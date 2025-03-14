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Путин провел телефонный разговор с Пашиняном - РИА Новости, 14.03.2025
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16:27 14.03.2025 (обновлено: 16:56 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/putin-2005044942.html
Путин провел телефонный разговор с Пашиняном
Путин провел телефонный разговор с Пашиняном - РИА Новости, 14.03.2025
Путин провел телефонный разговор с Пашиняном
Президент России Владимир Путин созвонился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T16:27:00+03:00
2025-03-14T16:56:00+03:00
владимир путин
никол пашинян
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в мире
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин созвонился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщила пресс-служба Кремля."По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном", — уточнили в Кремле.Во время разговора глава армянского кабмина подтвердил свое участие в юбилейных торжествах 9 мая в Москве по случаю 80-летия Победы.Также лидеры обсудили нормализацию отношений между Ереваном и Баку. &quot;Владимир Путин подчеркнул в этой связи, что Россия всегда выступала и выступает за нормализацию армяно-азербайджанских отношений в интересах обеспечения безопасности, стабильности и устойчивого социально-экономического развития в Закавказском регионе&quot;, — отметили в Кремле.Глава государства также добавил, что как Армения, так и Азербайджан всегда могут рассчитывать на любое возможное содействие российской стороны в достижении этих целей.В свою очередь, Пашинян рассказал Путину о завершении переговоров по мирному договору с Баку, уточнила пресс-служба армянского кабмина. Там добавили, что во время беседы лидеры обсудили также другие вопросы, касающиеся региональных и двусторонних отношений.
https://ria.ru/20250121/armeniya-1994801904.html
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владимир путин, никол пашинян, россия, в мире
Владимир Путин, Никол Пашинян, Россия, В мире
Путин провел телефонный разговор с Пашиняном

Путин созвонился с Пашиняном, разговор состоялся по инициативе армянской стороны

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время телефонного разговора
Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин созвонился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщила пресс-служба Кремля.
«
"По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном", — уточнили в Кремле.
Во время разговора глава армянского кабмина подтвердил свое участие в юбилейных торжествах 9 мая в Москве по случаю 80-летия Победы.
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Также лидеры обсудили нормализацию отношений между Ереваном и Баку.
«

"Владимир Путин подчеркнул в этой связи, что Россия всегда выступала и выступает за нормализацию армяно-азербайджанских отношений в интересах обеспечения безопасности, стабильности и устойчивого социально-экономического развития в Закавказском регионе", — отметили в Кремле.

Глава государства также добавил, что как Армения, так и Азербайджан всегда могут рассчитывать на любое возможное содействие российской стороны в достижении этих целей.
В свою очередь, Пашинян рассказал Путину о завершении переговоров по мирному договору с Баку, уточнила пресс-служба армянского кабмина. Там добавили, что во время беседы лидеры обсудили также другие вопросы, касающиеся региональных и двусторонних отношений.
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