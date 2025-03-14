https://ria.ru/20250314/orban-2004947680.html

Орбан прокомментировал идею вступления Украины в ЕС

Орбан прокомментировал идею вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 14.03.2025

Орбан прокомментировал идею вступления Украины в ЕС

В Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T11:53:00+03:00

2025-03-14T11:53:00+03:00

2025-03-14T11:53:00+03:00

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виктор орбан

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БУДАПЕШТ, 14 мар - РИА Новости. В Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. По его словам, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что Украина должна вступить в ЕС в течение нынешнего цикла Европарламента, то есть до 2029-30 годов. "Нельзя допустить, чтобы несколько яйцеголовых в Брюсселе сидели за столом и на бумажном основании за столом решали, может Украина быть членом ЕС или нет. Это нам, реальным венграм, ходящим по земле, предстоит решить этот вопрос. На это мы в любом случае имеем право, потому что, согласно уставу Евросоюза, никто не может быть членом Евросоюза без поддержки всех остальных стран-членов. Так что у Венгрии здесь решающее слово", - сказал Орбан.Венгерский премьер подчеркнул, что по логике Брюсселя Украина получает членство в ЕС в ускоренном порядке взамен на продолжение военных действий, но в таком случае "будет погублена венгерская экономика". Орбан после саммита ЕС 6 марта сообщил, что в стране будет проведен опрос населения о вступлении Украины в Евросоюз, потому что, по его мнению, сначала надо определиться с этим вопросом, а потом принимать решение о финансовой поддержке Украины со стороны объединения. Национальные консультации в Венгрии не предполагают порога явки.

https://ria.ru/20250314/orban-2004937432.html

https://ria.ru/20250314/es-2004945328.html

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в мире, украина, венгрия, брюссель, виктор орбан, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, европарламент