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Спикер нижегородского парламента Люлин призвал поддерживать отрасль БПЛА - РИА Новости, 14.03.2025
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Нижегородская область
 
18:02 14.03.2025 (обновлено: 18:29 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/otrasl-2005073732.html
Спикер нижегородского парламента Люлин призвал поддерживать отрасль БПЛА
Спикер нижегородского парламента Люлин призвал поддерживать отрасль БПЛА - РИА Новости, 14.03.2025
Спикер нижегородского парламента Люлин призвал поддерживать отрасль БПЛА
Необходимо консолидировать усилия регионов и федерации для поддержки отрасли беспилотной авиации, заявил координатор Ассоциации законодателей ПФО, председатель... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T18:02:00+03:00
2025-03-14T18:29:00+03:00
нижегородская область
россия
ульяновск
евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 мар - РИА Новости. Необходимо консолидировать усилия регионов и федерации для поддержки отрасли беспилотной авиации, заявил координатор Ассоциации законодателей ПФО, председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. Реализацию Стратегии развития беспилотной авиации (БАС) в регионах Приволжского федерального округа обсудили в пятницу на заседании Ассоциации законодателей ПФО в Ульяновске. "В России есть все необходимые ресурсы для развития беспилотной авиации – потенциал учёных, конструкторов, инженеров, рабочих, частных технологических предпринимательских бюро. Но чтобы этот процесс шел более эффективно, необходимо расширять меры господдержки. Вспомните, какой придали импульс принятые на федеральном и региональных уровнях решения для развития ИТ-отрасли. Такой же подход необходим и для развития отрасли БАС. Кроме того, необходимо развивать производственные площадки в регионах, чтобы иметь возможность в короткие сроки выполнять госзаказ", - цитирует пресс-служба регионального парламента слова Люлина. Отмечается, что сейчас многие субъекты РФ и госучреждения отмечают необходимость расширения направлений применения дронов. Беспилотные авиационные системы упрощают работу в логистике, мониторинге, цифровизации, патрулировании. "Ассоциация законодателей ПФО рекомендует всем субъектам Приволжского округа проработать вопросы расширения использования беспилотников на своих территориях", - говорится в сообщении. В регионах округа многое делается для привлечения молодых кадров в сферу беспилотной авиации. Так, в Марий Эл для определения траектории профессионального развития от ученика школы до специалиста БАС разработана карьерная карта обучающегося. Вместе с тем, для всех регионов становится актуальным вопрос разработки программ профессионального и высшего образования в сфере производства и эксплуатации беспилотных систем. Поэтому законодатели ПФО рекомендовали правительству РФ организовать соответствующую работу. "Во многих регионах ПФО разработчикам и производителям беспилотных авиационных систем предоставляются различные меры поддержки. К примеру, в Нижегородской области с 1 января 2025 года на 6,5 лет снижены налоги для производителей дронов. Но необходима еще большая консолидация усилий на уровне всей России, выработка единой системы взаимодействия регионов и между собой, и с федеральным центром. Нужен единый понятийный аппарат, применяемый в сфере регулирования беспилотных авиационных систем", - сообщил председатель законодательного собрания Нижегородской области. Он отметил, что важно оптимизировать процедуру предоставления земельных участков для размещения посадочных площадок для беспилотников и обеспечить комплексное развитие инфраструктуры для их эксплуатации. Необходимо предоставить налоговые льготы и преференции в госзакупках и обеспечить льготное кредитование проектов по разработке или внедрению отечественной компонентной базы. "Мы видим потребность в дополнительной господдержке опытно-конструкторских и научно-исследовательских проектов, процесса формирования системы подготовки профессиональных кадров для отрасли. Все предложения, выработанные на заседании Ассоциации законодателей ПФО, будут обобщены и направлены коллегам из федерации для дальнейшей проработки", - подчеркнул Люлин.
https://ria.ru/20240928/odeyala-1975276803.html
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россия, ульяновск, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
Нижегородская область, Россия, Ульяновск, Евгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области)
Спикер нижегородского парламента Люлин призвал поддерживать отрасль БПЛА

