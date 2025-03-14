https://ria.ru/20250314/pmef-2004896451.html
Названа стоимость участия в ПМЭФ
Названа стоимость участия в ПМЭФ - РИА Новости, 14.03.2025
Названа стоимость участия в ПМЭФ
Стоимость участия в Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году составляет 990 тысяч рублей, с 17 марта она возрастет до 1,2 миллиона рублей,... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T02:31:00+03:00
2025-03-14T02:31:00+03:00
2025-03-14T02:42:00+03:00
экономика
санкт-петербург
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Стоимость участия в Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году составляет 990 тысяч рублей, с 17 марта она возрастет до 1,2 миллиона рублей, стало известно РИА Новости. ПМЭФ пройдет 18-21 июня в Санкт-Петербурге. Как стало известно агентству, пакет "Участник", предполагающий доступ на все мероприятия деловой и культурной программы форума, обойдется в 2025 году в 990 тысяч рублей при покупке до 17 марта, далее стоимость возрастет до 1,2 миллиона рублей. Пакет также предполагает доступ во все зоны делового общения. При этом пакет не предусматривает посещение пленарного заседания форума, на него потребуется специальное приглашение. Скидки на участие не предусмотрены.
https://ria.ru/20250306/mask-2003507477.html
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экономика, санкт-петербург
Экономика, Санкт-Петербург
Названа стоимость участия в ПМЭФ
Стоимость участия в ПМЭФ в 2025 году составляет 990 тысяч рублей
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Стоимость участия в Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году составляет 990 тысяч рублей, с 17 марта она возрастет до 1,2 миллиона рублей, стало известно РИА Новости.
ПМЭФ пройдет 18-21 июня в Санкт-Петербурге
.
Как стало известно агентству, пакет "Участник", предполагающий доступ на все мероприятия деловой и культурной программы форума, обойдется в 2025 году в 990 тысяч рублей при покупке до 17 марта, далее стоимость возрастет до 1,2 миллиона рублей.
Пакет также предполагает доступ во все зоны делового общения. При этом пакет не предусматривает посещение пленарного заседания форума, на него потребуется специальное приглашение. Скидки на участие не предусмотрены.