https://ria.ru/20250314/otrasl-2005073732.html

Спикер нижегородского парламента Люлин призвал поддерживать отрасль БПЛА

Спикер нижегородского парламента Люлин призвал поддерживать отрасль БПЛА - РИА Новости, 14.03.2025

Спикер нижегородского парламента Люлин призвал поддерживать отрасль БПЛА

Необходимо консолидировать усилия регионов и федерации для поддержки отрасли беспилотной авиации, заявил координатор Ассоциации законодателей ПФО, председатель... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T18:02:00+03:00

2025-03-14T18:02:00+03:00

2025-03-14T18:29:00+03:00

нижегородская область

россия

ульяновск

евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 мар - РИА Новости. Необходимо консолидировать усилия регионов и федерации для поддержки отрасли беспилотной авиации, заявил координатор Ассоциации законодателей ПФО, председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. Реализацию Стратегии развития беспилотной авиации (БАС) в регионах Приволжского федерального округа обсудили в пятницу на заседании Ассоциации законодателей ПФО в Ульяновске. "В России есть все необходимые ресурсы для развития беспилотной авиации – потенциал учёных, конструкторов, инженеров, рабочих, частных технологических предпринимательских бюро. Но чтобы этот процесс шел более эффективно, необходимо расширять меры господдержки. Вспомните, какой придали импульс принятые на федеральном и региональных уровнях решения для развития ИТ-отрасли. Такой же подход необходим и для развития отрасли БАС. Кроме того, необходимо развивать производственные площадки в регионах, чтобы иметь возможность в короткие сроки выполнять госзаказ", - цитирует пресс-служба регионального парламента слова Люлина. Отмечается, что сейчас многие субъекты РФ и госучреждения отмечают необходимость расширения направлений применения дронов. Беспилотные авиационные системы упрощают работу в логистике, мониторинге, цифровизации, патрулировании. "Ассоциация законодателей ПФО рекомендует всем субъектам Приволжского округа проработать вопросы расширения использования беспилотников на своих территориях", - говорится в сообщении. В регионах округа многое делается для привлечения молодых кадров в сферу беспилотной авиации. Так, в Марий Эл для определения траектории профессионального развития от ученика школы до специалиста БАС разработана карьерная карта обучающегося. Вместе с тем, для всех регионов становится актуальным вопрос разработки программ профессионального и высшего образования в сфере производства и эксплуатации беспилотных систем. Поэтому законодатели ПФО рекомендовали правительству РФ организовать соответствующую работу. "Во многих регионах ПФО разработчикам и производителям беспилотных авиационных систем предоставляются различные меры поддержки. К примеру, в Нижегородской области с 1 января 2025 года на 6,5 лет снижены налоги для производителей дронов. Но необходима еще большая консолидация усилий на уровне всей России, выработка единой системы взаимодействия регионов и между собой, и с федеральным центром. Нужен единый понятийный аппарат, применяемый в сфере регулирования беспилотных авиационных систем", - сообщил председатель законодательного собрания Нижегородской области. Он отметил, что важно оптимизировать процедуру предоставления земельных участков для размещения посадочных площадок для беспилотников и обеспечить комплексное развитие инфраструктуры для их эксплуатации. Необходимо предоставить налоговые льготы и преференции в госзакупках и обеспечить льготное кредитование проектов по разработке или внедрению отечественной компонентной базы. "Мы видим потребность в дополнительной господдержке опытно-конструкторских и научно-исследовательских проектов, процесса формирования системы подготовки профессиональных кадров для отрасли. Все предложения, выработанные на заседании Ассоциации законодателей ПФО, будут обобщены и направлены коллегам из федерации для дальнейшей проработки", - подчеркнул Люлин.

https://ria.ru/20240928/odeyala-1975276803.html

https://ria.ru/20241029/tsentr-1980747563.html

россия

ульяновск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, ульяновск, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)