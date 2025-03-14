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Восемь из десяти россиян доверяют Путину, показал опрос
Восемь из десяти россиян доверяют Путину, показал опрос - РИА Новости, 14.03.2025
Восемь из десяти россиян доверяют Путину, показал опрос
Восемь из десяти (79,3%) россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, 77,2% респондентов одобряют его работу на посту главы государства, следует из... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T11:54:00+03:00
2025-03-14T11:54:00+03:00
2025-03-14T11:54:00+03:00
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Восемь из десяти (79,3%) россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, 77,2% респондентов одобряют его работу на посту главы государства, следует из результатов опроса ВЦИОМ, опубликованных на сайте центра. Большинство (79,3%) опрошенных россиян ответили, что доверяют Путину, недоверие главе государства выразили 17% респондентов. Кроме того, 77,2% граждан РФ одобряют его деятельность на посту президента, не одобряют - 14,6%. Работу правительства России одобряют 52,4% россиян, не одобряют - 18,2%. При этом, согласно результатам опроса, о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 61,6% респондентов, 19,7% сказали, что не доверяют ему. На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 34,9% россиян назвали "Единую Россию", 10,5% - ЛДПР, 10,4% - КПРФ, 6,6% - партию "Новые люди", 4,4% - партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Кроме того, 9,9% опрошенных россиян указали непарламентские партии. Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 3-9 марта 2025 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11,2 тысячи человек), 1%.
https://ria.ru/20250227/bolshinstvo-2001886814.html
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россия, владимир путин, михаил мишустин, вциом, госдума рф, единая россия, общество
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, ВЦИОМ, Госдума РФ, Единая Россия, Общество