В Нижегородской области призвали консолидировать усилия для поддержки БАС

© Фото предоставлено пресс-службой законодательного собрания Нижегородской областиСпикер нижегородского парламента Евгений Люлин призвал совместно поддерживать отрасль БПЛА
Спикер нижегородского парламента Евгений Люлин призвал совместно поддерживать отрасль БПЛА - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© Фото предоставлено пресс-службой законодательного собрания Нижегородской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 мар - РИА Новости. Необходимо консолидировать усилия регионов и федерации для поддержки отрасли беспилотной авиации, заявил координатор Ассоциации законодателей ПФО, председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.
Реализацию Стратегии развития беспилотной авиации (БАС) в регионах Приволжского федерального округа обсудили в пятницу на заседании Ассоциации законодателей ПФО в Ульяновске.
© Фото предоставлено пресс-службой законодательного собрания Нижегородской областиСпикер нижегородского парламента Евгений Люлин призвал совместно поддерживать отрасль БПЛА
Спикер нижегородского парламента Евгений Люлин призвал совместно поддерживать отрасль БПЛА
Спикер нижегородского парламента Евгений Люлин призвал совместно поддерживать отрасль БПЛА
© Фото предоставлено пресс-службой законодательного собрания Нижегородской области
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой законодательного собрания Нижегородской областиСпикер нижегородского парламента Евгений Люлин призвал совместно поддерживать отрасль БПЛА
Спикер нижегородского парламента Евгений Люлин призвал совместно поддерживать отрасль БПЛА
Спикер нижегородского парламента Евгений Люлин призвал совместно поддерживать отрасль БПЛА
© Фото предоставлено пресс-службой законодательного собрания Нижегородской области
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой законодательного собрания Нижегородской областиСпикер нижегородского парламента Евгений Люлин призвал совместно поддерживать отрасль БПЛА
Спикер нижегородского парламента Евгений Люлин призвал совместно поддерживать отрасль БПЛА
Спикер нижегородского парламента Евгений Люлин призвал совместно поддерживать отрасль БПЛА
© Фото предоставлено пресс-службой законодательного собрания Нижегородской области
3 из 3
Спикер нижегородского парламента Евгений Люлин призвал совместно поддерживать отрасль БПЛА
© Фото предоставлено пресс-службой законодательного собрания Нижегородской области
1 из 3
Спикер нижегородского парламента Евгений Люлин призвал совместно поддерживать отрасль БПЛА
© Фото предоставлено пресс-службой законодательного собрания Нижегородской области
2 из 3
Спикер нижегородского парламента Евгений Люлин призвал совместно поддерживать отрасль БПЛА
© Фото предоставлено пресс-службой законодательного собрания Нижегородской области
3 из 3
России есть все необходимые ресурсы для развития беспилотной авиации – потенциал учёных, конструкторов, инженеров, рабочих, частных технологических предпринимательских бюро. Но чтобы этот процесс шел более эффективно, необходимо расширять меры господдержки. Вспомните, какой придали импульс принятые на федеральном и региональных уровнях решения для развития ИТ-отрасли. Такой же подход необходим и для развития отрасли БАС. Кроме того, необходимо развивать производственные площадки в регионах, чтобы иметь возможность в короткие сроки выполнять госзаказ", - цитирует пресс-служба регионального парламента слова Люлина.
Отмечается, что сейчас многие субъекты РФ и госучреждения отмечают необходимость расширения направлений применения дронов. Беспилотные авиационные системы упрощают работу в логистике, мониторинге, цифровизации, патрулировании. "Ассоциация законодателей ПФО рекомендует всем субъектам Приволжского округа проработать вопросы расширения использования беспилотников на своих территориях", - говорится в сообщении.
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В регионах округа многое делается для привлечения молодых кадров в сферу беспилотной авиации. Так, в Марий Эл для определения траектории профессионального развития от ученика школы до специалиста БАС разработана карьерная карта обучающегося. Вместе с тем, для всех регионов становится актуальным вопрос разработки программ профессионального и высшего образования в сфере производства и эксплуатации беспилотных систем. Поэтому законодатели ПФО рекомендовали правительству РФ организовать соответствующую работу.
"Во многих регионах ПФО разработчикам и производителям беспилотных авиационных систем предоставляются различные меры поддержки. К примеру, в Нижегородской области с 1 января 2025 года на 6,5 лет снижены налоги для производителей дронов. Но необходима еще большая консолидация усилий на уровне всей России, выработка единой системы взаимодействия регионов и между собой, и с федеральным центром. Нужен единый понятийный аппарат, применяемый в сфере регулирования беспилотных авиационных систем", - сообщил председатель законодательного собрания Нижегородской области.
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Он отметил, что важно оптимизировать процедуру предоставления земельных участков для размещения посадочных площадок для беспилотников и обеспечить комплексное развитие инфраструктуры для их эксплуатации. Необходимо предоставить налоговые льготы и преференции в госзакупках и обеспечить льготное кредитование проектов по разработке или внедрению отечественной компонентной базы.
"Мы видим потребность в дополнительной господдержке опытно-конструкторских и научно-исследовательских проектов, процесса формирования системы подготовки профессиональных кадров для отрасли. Все предложения, выработанные на заседании Ассоциации законодателей ПФО, будут обобщены и направлены коллегам из федерации для дальнейшей проработки", - подчеркнул Люлин.
 
Нижегородская областьРоссияУльяновскЕвгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области)
 
 
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