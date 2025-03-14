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Пресс-секретарь Лукашенко связала переговоры с контактами России и США - РИА Новости, 14.03.2025
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14:21 14.03.2025 (обновлено: 14:36 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/peregovory-2005016849.html
Пресс-секретарь Лукашенко связала переговоры с контактами России и США
Пресс-секретарь Лукашенко связала переговоры с контактами России и США - РИА Новости, 14.03.2025
Пресс-секретарь Лукашенко связала переговоры с контактами России и США
Возможная встреча президентов Белоруссии и РФ Александра Лукашенко и Владимира Путина в пятницу будет носить неформальный характер, она, вероятно, связана с... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T14:21:00+03:00
2025-03-14T14:36:00+03:00
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россия
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Возможная встреча президентов Белоруссии и РФ Александра Лукашенко и Владимира Путина в пятницу будет носить неформальный характер, она, вероятно, связана с последними российской-американскими контактами, заявила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.Ранее Лукашенко, выступая на пленарном заседании в Совете Федерации заявил, что встретится вечером в пятницу с российским коллегой и тот расскажет о прошедших в четверг переговорах со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом."Это будет неформальное общение, но мы пока никаких подробностей не знаем", - сказала Эйсмонт журналистам."Я предполагаю, что с этим (последними контактами РФ и США - ред.) и связано продолжение переговорного марафона Путина и Лукашенко", - добавила она, отвечая на соответствующий вопрос.Как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, президент России Путин вечером 13 марта принял в России спецпосланника Стива Уиткоффа. Он предоставил российской стороне дополнительную информацию по Украине, а Путин через Уиткоффа передал информацию и дополнительные сигналы для Трампа, рассказал представитель Кремля.Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле. При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил, что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с Трампом идеи перемирия на Украине.
https://ria.ru/20250314/lukashenko-2004999364.html
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белоруссия, россия, сша, александр лукашенко, владимир путин, в мире, стив уиткофф, совет федерации рф, украина
Белоруссия, Россия, США, Александр Лукашенко, Владимир Путин, В мире, Стив Уиткофф, Совет Федерации РФ, Украина
Пресс-секретарь Лукашенко связала переговоры с контактами России и США

Пресс-секретарь Лукашенко: переговоры президентов РФ и Белоруссии связаны с США

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Возможная встреча президентов Белоруссии и РФ Александра Лукашенко и Владимира Путина в пятницу будет носить неформальный характер, она, вероятно, связана с последними российской-американскими контактами, заявила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.
Ранее Лукашенко, выступая на пленарном заседании в Совете Федерации заявил, что встретится вечером в пятницу с российским коллегой и тот расскажет о прошедших в четверг переговорах со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Лукашенко заявил, что Путин расскажет ему о переговорах с США по Украине
Вчера, 13:36
"Это будет неформальное общение, но мы пока никаких подробностей не знаем", - сказала Эйсмонт журналистам.
«
"Я предполагаю, что с этим (последними контактами РФ и США - ред.) и связано продолжение переговорного марафона Путина и Лукашенко", - добавила она, отвечая на соответствующий вопрос.
Как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, президент России Путин вечером 13 марта принял в России спецпосланника Стива Уиткоффа. Он предоставил российской стороне дополнительную информацию по Украине, а Путин через Уиткоффа передал информацию и дополнительные сигналы для Трампа, рассказал представитель Кремля.
Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле. При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил, что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с Трампом идеи перемирия на Украине.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Лукашенко не собирается встречаться с американцами в Москве
13 марта, 16:11
 
БелоруссияРоссияСШААлександр ЛукашенкоВладимир ПутинВ миреСтив УиткоффСовет Федерации РФУкраина
 
 
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