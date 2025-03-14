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Бросил шестерых детей и стал "папиком": что стало со звездой 80-х Жуковым

Бросил шестерых детей и стал "папиком": что стало со звездой 80-х Жуковым - РИА Новости, 14.03.2025

Бросил шестерых детей и стал "папиком": что стало со звездой 80-х Жуковым

Звезда 80-х похоронил дочь, оставил шестерых детей без крыши над головой и женился на модели на 25 лет младше себя. Что стало с некогда успешным музыкантом и... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T19:05:00+03:00

2025-03-14T19:05:00+03:00

2025-03-14T19:05:00+03:00

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роман жуков

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Звезда 80-х похоронил дочь, оставил шестерых детей без крыши над головой и женился на модели на 25 лет младше себя. Что стало с некогда успешным музыкантом и почему его бывшая жена выживает на 21 тысячу рублей в месяц, пока он записывает новые песни со своей молодой избранницей?Мальчик с мечтойТалант Романа Жукова проявился еще в юности. Родившись в Орле и переехав в Махачкалу, он с детства демонстрировал музыкальные способности. Родители, заметив увлечение сына, отправили его в музыкальную школу. После ее окончания юный Рома выступал с оркестром при местном Дворце пионеров, завоевывал аплодисменты на городских праздниках и конкурсах.Переезд в Москву в середине 80-х стал поворотным моментом. Поступив в авиационный техникум, Жуков параллельно играл на электрооргане в ансамбле "Юность". Стремление к музыкальному совершенству привело его в знаменитую "Гнесинку".Настоящий прорыв случился в 1987 году, когда Рому пригласили клавишником в культовую группу "Мираж". Музыкант не ограничился исполнением чужих хитов и начал создавать собственные композиции в тандеме с основателем "Ласкового мая" Сергеем Кузнецовым.От миллионных продаж до посудомойкиПочувствовав в себе силы для сольной карьеры, Жуков выпустил альбом "Пыль мечты" с хитами "Ночная даль" и "Первый снег". Большой успех пришел в 1989 году с основанием группы "Маршал" и выходом альбома "Максимальная версия дискотек". Именно тогда страна услышала его главный хит "Я люблю вас, девочки".Следующий альбом "Млечный путь" превратил Жукова в звезду национального масштаба — было продано более миллиона копий. Группа оказалась на пике популярности. Казалось, впереди только слава и признание.Но в 1993 году группа распалась, а сам Жуков решил искать счастья в Америке. Мечты о международной карьере разбились о суровую реальность — вместо звездных концертов он мыл посуду в ресторане. Потом дослужился до менеджера. Как признавался сам музыкант, его талантов не хватило для американской музыкальной индустрии.Через восемь месяцев Жуков вернулся в Россию, жил у мамы в Москве, а затем уехал в Милан. Там он записал английскую и итальянскую версии своего хита "Я люблю вас, девочки". Но мировую славу это ему не принесло.Семеро детей в разных городах мираДолгие годы Роман Жуков не собирался "отягощать" себя серьезными отношениями. Женился он только в 37 лет на 22-летней Елене, и то лишь после известия о ее беременности. Через несколько месяцев после свадьбы родилась дочь Полина. Со временем в семье Жуковых появилось еще шестеро детей: Елизавета-Виктория, Никита, Анжелика, София-Виктория, Виктория-Элизабет и Стивен-Энтони. По настоянию Елены все дети рождались в разных городах мира — семья превратилась в своеобразный "интернациональный проект".Счастливая семейная жизнь омрачилась трагедией в 2012 году. Дочь Елизавета погибла на детской площадке, получив смертельный удар качелями по голове. В это же время Елена готовилась родить дочь Викторию."В тот период я пережила и горе, и радость в один день, так как рожала Викторию. Я рыдала, мои слезы были от радости, что Виктория родилась, от горя, ведь не могла поверить, что Лизы больше нет. Это был самый сложный период моей жизни", — вспоминала Елена. В 2016 году Жуков утверждал, что эта трагедия только сплотила семью. Но уже через год пути супругов разошлись.Война бывшихПосле развода Роман улетел в Сочи и открыл караоке-бар, а Елена осталась в Москве с шестью детьми. Между бывшими супругами началась настоящая война обвинений. Особенно тяжелым для бывших супругов стал 2018 год. Роман в эфире федерального канала обвинил Елену в неверности, назвав ее любовником выпускника "Фабрики звезд-4" Юрия Титова. Музыкант потребовал ДНК-тест для всех шестерых детей. К его удивлению, экспертиза подтвердила его отцовство.Елена заявляла о пристрастии экс-мужа к алкоголю и даже бронировала ему место в элитной клинике для реабилитации в свое время. Жуков не воспользовался этим предложением. Также Елена обвиняла бывшего мужа в жадности: "Папа Рома все время боится перечислить мне лишнюю копейку, дает деньги детям на руки, а этого делать нельзя, так как они еще маленькие и не осознают, на что их правильно потратить".Жуков парировал, что за три года выплатил детям 8,5 миллионов рублей. Также он обратился в суд, чтобы забрать у Елены младших детей, обвиняя ее в "разгульном и аморальном образе жизни".Новая жизнь с молодой женой и шокирующие признанияВ августе 2020 года 53-летний Роман женился на 28-летней модели Ольге Илларионовой. Свадьба не положила конец скандалам с бывшей женой. По неподтвержденным данным, Ольга и Елена были подругами, и молодая модель "увела" мужа у многодетной матери.Елена жаловалась, что артист не обеспечивает детей и не уделяет им внимание. Роман обвинял экс-супругу в злоупотреблении алкоголем и запрещенными веществами. Особенно шокирующим стало признание Жукова в том, что он никогда не любил Елену и женился на ней только из-за беременности. Более того, он заявил, что все время изменял ей.Кредитная ямаВ то время как Роман строил новую семью, его дети с Еленой оказались на грани выселения. В 2022 году семья столкнулась с угрозой выселения из-за невыплаченной ипотеки. Женщина выиграла суд о разделе совместно нажитого имущества в 2022 году. Музыканта обязали выплатить компенсацию в размере 9 миллионов рублей.Несмотря на выигранный суд и компенсацию, Елена Жукова столкнулась с угрозой потери жилья. Изначально двухкомнатная квартира была куплена в ипотеку, но во время пандемии Жуков перестал вносить платежи, из-за чего долг вырос до 15 миллионов рублей. Елена взяла на себя обязательство выплачивать кредит и коммунальные счета, но не смогла этого сделать. Задолженность только увеличивалась, а семья оказалась под угрозой выселения. Предполагалось, что выигранные 9 миллионов помогут спасти жилье, но, по данным на 2022 год, сумма не была внесена на счет. При этом Жуков пытался обжаловать решение суда, но проиграл апелляцию, после чего юридически остался без квартиры. Остается неясным, получила ли Жукова обещанную компенсацию.В итоге Елену выселили из двухкомнатной квартиры из-за долгов и по данным СМИ на 2024 год, бывшая жена Жукова с пятью детьми вынуждена жить в однокомнатной квартире, которая тоже досталась ей после развода."Она все делает неправильно"Недавно Елена рассказала, что Роман тратит на всех шестерых детей лишь 21 тысячу рублей в месяц. При этом он требует от нее отчета о каждом потраченном рубле из алиментов.Вместо помощи бывшей семье Роман записал совместный трек со своей молодой женой Ольгой под названием "Автор любви". Он продолжает ходить на телепередачи, где пытается доказать, что бывшая сама во всем виновата.По мнению Жукова, Елена "все делает неправильно". Он предлагал ей продать две квартиры, чтобы расплатиться с долгами и купить новое жилье. "Ну логично же?! А она руководствуется какими-то нездоровыми эмоциями, говорит детям: "Пусть банк забирает квартиру — мы все будем жить в однушке, и папе будет стыдно"", — утверждает 57-летний музыкант.

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