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В графике Путина пока нет встречи с послом России в США, заявил Песков - РИА Новости, 14.03.2025
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07:15 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/peskov-2004909664.html
В графике Путина пока нет встречи с послом России в США, заявил Песков
В графике Путина пока нет встречи с послом России в США, заявил Песков - РИА Новости, 14.03.2025
В графике Путина пока нет встречи с послом России в США, заявил Песков
Встречи с новым послом РФ в США Александром Дарчиевым накануне его отбытия в Вашингтон пока нет в графике российского президента Владимира Путина, сообщил РИА... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T07:15:00+03:00
2025-03-14T07:15:00+03:00
политика
россия
сша
владимир путин
дмитрий песков
александр дарчиев
организация американских государств
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Встречи с новым послом РФ в США Александром Дарчиевым накануне его отбытия в Вашингтон пока нет в графике российского президента Владимира Путина, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Пока нет", - сказал Песков. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил РИА Новости, что Дарчиев еще не отбыл в Вашингтон. Президент России Владимир Путин 6 марта подписал указ о назначении Дарчиева послом РФ в США и постоянным наблюдателем РФ при Организации американских государств в Вашингтоне. Ранее Дарчиев занимал должность директора департамента Северной Атлантики МИД России.
https://ria.ru/20250314/ushakov-2004904406.html
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политика, россия, сша, владимир путин, дмитрий песков, александр дарчиев, организация американских государств
Политика, Россия, США, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Александр Дарчиев, Организация американских государств
В графике Путина пока нет встречи с послом России в США, заявил Песков

Песков: в графике Путина пока нет встречи с Дарчиевым накануне его отъезда в США

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Встречи с новым послом РФ в США Александром Дарчиевым накануне его отбытия в Вашингтон пока нет в графике российского президента Владимира Путина, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока нет", - сказал Песков.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил РИА Новости, что Дарчиев еще не отбыл в Вашингтон.
Президент России Владимир Путин 6 марта подписал указ о назначении Дарчиева послом РФ в США и постоянным наблюдателем РФ при Организации американских государств в Вашингтоне. Ранее Дарчиев занимал должность директора департамента Северной Атлантики МИД России.
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Новый посол России в США еще не отбыл в Вашингтон, заявил Ушаков
Вчера, 05:14
 
ПолитикаРоссияСШАВладимир ПутинДмитрий ПесковАлександр ДарчиевОрганизация американских государств
 
 
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