https://ria.ru/20250314/oon-2004901513.html

Совбез ООН намерен осудить вспышку насилия в Сирии

Совбез ООН намерен осудить вспышку насилия в Сирии - РИА Новости, 14.03.2025

Совбез ООН намерен осудить вспышку насилия в Сирии

Члены Совбеза ООН проектом заявления председателя СБ осуждают вспышку насилия в Сирии и призывают власти страны защищать всех ее граждан независимо от их... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T03:59:00+03:00

2025-03-14T03:59:00+03:00

2025-03-14T04:03:00+03:00

в мире

дания

тартус (мухафаза)

латакия (город)

оон

совет безопасности оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/15021/17/150211724_0:250:410:481_1920x0_80_0_0_86c6969ce0070cbfa198060ac30488d1.jpg

ООН, 14 мар - РИА Новости. Члены Совбеза ООН проектом заявления председателя СБ осуждают вспышку насилия в Сирии и призывают власти страны защищать всех ее граждан независимо от их вероисповедания, документ есть в распоряжении РИА Новости. Заявление председателя - это заявление председателя СБ от имени Совета (в марте - Дания), утверждаемое на официальном заседании Совета и публикуемое в качестве официального документа Совета. В проекте соответствующего документа говорится, что СБ ООН "призывает временные власти защитить всех сирийцев, независимо от этнической принадлежности или вероисповедания". Кроме того, члены органа также "решительно осуждают" вспышку насилия в Тартусе и Латакии, которая сопровождалась массовыми убийствами гражданских лиц, особенно представителей алавитской общины. Также Совбез документом призывает "все стороны" немедленно прекратить все акты насилия и подстрекательскую деятельность, обеспечить защиту всех гражданских лиц и инфраструктуры.

https://ria.ru/20250309/oon-2003953112.html

дания

тартус (мухафаза)

латакия (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дания, тартус (мухафаза), латакия (город), оон, совет безопасности оон