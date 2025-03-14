Рейтинг@Mail.ru
Рогов рассказал о продвижении российских войск к Днепропетровской области - РИА Новости, 14.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:52 14.03.2025 (обновлено: 09:45 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/svo-2004915520.html
Рогов рассказал о продвижении российских войск к Днепропетровской области
Рогов рассказал о продвижении российских войск к Днепропетровской области - РИА Новости, 14.03.2025
Рогов рассказал о продвижении российских войск к Днепропетровской области
Российские войска успешно продвигаются к границе с Днепропетровской областью, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по вопросам... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T08:52:00+03:00
2025-03-14T09:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир рогов
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_615:149:2966:1471_1920x0_80_0_0_e939715fecf8c9528cf22c863a126d59.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар — РИА Новости. Российские войска успешно продвигаются к границе с Днепропетровской областью, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска нарастили темпы продвижения на этом участке фронта и приближаются к границе с Днепропетровской областью", — сказал он. По словам Рогова, после взятия Днепроэнергии российская армия продолжает наступать на другие села.Минобороны заявило об освобождении Днепроэнергии 12 марта. Это село расположено к северу от Великой Новоселки, на стыке границ российских регионов — Запорожской области и ДНР — с Днепропетровской областью Украины. Отсюда российские войска смогут двигаться дальше на север от Времевского выступа, к селам Веселое, Отрадное, Комар и Мирное.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_770dab6ba4889ceaf498df35b01b1764.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир рогов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Безопасность
Рогов рассказал о продвижении российских войск к Днепропетровской области

Рогов: ВС РФ нарастили темпы продвижения к границе с Днепропетровской областью

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар — РИА Новости. Российские войска успешно продвигаются к границе с Днепропетровской областью, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«
"Наши войска нарастили темпы продвижения на этом участке фронта и приближаются к границе с Днепропетровской областью", — сказал он.
По словам Рогова, после взятия Днепроэнергии российская армия продолжает наступать на другие села.
Минобороны заявило об освобождении Днепроэнергии 12 марта. Это село расположено к северу от Великой Новоселки, на стыке границ российских регионов — Запорожской области и ДНР — с Днепропетровской областью Украины. Отсюда российские войска смогут двигаться дальше на север от Времевского выступа, к селам Веселое, Отрадное, Комар и Мирное.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир РоговБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала