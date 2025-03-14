https://ria.ru/20250314/reb-2004980544.html

Магаданские изобретатели создали средства РЭБ для нужд СВО

Магаданские изобретатели создали средства РЭБ для нужд СВО - РИА Новости, 14.03.2025

Магаданские изобретатели создали средства РЭБ для нужд СВО

Специалисты школы беспилотных летательных аппаратов из Магадана провели успешные испытания средств РЭБ для тяжелой техники, сообщил губернатор Магаданской... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T12:43:00+03:00

2025-03-14T12:43:00+03:00

2025-03-14T12:43:00+03:00

магаданская область

магадан

сергей носов

бпла

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МАГАДАН, 14 мар - РИА Новости. Специалисты школы беспилотных летательных аппаратов из Магадана провели успешные испытания средств РЭБ для тяжелой техники, сообщил губернатор Магаданской области Сергей Носов. "Наши талантливые специалисты из школы БПЛА, подразделения "Авиации Колымы", создали и провели успешные испытания на полигоне средств РЭБ для тяжелой техники и… для штурмовых групп. Отмечу, что мобильный комплекс разработан с учетом малого веса и габаритов. От министерства обороны получены положительные заключения для их дальнейшего серийного производства. Также свою эффективность подтвердили малые FPV-дроны и грузовые беспилотники, которые ждут наши бойцы на передовой и войска Восточного округа", - написал Носов в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20241030/pomosch-1980929517.html

магадан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

магадан, сергей носов, бпла