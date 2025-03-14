https://ria.ru/20250314/svo-2004915520.html

Рогов рассказал о продвижении российских войск к Днепропетровской области

Рогов рассказал о продвижении российских войск к Днепропетровской области - РИА Новости, 14.03.2025

Рогов рассказал о продвижении российских войск к Днепропетровской области

Российские войска успешно продвигаются к границе с Днепропетровской областью, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по вопросам... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T08:52:00+03:00

2025-03-14T08:52:00+03:00

2025-03-14T09:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

владимир рогов

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар — РИА Новости. Российские войска успешно продвигаются к границе с Днепропетровской областью, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска нарастили темпы продвижения на этом участке фронта и приближаются к границе с Днепропетровской областью", — сказал он. По словам Рогова, после взятия Днепроэнергии российская армия продолжает наступать на другие села.Минобороны заявило об освобождении Днепроэнергии 12 марта. Это село расположено к северу от Великой Новоселки, на стыке границ российских регионов — Запорожской области и ДНР — с Днепропетровской областью Украины. Отсюда российские войска смогут двигаться дальше на север от Времевского выступа, к селам Веселое, Отрадное, Комар и Мирное.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2025

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владимир рогов, безопасность