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Лукашенко рассказал о совместной работе с Россией по новому спутнику
Лукашенко рассказал о совместной работе с Россией по новому спутнику - РИА Новости, 14.03.2025
Лукашенко рассказал о совместной работе с Россией по новому спутнику
Россия и Белоруссия совместно работают над новым спутником со сверхточным разрешением, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T13:32:00+03:00
2025-03-14T13:32:00+03:00
2025-03-14T13:32:00+03:00
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия и Белоруссия совместно работают над новым спутником со сверхточным разрешением, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. "Разработан и эксплуатируется российско-белорусский космический аппарат в составе группировки спутников для дистанционного зондирования земли, но конфликт с Украиной показал, что этого мало. Ведется создание нового спутника со сверхточным разрешением до 35 сантиметров. Начинка наша, платформа ваша. Оно почти готово", - сказал Лукашенко, выступая в Совете Федерации.
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россия, белоруссия, украина, александр лукашенко, совет федерации рф, политика
Россия, Белоруссия, Украина, Александр Лукашенко, Совет Федерации РФ, Политика
Лукашенко рассказал о совместной работе с Россией по новому спутнику
Лукашенко: Россия и Белоруссия работают над спутником со сверхточным разрешением