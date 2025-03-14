https://ria.ru/20250314/rossija-2004997871.html

Лукашенко рассказал о совместной работе с Россией по новому спутнику

Лукашенко рассказал о совместной работе с Россией по новому спутнику - РИА Новости, 14.03.2025

Лукашенко рассказал о совместной работе с Россией по новому спутнику

Россия и Белоруссия совместно работают над новым спутником со сверхточным разрешением, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T13:32:00+03:00

2025-03-14T13:32:00+03:00

2025-03-14T13:32:00+03:00

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия и Белоруссия совместно работают над новым спутником со сверхточным разрешением, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. "Разработан и эксплуатируется российско-белорусский космический аппарат в составе группировки спутников для дистанционного зондирования земли, но конфликт с Украиной показал, что этого мало. Ведется создание нового спутника со сверхточным разрешением до 35 сантиметров. Начинка наша, платформа ваша. Оно почти готово", - сказал Лукашенко, выступая в Совете Федерации.

https://ria.ru/20250314/belorussija-2004995332.html

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россия, белоруссия, украина, александр лукашенко, совет федерации рф, политика