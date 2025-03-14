https://ria.ru/20250314/peskov-2004909664.html

В графике Путина пока нет встречи с послом России в США, заявил Песков

В графике Путина пока нет встречи с послом России в США, заявил Песков - РИА Новости, 14.03.2025

В графике Путина пока нет встречи с послом России в США, заявил Песков

Встречи с новым послом РФ в США Александром Дарчиевым накануне его отбытия в Вашингтон пока нет в графике российского президента Владимира Путина, сообщил РИА... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T07:15:00+03:00

2025-03-14T07:15:00+03:00

2025-03-14T07:15:00+03:00

политика

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александр дарчиев

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Встречи с новым послом РФ в США Александром Дарчиевым накануне его отбытия в Вашингтон пока нет в графике российского президента Владимира Путина, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Пока нет", - сказал Песков. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил РИА Новости, что Дарчиев еще не отбыл в Вашингтон. Президент России Владимир Путин 6 марта подписал указ о назначении Дарчиева послом РФ в США и постоянным наблюдателем РФ при Организации американских государств в Вашингтоне. Ранее Дарчиев занимал должность директора департамента Северной Атлантики МИД России.

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политика, россия, сша, владимир путин, дмитрий песков, александр дарчиев, организация американских государств