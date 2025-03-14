https://ria.ru/20250314/putin-2005044942.html

Путин провел телефонный разговор с Пашиняном

Путин провел телефонный разговор с Пашиняном - РИА Новости, 14.03.2025

Путин провел телефонный разговор с Пашиняном

Президент России Владимир Путин созвонился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T16:27:00+03:00

2025-03-14T16:27:00+03:00

2025-03-14T16:56:00+03:00

владимир путин

никол пашинян

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949866338_0:171:2048:1323_1920x0_80_0_0_9bc45e6cd79efa8a905844e85048329a.jpg

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин созвонился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщила пресс-служба Кремля."По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном", — уточнили в Кремле.Во время разговора глава армянского кабмина подтвердил свое участие в юбилейных торжествах 9 мая в Москве по случаю 80-летия Победы.Также лидеры обсудили нормализацию отношений между Ереваном и Баку. "Владимир Путин подчеркнул в этой связи, что Россия всегда выступала и выступает за нормализацию армяно-азербайджанских отношений в интересах обеспечения безопасности, стабильности и устойчивого социально-экономического развития в Закавказском регионе", — отметили в Кремле.Глава государства также добавил, что как Армения, так и Азербайджан всегда могут рассчитывать на любое возможное содействие российской стороны в достижении этих целей.В свою очередь, Пашинян рассказал Путину о завершении переговоров по мирному договору с Баку, уточнила пресс-служба армянского кабмина. Там добавили, что во время беседы лидеры обсудили также другие вопросы, касающиеся региональных и двусторонних отношений.

https://ria.ru/20250121/armeniya-1994801904.html

https://ria.ru/20250307/armeniya-2003542098.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, никол пашинян, россия, в мире