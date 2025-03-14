https://ria.ru/20250314/putin-2004894473.html

В Германии рассказали, как Путин загнал США в угол

В Германии рассказали, как Путин загнал США в угол - РИА Новости, 14.03.2025

В Германии рассказали, как Путин загнал США в угол

Президент России Владимир Путин поставил США в затруднительное положение своими заявлением о перемирии с Украиной, такое мнение высказал в беседе с изданием... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T02:03:00+03:00

2025-03-14T02:03:00+03:00

2025-03-14T03:51:00+03:00

россия

украина

сша

владимир путин

александр лукашенко

юрий ушаков

нато

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поставил США в затруднительное положение своими заявлением о перемирии с Украиной, такое мнение высказал в беседе с изданием Focus немецкий профессор международных отношений и внешней политики в Кельнском университете Томас Ягер."США находятся в затруднительном положении, поскольку им приходится вести переговоры с Россией об интересах Европы. Это может еще больше углубить раскол внутри НАТО и между США и Европой", — заявил аналитик.По мнению Ягера, Россия создает условия, когда она может выдвигать одно условие за другим". Одним из таких условий, которое упомянул российский лидер, является капитуляция ВСУ в Курской области, без которой не может быть и речи о перемирии. Другое условие, упомянуто Путиным, — прекращение поставок оружия Киеву."У американцев вообще нет ответа на этот вопрос", — констатировал Ягер, отметив, что у Москвы теперь есть все основания "отклонить прекращение огня, не отвергая его".Аналитик также указал на все более ясное требование Москвы устранить первопричин конфликта. "А именно: демилитаризация Украины, денацификация Украины и вывод НАТО из Восточной Европы". Именно на это теперь будет полагаться Россия, выразил уверенность эксперт.Ранее в четверг российский лидер на пресс-конференции после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что у него возникли некоторые вопросы к тому, как будет организовано гипотетическое перемирие с Украиной. Глава государства рассказал, что в целом поддерживает идею прекращения огня, однако есть целый ряд нюансов, которые важно предусмотреть.Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, России необходимо долгосрочное урегулирование украинского конфликта, а не передышка.

https://ria.ru/20250313/putin-2004886226.html

https://ria.ru/20250313/peremirie-2004872622.html

https://ria.ru/20250313/putin--2004852444.html

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украина

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россия, украина, сша, владимир путин, александр лукашенко, юрий ушаков, нато, focus, вооруженные силы украины