Путин провел телефонный разговор с Пашиняном
Путин созвонился с Пашиняном, разговор состоялся по инициативе армянской стороны
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время телефонного разговора
Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин созвонился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщила пресс-служба Кремля.
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"По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном", — уточнили в Кремле.
Во время разговора глава армянского кабмина подтвердил свое участие в юбилейных торжествах 9 мая в Москве по случаю 80-летия Победы.
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"Владимир Путин подчеркнул в этой связи, что Россия всегда выступала и выступает за нормализацию армяно-азербайджанских отношений в интересах обеспечения безопасности, стабильности и устойчивого социально-экономического развития в Закавказском регионе", — отметили в Кремле.
Глава государства также добавил, что как Армения, так и Азербайджан всегда могут рассчитывать на любое возможное содействие российской стороны в достижении этих целей.
В свою очередь, Пашинян рассказал Путину о завершении переговоров по мирному договору с Баку, уточнила пресс-служба армянского кабмина. Там добавили, что во время беседы лидеры обсудили также другие вопросы, касающиеся региональных и двусторонних отношений.