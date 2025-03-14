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В Петербурге в ДТП с автобусом пострадали три человека - РИА Новости, 14.03.2025
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12:36 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/peterburg-2004976246.html
В Петербурге в ДТП с автобусом пострадали три человека
В Петербурге в ДТП с автобусом пострадали три человека - РИА Новости, 14.03.2025
В Петербурге в ДТП с автобусом пострадали три человека
Массовое ДТП с участием грузовика, автобуса и нескольких легковых автомобилей произошло в пятницу в Колпинском районе Санкт-Петербурга, пострадали три пассажира РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T12:36:00+03:00
2025-03-14T12:36:00+03:00
происшествия
авто
колпинский район
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
минский автомобильный завод
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мар – РИА Новости. Массовое ДТП с участием грузовика, автобуса и нескольких легковых автомобилей произошло в пятницу в Колпинском районе Санкт-Петербурга, пострадали три пассажира автобуса, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, авария произошла около 10 часов утра в районе поселка Усть-Ижора, когда грузовик "МАЗ" по касательной столкнулся с автобусом, который по инерции задел несколько попутных автомобилей. "По предварительным данным, в результате столкновения травмы различной степени тяжести (от легкой до средней) получили трое пассажиров автобуса", – говорится в сообщении. По факту ДТП организована проверка.
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колпинский район
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происшествия, авто, колпинский район, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии), минский автомобильный завод
Происшествия, Авто, Колпинский район, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Минский автомобильный завод
В Петербурге в ДТП с автобусом пострадали три человека

МВД: три человека пострадали в ДТП с грузовиком и автобусом в Санкт-Петербурге

© Фото : АГН "Москва"Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП
Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© Фото : АГН "Москва"
Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мар – РИА Новости. Массовое ДТП с участием грузовика, автобуса и нескольких легковых автомобилей произошло в пятницу в Колпинском районе Санкт-Петербурга, пострадали три пассажира автобуса, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, авария произошла около 10 часов утра в районе поселка Усть-Ижора, когда грузовик "МАЗ" по касательной столкнулся с автобусом, который по инерции задел несколько попутных автомобилей.
"По предварительным данным, в результате столкновения травмы различной степени тяжести (от легкой до средней) получили трое пассажиров автобуса", – говорится в сообщении.
По факту ДТП организована проверка.
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ПроисшествияАвтоКолпинский районСанкт-ПетербургМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Минский автомобильный завод
 
 
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