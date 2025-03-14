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Жительницу Петербурга заподозрили в убийстве мужа в день рождения
Жительницу Петербурга заподозрили в убийстве мужа в день рождения - РИА Новости, 14.03.2025
Жительницу Петербурга заподозрили в убийстве мужа в день рождения
Жительница Санкт-Петербурга подозревается в том, что в свой день рождения смертельно ранила мужа ножом, она задержана, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T14:27:00+03:00
2025-03-14T14:27:00+03:00
2025-03-14T14:27:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мар – РИА Новости. Жительница Санкт-Петербурга подозревается в том, что в свой день рождения смертельно ранила мужа ножом, она задержана, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне жительница Пушкинского района сообщила в полицию о ножевом ранении у ее супруга. "В ходе выезда на место полицейскими в одной из комнат на кровати с ножевым ранением в области груди был обнаружен труп 55-летнего мужчины. В квартире находилась 56-летняя жена убитого, которая подозревается... в том, что в ходе ссоры на праздновании своего дня рождения ударила ножом в грудь своего мужа", – говорится в сообщении. Женщина задержана, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20240909/peterburg-1971529046.html
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происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Жительницу Петербурга заподозрили в убийстве мужа в день рождения
МВД: жительницу Петербурга заподозрили в убийстве мужа в день рождения