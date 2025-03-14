https://ria.ru/20250314/pmef-2004896451.html

Названа стоимость участия в ПМЭФ

Названа стоимость участия в ПМЭФ - РИА Новости, 14.03.2025

Названа стоимость участия в ПМЭФ

Стоимость участия в Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году составляет 990 тысяч рублей, с 17 марта она возрастет до 1,2 миллиона рублей,... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T02:31:00+03:00

2025-03-14T02:31:00+03:00

2025-03-14T02:42:00+03:00

экономика

санкт-петербург

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003187607_0:113:3237:1934_1920x0_80_0_0_b7307729a15605a5a879d5b6afa55b25.jpg

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Стоимость участия в Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году составляет 990 тысяч рублей, с 17 марта она возрастет до 1,2 миллиона рублей, стало известно РИА Новости. ПМЭФ пройдет 18-21 июня в Санкт-Петербурге. Как стало известно агентству, пакет "Участник", предполагающий доступ на все мероприятия деловой и культурной программы форума, обойдется в 2025 году в 990 тысяч рублей при покупке до 17 марта, далее стоимость возрастет до 1,2 миллиона рублей. Пакет также предполагает доступ во все зоны делового общения. При этом пакет не предусматривает посещение пленарного заседания форума, на него потребуется специальное приглашение. Скидки на участие не предусмотрены.

https://ria.ru/20250306/mask-2003507477.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, санкт-петербург