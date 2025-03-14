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Путин проведет переговоры с президентом Таджикистана - РИА Новости, 14.03.2025
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12:27 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/putin-2004970825.html
Путин проведет переговоры с президентом Таджикистана
Путин проведет переговоры с президентом Таджикистана - РИА Новости, 14.03.2025
Путин проведет переговоры с президентом Таджикистана
В Москве 17 марта состоятся переговоры президента России Владимира Путина с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, который приедет в РФ с официальным... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T12:27:00+03:00
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. В Москве 17 марта состоятся переговоры президента России Владимира Путина с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, который приедет в РФ с официальным визитом, сообщает пресс-служба Кремля. "Семнадцатого марта в Москве состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, который приедет в Россию с официальным визитом. Будут обсуждены перспективы дальнейшего развития российско-таджикистанских отношений стратегического партнерства и союзничества с акцентом на торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество. Запланирован также обмен мнениями по актуальным региональным проблемам", - говорится в сообщении. Отмечается, что по итогам визита будет подписан ряд двусторонних документов. Как сообщает пресс-служба президента Таджикистана, Рахмон посетит Россию 15-17 марта.
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здоровье - общество, россия, москва, таджикистан, эмомали рахмон, владимир путин
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Путин проведет переговоры с президентом Таджикистана

Путин проведет переговоры с президентом Таджикистана Рахмоном 17 марта

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЦентр Москвы
Центр Москвы - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. В Москве 17 марта состоятся переговоры президента России Владимира Путина с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, который приедет в РФ с официальным визитом, сообщает пресс-служба Кремля.
"Семнадцатого марта в Москве состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, который приедет в Россию с официальным визитом. Будут обсуждены перспективы дальнейшего развития российско-таджикистанских отношений стратегического партнерства и союзничества с акцентом на торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество. Запланирован также обмен мнениями по актуальным региональным проблемам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по итогам визита будет подписан ряд двусторонних документов.
Как сообщает пресс-служба президента Таджикистана, Рахмон посетит Россию 15-17 марта.
 
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