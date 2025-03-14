https://ria.ru/20250314/putin-2004901073.html
В Финляндии неожиданно высказались о словах Путина по перемирию
В Финляндии неожиданно высказались о словах Путина по перемирию - РИА Новости, 14.03.2025
В Финляндии неожиданно высказались о словах Путина по перемирию
Президент России Владимир Путин занял правильную позицию по прекращению огня на Украине, такое мнение высказал в беседе с финским изданием Iltalehti профессор и РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T03:50:00+03:00
2025-03-14T03:50:00+03:00
2025-03-14T03:50:00+03:00
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин занял правильную позицию по прекращению огня на Украине, такое мнение высказал в беседе с финским изданием Iltalehti профессор и директор Александрийского института университета Хельсинки Маркку Кангаспуро."Россия не находится под давлением, чтобы поспешно согласиться на прекращение огня, потому что у нее есть преимущество на фронте", — указал эксперт.Кангаспуро назвал позицию Путина "логичным продолжением его более ранних заявлений". По его мнению, на данном этапе у Москвы нет никакой необходимости спешить с заключением временного перемирия или с чем-то еще без выполнения озвученных условий.Российский лидер, как указал эксперт, не стал выступать против самого предложения о перемирии, но внес важные коррективы, которые еще нужно обсудить. По мнению Кангаспуро, еще одним шагом на пути к поиску компромисса может стать возвращение России в международную систему денежных переводов Swift.В четверг Путин высказался по поводу предложения Соединенных Штатов о 30-дневном прекращении огня, принятого Украиной. Он заявил, что его Россия готова прекратить боевые действия, если это приведет к долгосрочному миру.На пресс-конференции после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко Путин заявил, что у него возникли некоторые вопросы к тому, как будет организовано гипотетическое перемирие с Украиной. Глава государства рассказал, что в целом поддерживает идею прекращения огня, однако есть целый ряд нюансов, которые важно предусмотреть.Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, России необходимо долгосрочное урегулирование украинского конфликта, а не передышка.
https://ria.ru/20250314/putin-2004894473.html
https://ria.ru/20250313/peremirie-2004879972.html
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в мире, россия, украина, финляндия, владимир путин, александр лукашенко, юрий ушаков, swift
В мире, Россия, Украина, Финляндия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Юрий Ушаков, SWIFT
В Финляндии неожиданно высказались о словах Путина по перемирию
Профессор Кангаспуро: Путин занял правильную позицию по перемирию на Украине