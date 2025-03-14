https://ria.ru/20250314/putin-2004901073.html

В Финляндии неожиданно высказались о словах Путина по перемирию

В Финляндии неожиданно высказались о словах Путина по перемирию - РИА Новости, 14.03.2025

В Финляндии неожиданно высказались о словах Путина по перемирию

Президент России Владимир Путин занял правильную позицию по прекращению огня на Украине, такое мнение высказал в беседе с финским изданием Iltalehti профессор и РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T03:50:00+03:00

2025-03-14T03:50:00+03:00

2025-03-14T03:50:00+03:00

в мире

россия

украина

финляндия

владимир путин

александр лукашенко

юрий ушаков

swift

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001651677_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_93d699a196adec707c5057fbbed8c9b7.jpg

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин занял правильную позицию по прекращению огня на Украине, такое мнение высказал в беседе с финским изданием Iltalehti профессор и директор Александрийского института университета Хельсинки Маркку Кангаспуро."Россия не находится под давлением, чтобы поспешно согласиться на прекращение огня, потому что у нее есть преимущество на фронте", — указал эксперт.Кангаспуро назвал позицию Путина "логичным продолжением его более ранних заявлений". По его мнению, на данном этапе у Москвы нет никакой необходимости спешить с заключением временного перемирия или с чем-то еще без выполнения озвученных условий.Российский лидер, как указал эксперт, не стал выступать против самого предложения о перемирии, но внес важные коррективы, которые еще нужно обсудить. По мнению Кангаспуро, еще одним шагом на пути к поиску компромисса может стать возвращение России в международную систему денежных переводов Swift.В четверг Путин высказался по поводу предложения Соединенных Штатов о 30-дневном прекращении огня, принятого Украиной. Он заявил, что его Россия готова прекратить боевые действия, если это приведет к долгосрочному миру.На пресс-конференции после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко Путин заявил, что у него возникли некоторые вопросы к тому, как будет организовано гипотетическое перемирие с Украиной. Глава государства рассказал, что в целом поддерживает идею прекращения огня, однако есть целый ряд нюансов, которые важно предусмотреть.Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, России необходимо долгосрочное урегулирование украинского конфликта, а не передышка.

https://ria.ru/20250314/putin-2004894473.html

https://ria.ru/20250313/peremirie-2004879972.html

https://ria.ru/20250313/peremirie-2004872622.html

россия

украина

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, финляндия, владимир путин, александр лукашенко, юрий ушаков, swift