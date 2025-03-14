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Совфед одобрил закон об организации местного самоуправления - РИА Новости, 14.03.2025
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12:16 14.03.2025 (обновлено: 12:17 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/sovfed-2004963838.html
Совфед одобрил закон об организации местного самоуправления
Совфед одобрил закон об организации местного самоуправления - РИА Новости, 14.03.2025
Совфед одобрил закон об организации местного самоуправления
Совет Федерации одобрил закон об общих принципах организации местного самоуправления (МСУ) в единой системе публичной власти. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T12:16:00+03:00
2025-03-14T12:17:00+03:00
россия
совет федерации рф
владимир якушев
политика
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон об общих принципах организации местного самоуправления (МСУ) в единой системе публичной власти.Местное самоуправление определяется как признаваемая и гарантируемая Конституцией РФ форма самоорганизации граждан в целях осуществления своей власти для самостоятельного решения вопросов местного значения в пределах полномочий, предусмотренных законами.Документом предлагаются следующие виды муниципальных образований: городской округ, муниципальный округ и внутригородские муниципальные образования (в городах федерального значения). Закон также предполагает право регионов самостоятельно определять модель местного самоуправления.В соответствии с документом, субъекты РФ смогут самостоятельно решить, переходить ли им на одноуровневую систему либо сохранить двухуровневую.Закон должен вступить в силу через 90 дней после опубликования. До 1 января 2027 года субъектам необходимо принять законы, которыми должны быть урегулированы вопросы организации местного самоуправления в регионе или на территории.По словам главы комитета СФ Андрея Шевченко, закон позволяет выбрать региону именно ту модель местного самоуправления, которая будет в наибольшей степени учитывать его экономические, исторические, национальные, культурные и иные особенности. Законом предусматривается максимально гибкое регулирование организации местного самоуправления в регионах.Шевченко отмечал, что законом повышается статус главы муниципального образования. Теперь он будет одновременно замещать государственную должность субъекта федерации и муниципальную должность.Утоняются полномочия, изначально закреплённые за регионом, которые по его решению могут быть переданы в муниципалитет с обязательным финансовым обеспечением, добавил сенатор. Это, например, дорожная деятельность в отношении местных дорог, транспортное обслуживание населения, организация мероприятий по охране окружающей среды.По мнению главы комитета СФ, очень важным нововведением является запрет на изменение объёма полномочий муниципалитетов иными федеральными законами.В свою очередь первый вице-спикер Совфеда Владимир Якушев пояснял, что новый закон об общих принципах организации местного самоуправления (МСУ) позволит более четко распределить полномочия властей разного уровня в регионах. Нужно учитывать и возможности финансирования поставленных задач.
https://ria.ru/20241212/gosduma-1988826146.html
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россия, совет федерации рф, владимир якушев, политика
Россия, Совет Федерации РФ, Владимир Якушев, Политика
Совфед одобрил закон об организации местного самоуправления

В Совфеде одобрили закон об общих принципах организации местного самоуправления

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон об общих принципах организации местного самоуправления (МСУ) в единой системе публичной власти.
Местное самоуправление определяется как признаваемая и гарантируемая Конституцией РФ форма самоорганизации граждан в целях осуществления своей власти для самостоятельного решения вопросов местного значения в пределах полномочий, предусмотренных законами.
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Документом предлагаются следующие виды муниципальных образований: городской округ, муниципальный округ и внутригородские муниципальные образования (в городах федерального значения). Закон также предполагает право регионов самостоятельно определять модель местного самоуправления.
В соответствии с документом, субъекты РФ смогут самостоятельно решить, переходить ли им на одноуровневую систему либо сохранить двухуровневую.
Закон должен вступить в силу через 90 дней после опубликования. До 1 января 2027 года субъектам необходимо принять законы, которыми должны быть урегулированы вопросы организации местного самоуправления в регионе или на территории.
По словам главы комитета СФ Андрея Шевченко, закон позволяет выбрать региону именно ту модель местного самоуправления, которая будет в наибольшей степени учитывать его экономические, исторические, национальные, культурные и иные особенности. Законом предусматривается максимально гибкое регулирование организации местного самоуправления в регионах.
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Шевченко отмечал, что законом повышается статус главы муниципального образования. Теперь он будет одновременно замещать государственную должность субъекта федерации и муниципальную должность.
Утоняются полномочия, изначально закреплённые за регионом, которые по его решению могут быть переданы в муниципалитет с обязательным финансовым обеспечением, добавил сенатор. Это, например, дорожная деятельность в отношении местных дорог, транспортное обслуживание населения, организация мероприятий по охране окружающей среды.
По мнению главы комитета СФ, очень важным нововведением является запрет на изменение объёма полномочий муниципалитетов иными федеральными законами.
В свою очередь первый вице-спикер Совфеда Владимир Якушев пояснял, что новый закон об общих принципах организации местного самоуправления (МСУ) позволит более четко распределить полномочия властей разного уровня в регионах. Нужно учитывать и возможности финансирования поставленных задач.
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