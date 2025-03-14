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В Германии рассказали, как Путин загнал США в угол - РИА Новости, 14.03.2025
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02:03 14.03.2025 (обновлено: 03:51 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/putin-2004894473.html
В Германии рассказали, как Путин загнал США в угол
В Германии рассказали, как Путин загнал США в угол - РИА Новости, 14.03.2025
В Германии рассказали, как Путин загнал США в угол
Президент России Владимир Путин поставил США в затруднительное положение своими заявлением о перемирии с Украиной, такое мнение высказал в беседе с изданием... РИА Новости, 14.03.2025
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россия
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поставил США в затруднительное положение своими заявлением о перемирии с Украиной, такое мнение высказал в беседе с изданием Focus немецкий профессор международных отношений и внешней политики в Кельнском университете Томас Ягер."США находятся в затруднительном положении, поскольку им приходится вести переговоры с Россией об интересах Европы. Это может еще больше углубить раскол внутри НАТО и между США и Европой", — заявил аналитик.По мнению Ягера, Россия создает условия, когда она может выдвигать одно условие за другим". Одним из таких условий, которое упомянул российский лидер, является капитуляция ВСУ в Курской области, без которой не может быть и речи о перемирии. Другое условие, упомянуто Путиным, — прекращение поставок оружия Киеву."У американцев вообще нет ответа на этот вопрос", — констатировал Ягер, отметив, что у Москвы теперь есть все основания "отклонить прекращение огня, не отвергая его".Аналитик также указал на все более ясное требование Москвы устранить первопричин конфликта. "А именно: демилитаризация Украины, денацификация Украины и вывод НАТО из Восточной Европы". Именно на это теперь будет полагаться Россия, выразил уверенность эксперт.Ранее в четверг российский лидер на пресс-конференции после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что у него возникли некоторые вопросы к тому, как будет организовано гипотетическое перемирие с Украиной. Глава государства рассказал, что в целом поддерживает идею прекращения огня, однако есть целый ряд нюансов, которые важно предусмотреть.Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, России необходимо долгосрочное урегулирование украинского конфликта, а не передышка.
https://ria.ru/20250313/putin-2004886226.html
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россия, украина, сша, владимир путин, александр лукашенко, юрий ушаков, нато, focus, вооруженные силы украины
Россия, Украина, США, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Юрий Ушаков, НАТО, Focus, Вооруженные силы Украины
В Германии рассказали, как Путин загнал США в угол

Профессор Ягер: Путин словами о перемирии поставил США перед трудным выбором

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время совместной с президентом Белоруссии Александром Лукашенко пресс-конференции по итогам встречи
Президент РФ Владимир Путин во время совместной с президентом Белоруссии Александром Лукашенко пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин во время совместной с президентом Белоруссии Александром Лукашенко пресс-конференции по итогам встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поставил США в затруднительное положение своими заявлением о перемирии с Украиной, такое мнение высказал в беседе с изданием Focus немецкий профессор международных отношений и внешней политики в Кельнском университете Томас Ягер.
"США находятся в затруднительном положении, поскольку им приходится вести переговоры с Россией об интересах Европы. Это может еще больше углубить раскол внутри НАТО и между США и Европой", — заявил аналитик.
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По мнению Ягера, Россия создает условия, когда она может выдвигать одно условие за другим". Одним из таких условий, которое упомянул российский лидер, является капитуляция ВСУ в Курской области, без которой не может быть и речи о перемирии. Другое условие, упомянуто Путиным, — прекращение поставок оружия Киеву.
"У американцев вообще нет ответа на этот вопрос", — констатировал Ягер, отметив, что у Москвы теперь есть все основания "отклонить прекращение огня, не отвергая его".
Аналитик также указал на все более ясное требование Москвы устранить первопричин конфликта. "А именно: демилитаризация Украины, денацификация Украины и вывод НАТО из Восточной Европы". Именно на это теперь будет полагаться Россия, выразил уверенность эксперт.
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