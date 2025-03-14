https://ria.ru/20250314/peregovory-2005016849.html

Пресс-секретарь Лукашенко связала переговоры с контактами России и США

Пресс-секретарь Лукашенко связала переговоры с контактами России и США - РИА Новости, 14.03.2025

Пресс-секретарь Лукашенко связала переговоры с контактами России и США

Возможная встреча президентов Белоруссии и РФ Александра Лукашенко и Владимира Путина в пятницу будет носить неформальный характер, она, вероятно, связана с... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T14:21:00+03:00

2025-03-14T14:21:00+03:00

2025-03-14T14:36:00+03:00

белоруссия

россия

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александр лукашенко

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Возможная встреча президентов Белоруссии и РФ Александра Лукашенко и Владимира Путина в пятницу будет носить неформальный характер, она, вероятно, связана с последними российской-американскими контактами, заявила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.Ранее Лукашенко, выступая на пленарном заседании в Совете Федерации заявил, что встретится вечером в пятницу с российским коллегой и тот расскажет о прошедших в четверг переговорах со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом."Это будет неформальное общение, но мы пока никаких подробностей не знаем", - сказала Эйсмонт журналистам."Я предполагаю, что с этим (последними контактами РФ и США - ред.) и связано продолжение переговорного марафона Путина и Лукашенко", - добавила она, отвечая на соответствующий вопрос.Как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, президент России Путин вечером 13 марта принял в России спецпосланника Стива Уиткоффа. Он предоставил российской стороне дополнительную информацию по Украине, а Путин через Уиткоффа передал информацию и дополнительные сигналы для Трампа, рассказал представитель Кремля.Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле. При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил, что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с Трампом идеи перемирия на Украине.

https://ria.ru/20250314/lukashenko-2004999364.html

https://ria.ru/20250313/lukashenko-2004784407.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белоруссия, россия, сша, александр лукашенко, владимир путин, в мире, стив уиткофф, совет федерации рф, украина