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Лукашенко рассказал о совместной работе с Россией по новому спутнику - РИА Новости, 14.03.2025
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13:32 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/rossija-2004997871.html
Лукашенко рассказал о совместной работе с Россией по новому спутнику
Лукашенко рассказал о совместной работе с Россией по новому спутнику - РИА Новости, 14.03.2025
Лукашенко рассказал о совместной работе с Россией по новому спутнику
Россия и Белоруссия совместно работают над новым спутником со сверхточным разрешением, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T13:32:00+03:00
2025-03-14T13:32:00+03:00
россия
белоруссия
украина
александр лукашенко
совет федерации рф
политика
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия и Белоруссия совместно работают над новым спутником со сверхточным разрешением, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. "Разработан и эксплуатируется российско-белорусский космический аппарат в составе группировки спутников для дистанционного зондирования земли, но конфликт с Украиной показал, что этого мало. Ведется создание нового спутника со сверхточным разрешением до 35 сантиметров. Начинка наша, платформа ваша. Оно почти готово", - сказал Лукашенко, выступая в Совете Федерации.
https://ria.ru/20250314/belorussija-2004995332.html
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россия, белоруссия, украина, александр лукашенко, совет федерации рф, политика
Россия, Белоруссия, Украина, Александр Лукашенко, Совет Федерации РФ, Политика
Лукашенко рассказал о совместной работе с Россией по новому спутнику

Лукашенко: Россия и Белоруссия работают над спутником со сверхточным разрешением

© Фото : Пул Первого/TelegramАлександр Лукашенко на заседании Совета Федерации РФ
Александр Лукашенко на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© Фото : Пул Первого/Telegram
Александр Лукашенко на заседании Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия и Белоруссия совместно работают над новым спутником со сверхточным разрешением, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
"Разработан и эксплуатируется российско-белорусский космический аппарат в составе группировки спутников для дистанционного зондирования земли, но конфликт с Украиной показал, что этого мало. Ведется создание нового спутника со сверхточным разрешением до 35 сантиметров. Начинка наша, платформа ваша. Оно почти готово", - сказал Лукашенко, выступая в Совете Федерации.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Лукашенко: Белоруссия попросила Россию помочь со строительством новой АЭС
Вчера, 13:25
 
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