театры и в концертные залы можно попасть только по именным билетам. Покупать их нужно, используя данные из документа, удостоверяющего личность. О том, как будет работать эта система, для чего ее вводят и как это отразится на зрителях и культурных площадках, — в материале РИА Новости.КАКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ УЧАСТВУЮТБольшинство театров и культурно-досуговых площадок, находящихся в подчинении правительства Москвы. Среди них, например, "Современник", Театр на Таганке, Театр на Бронной, концертный зал "Зарядье", Культурный центр ЗИЛ. С полным перечнем можно ознакомиться на портале mos.ru.ГДЕ КУПИТЬ БИЛЕТНа сайтах и в кассах театров и культурных площадок, на сервисе "Мосбилет" и у билетных операторов.ПО КАКИМ ДОКУМЕНТАМПомимо паспорта (гражданина России или заграничного), подойдут пенсионное удостоверение, студенческий билет, банковская карта, водительские права. На билете при этом будут указаны только фамилия, имя и отчество посетителя. Все 14 видов необходимых документов опубликованы на портале mos.ru.КАК КУПИТЬ БИЛЕТ ДЛЯ РЕБЕНКА ДО 14 ЛЕТПонадобится ввести данные из свидетельства о рождении, карты москвича или загранпаспорта.НУЖНО ЛИ ПРЕДЪЯВЛЯТЬ ДОКУМЕНТ НА ВХОДЕДа. На входе можно показать любой документ из утвержденного списка. При покупке через сервис "Мосбилет" с использованием Mos ID (стандартной или полной учетной записи портала mos.ru) достаточно предъявить QR-код цифрового билета в одном из городских мобильных приложений ("Моя Москва", "Мой ID" или "Госуслуги Москвы").КАК КУПИТЬ БИЛЕТ В ПОДАРОКМожно оформить и оплатить подарочный сертификат на сайтах культурных площадок и билетных операторов. Получатель выберет спектакль или концерт, введет персональные данные и пройдет на мероприятие, подтвердив личность.ЗА СКОЛЬКО ДНЕЙ ДО МЕРОПРИЯТИЯ МОЖНО СДАТЬ БИЛЕТПри возврате за десять дней до события или еще раньше покупателю возвращается 100 процентов стоимости. Если сделать это за пять-девять дней — 50 процентов. За три или четыре дня — 30 процентов. При возврате за один-два дня или в день мероприятия деньги не возвращаются. Если же причина уважительная, например болезнь, можно вернуть всю сумму, предоставив документальное подтверждение.КАК БУДУТ ЗАЩИЩЕНЫ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕСамый безопасный способ приобретения билетов — на сервисе "Мосбилет", который работает на базе портала мэра и правительства Москвы mos.ru. Но сделать это можно и на официальных сайтах площадок или одного из билетных операторов. НУЖНО ЛИ ТЕПЕРЬ ПРИХОДИТЬ В ТЕАТРЫ РАНЬШЕДля комфорта посетителей рекомендуется быть в театре или концертном зале за 30-40 минут до начала мероприятия. Многие площадки к 15 марта должны увеличить количество входов и выделить дополнительных контролеров.Для чего все это нужноКак поясняется на портале департамента культуры Москвы, эксперимент должен сделать удобнее продажу мест, обезопасить зрителей и искоренить спекуляцию.Первым (в 2024-м) эту систему опробовал Большой театр как наиболее пострадавший от аферистов. В 2022-м у здания ГАБТа выстраивались километровые очереди за билетами на новогоднего "Щелкунчика". Приобрести их онлайн было почти невозможно — все молниеносно уходило к перекупщикам, которые потом сбывали билеты по баснословным ценам.А в Театре Вахтангова такая практика была только на три аншлаговые постановки."Мы ввели эту систему для борьбы со спекулянтами, она оказалась неудобной для зрителей и для нас. Но на сегодняшний день это единственная разрешенная законом форма противостояния театров спекулянтам. Аферисты скупают ползала и выставляют тройные цены. Например, билеты на спектакль "Генералова семья" стоит 3500, у них — 10 500", — рассказывает РИА Новости директор Театра Вахтангова Кирилл Крок.Мнения противНекоторые зрители и сотрудники культурных площадок считают, что проект не поможет в борьбе с перекупщиками, зато доставит массу неудобств публике и сократит доходы залов.В феврале в открытом письме Сергею Собянину об этом написали организаторы театрально-концертных мероприятий. Авторы опасаются утечки персональных данных, указывают на невозможность устраивать групповые посещения, на потерю зрителей и экономические проблемы для площадок."Я покупал билеты нам с женой в Театр оперетты на 15 марта. И был неприятно удивлен, что теперь, оказывается, нужно вводить персональные данные. Можно номер пенсионного удостоверения или социальной карты", — рассказал пенсионер Владимир Захаров.Театрал Яна Попова считает, что негативные экономические последствия проекта будут видны уже весной."У перекупщиков на каждое нововведение есть схема обхода. А вот обычный зритель может пострадать, — пояснила она в беседе с РИА Новости. — Не будет возможности сделать сюрприз, подарив билет, или быстро передать кому-то в случае форс-мажора. Кроме того, работающие люди приезжают, как правило, под последний звонок, на входе и раньше очереди скапливались, а когда будут еще и документы проверять, непонятно, сколько это времени займет".Юрист Владимир Комсолев отмечает, что соблюдать кибербезопасность при такой схеме реализации будет непросто."Человек вносит свои данные, думая, что он на официальном сайте театра или концертной площадки, а на самом деле это может быть ловушка мошенников. У покупателя тогда и билетов нет, за которые он деньги отдал, и информация о нем утекла к аферистам", — говорит эксперт.Сложности, по его мнению, могут возникнуть и при приобретении мест рядом — для всей семьи или компании друзей."Пока вы будете вносить персональные данные в каждый билет, соседние кресла могут раскупить. Я скептически отношусь к нововведению, скорее всего, это усложнит посещение театров", — поясняет юрист.Возможные проблемыПо мнению Кирилла Крока, не стоило распространять этот эксперимент на такое большое количество московских площадок, ведь у большинства участников проекта и так плохо реализуются места."Я разговаривал с коллегами, у них провал по продажам на 20-25 процентов по сравнению с мартом 2024-го. А сейчас, благодаря этому постановлению, будет еще хуже, — считает эксперт. — На детские спектакли вообще остановится продажа, как и на групповые заявки от школ, профсоюзов, предприятий".Он указывает и на то, что московские театры не приспособлены для введения дополнительных мер контроля — нет помещений. А у некоторых вообще один вход и тысячный зал."Я уверен, что с 15 марта спектакли вовремя в столице не начнутся. Будут люди стоять на улице — в дождь, холод или жару. Это, естественно, вызовет негативную реакцию, — отмечает Крок. — При этом в театр можно и по студенческому пройти, и по школьной карточке. А их легко подделать. И что, бабушка-билетер будет определять подлинность?"РИА Новости направило запрос на комментарии по поводу новых правил покупки билетов в пресс-службу департамента культуры Москвы, но ответа не получило.Критики много — перемены часто воспринимают в штыки. Однако со временем нововведения перестают удивлять и раздражать, все как-то привыкают к реформам. Не исключено, что именно этот эксперимент поможет наконец побороть спекулянтов и мошенников в театральной сфере. Ожидается, что проект продлится до конца 2025 года.

https://ria.ru/20241224/moskino-1990742798.html

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Светлана Вовк

Светлана Вовк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

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