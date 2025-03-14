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Рогов рассказал о продвижении российских войск к Днепропетровской области
Рогов рассказал о продвижении российских войск к Днепропетровской области - РИА Новости, 14.03.2025
Рогов рассказал о продвижении российских войск к Днепропетровской области
Российские войска успешно продвигаются к границе с Днепропетровской областью, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по вопросам... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T08:52:00+03:00
2025-03-14T08:52:00+03:00
2025-03-14T09:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир рогов
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар — РИА Новости. Российские войска успешно продвигаются к границе с Днепропетровской областью, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска нарастили темпы продвижения на этом участке фронта и приближаются к границе с Днепропетровской областью", — сказал он. По словам Рогова, после взятия Днепроэнергии российская армия продолжает наступать на другие села.Минобороны заявило об освобождении Днепроэнергии 12 марта. Это село расположено к северу от Великой Новоселки, на стыке границ российских регионов — Запорожской области и ДНР — с Днепропетровской областью Украины. Отсюда российские войска смогут двигаться дальше на север от Времевского выступа, к селам Веселое, Отрадное, Комар и Мирное.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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владимир рогов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Безопасность
Рогов рассказал о продвижении российских войск к Днепропетровской области
Рогов: ВС РФ нарастили темпы продвижения к границе с Днепропетровской областью