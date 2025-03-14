https://ria.ru/20250314/peterburg-2004976246.html

В Петербурге в ДТП с автобусом пострадали три человека

В Петербурге в ДТП с автобусом пострадали три человека - РИА Новости, 14.03.2025

В Петербурге в ДТП с автобусом пострадали три человека

Массовое ДТП с участием грузовика, автобуса и нескольких легковых автомобилей произошло в пятницу в Колпинском районе Санкт-Петербурга, пострадали три пассажира РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T12:36:00+03:00

2025-03-14T12:36:00+03:00

2025-03-14T12:36:00+03:00

происшествия

авто

колпинский район

санкт-петербург

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

минский автомобильный завод

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148634/33/1486343395_0:214:4206:2580_1920x0_80_0_0_3a0ca918b66e2e5697694b55f64e18dc.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мар – РИА Новости. Массовое ДТП с участием грузовика, автобуса и нескольких легковых автомобилей произошло в пятницу в Колпинском районе Санкт-Петербурга, пострадали три пассажира автобуса, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, авария произошла около 10 часов утра в районе поселка Усть-Ижора, когда грузовик "МАЗ" по касательной столкнулся с автобусом, который по инерции задел несколько попутных автомобилей. "По предварительным данным, в результате столкновения травмы различной степени тяжести (от легкой до средней) получили трое пассажиров автобуса", – говорится в сообщении. По факту ДТП организована проверка.

https://ria.ru/20250313/bastrykin-2004869523.html

колпинский район

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, колпинский район, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии), минский автомобильный завод