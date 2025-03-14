В Германии рассказали, как Путин загнал США в угол
Профессор Ягер: Путин словами о перемирии поставил США перед трудным выбором
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время совместной с президентом Белоруссии Александром Лукашенко пресс-конференции по итогам встречи
Президент РФ Владимир Путин во время совместной с президентом Белоруссии Александром Лукашенко пресс-конференции по итогам встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поставил США в затруднительное положение своими заявлением о перемирии с Украиной, такое мнение высказал в беседе с изданием Focus немецкий профессор международных отношений и внешней политики в Кельнском университете Томас Ягер.
По мнению Ягера, Россия создает условия, когда она может выдвигать одно условие за другим". Одним из таких условий, которое упомянул российский лидер, является капитуляция ВСУ в Курской области, без которой не может быть и речи о перемирии. Другое условие, упомянуто Путиным, — прекращение поставок оружия Киеву.
"У американцев вообще нет ответа на этот вопрос", — констатировал Ягер, отметив, что у Москвы теперь есть все основания "отклонить прекращение огня, не отвергая его".
Аналитик также указал на все более ясное требование Москвы устранить первопричин конфликта. "А именно: демилитаризация Украины, денацификация Украины и вывод НАТО из Восточной Европы". Именно на это теперь будет полагаться Россия, выразил уверенность эксперт.
Ранее в четверг российский лидер на пресс-конференции после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что у него возникли некоторые вопросы к тому, как будет организовано гипотетическое перемирие с Украиной. Глава государства рассказал, что в целом поддерживает идею прекращения огня, однако есть целый ряд нюансов, которые важно предусмотреть.
Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, России необходимо долгосрочное урегулирование украинского конфликта, а не передышка.