Пресс-секретарь Лукашенко связала переговоры с контактами России и США
Пресс-секретарь Лукашенко: переговоры президентов РФ и Белоруссии связаны с США
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Возможная встреча президентов Белоруссии и РФ Александра Лукашенко и Владимира Путина в пятницу будет носить неформальный характер, она, вероятно, связана с последними российской-американскими контактами, заявила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.
Ранее Лукашенко, выступая на пленарном заседании в Совете Федерации заявил, что встретится вечером в пятницу с российским коллегой и тот расскажет о прошедших в четверг переговорах со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.
"Это будет неформальное общение, но мы пока никаких подробностей не знаем", - сказала Эйсмонт журналистам.
Как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, президент России Путин вечером 13 марта принял в России спецпосланника Стива Уиткоффа. Он предоставил российской стороне дополнительную информацию по Украине, а Путин через Уиткоффа передал информацию и дополнительные сигналы для Трампа, рассказал представитель Кремля.
Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле. При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил, что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с Трампом идеи перемирия на Украине.
Лукашенко не собирается встречаться с американцами в Москве
13 марта, 16:11