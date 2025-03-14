https://ria.ru/20250314/peterburg-2004976246.html
В Петербурге в ДТП с автобусом пострадали три человека
В Петербурге в ДТП с автобусом пострадали три человека - РИА Новости, 14.03.2025
В Петербурге в ДТП с автобусом пострадали три человека
Массовое ДТП с участием грузовика, автобуса и нескольких легковых автомобилей произошло в пятницу в Колпинском районе Санкт-Петербурга, пострадали три пассажира РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T12:36:00+03:00
2025-03-14T12:36:00+03:00
2025-03-14T12:36:00+03:00
происшествия
авто
колпинский район
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
минский автомобильный завод
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148634/33/1486343395_0:214:4206:2580_1920x0_80_0_0_3a0ca918b66e2e5697694b55f64e18dc.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мар – РИА Новости. Массовое ДТП с участием грузовика, автобуса и нескольких легковых автомобилей произошло в пятницу в Колпинском районе Санкт-Петербурга, пострадали три пассажира автобуса, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, авария произошла около 10 часов утра в районе поселка Усть-Ижора, когда грузовик "МАЗ" по касательной столкнулся с автобусом, который по инерции задел несколько попутных автомобилей. "По предварительным данным, в результате столкновения травмы различной степени тяжести (от легкой до средней) получили трое пассажиров автобуса", – говорится в сообщении. По факту ДТП организована проверка.
https://ria.ru/20250313/bastrykin-2004869523.html
колпинский район
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148634/33/1486343395_241:0:3966:2794_1920x0_80_0_0_1ecb321cdaf587013f490b534162a467.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, колпинский район, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии), минский автомобильный завод
Происшествия, Авто, Колпинский район, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Минский автомобильный завод
В Петербурге в ДТП с автобусом пострадали три человека
МВД: три человека пострадали в ДТП с грузовиком и автобусом в Санкт-Петербурге