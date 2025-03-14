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Магаданские изобретатели создали средства РЭБ для нужд СВО - РИА Новости, 14.03.2025
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Магаданская область
 
12:43 14.03.2025
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Магаданские изобретатели создали средства РЭБ для нужд СВО
Магаданские изобретатели создали средства РЭБ для нужд СВО - РИА Новости, 14.03.2025
Магаданские изобретатели создали средства РЭБ для нужд СВО
Специалисты школы беспилотных летательных аппаратов из Магадана провели успешные испытания средств РЭБ для тяжелой техники, сообщил губернатор Магаданской... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T12:43:00+03:00
2025-03-14T12:43:00+03:00
магаданская область
магадан
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МАГАДАН, 14 мар - РИА Новости. Специалисты школы беспилотных летательных аппаратов из Магадана провели успешные испытания средств РЭБ для тяжелой техники, сообщил губернатор Магаданской области Сергей Носов. "Наши талантливые специалисты из школы БПЛА, подразделения "Авиации Колымы", создали и провели успешные испытания на полигоне средств РЭБ для тяжелой техники и… для штурмовых групп. Отмечу, что мобильный комплекс разработан с учетом малого веса и габаритов. От министерства обороны получены положительные заключения для их дальнейшего серийного производства. Также свою эффективность подтвердили малые FPV-дроны и грузовые беспилотники, которые ждут наши бойцы на передовой и войска Восточного округа", - написал Носов в своем Telegram-канале.
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магадан, сергей носов, бпла
Магаданская область, Магадан, Сергей Носов, БПЛА
Магаданские изобретатели создали средства РЭБ для нужд СВО

Губернатор Носов: в Магадане успешно испытали средства РЭБ для тяжелой техники

© Фото : Сергей Носов Live/TelegramМагаданские изобретатели создали средства РЭБ для нужд СВО
Магаданские изобретатели создали средства РЭБ для нужд СВО - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© Фото : Сергей Носов Live/Telegram
Магаданские изобретатели создали средства РЭБ для нужд СВО
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МАГАДАН, 14 мар - РИА Новости. Специалисты школы беспилотных летательных аппаратов из Магадана провели успешные испытания средств РЭБ для тяжелой техники, сообщил губернатор Магаданской области Сергей Носов.
"Наши талантливые специалисты из школы БПЛА, подразделения "Авиации Колымы", создали и провели успешные испытания на полигоне средств РЭБ для тяжелой техники и… для штурмовых групп. Отмечу, что мобильный комплекс разработан с учетом малого веса и габаритов. От министерства обороны получены положительные заключения для их дальнейшего серийного производства. Также свою эффективность подтвердили малые FPV-дроны и грузовые беспилотники, которые ждут наши бойцы на передовой и войска Восточного округа", - написал Носов в своем Telegram-канале.
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