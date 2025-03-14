Рейтинг@Mail.ru
Совбез ООН намерен осудить вспышку насилия в Сирии - РИА Новости, 14.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:59 14.03.2025 (обновлено: 04:03 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/oon-2004901513.html
Совбез ООН намерен осудить вспышку насилия в Сирии
Совбез ООН намерен осудить вспышку насилия в Сирии - РИА Новости, 14.03.2025
Совбез ООН намерен осудить вспышку насилия в Сирии
Члены Совбеза ООН проектом заявления председателя СБ осуждают вспышку насилия в Сирии и призывают власти страны защищать всех ее граждан независимо от их... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T03:59:00+03:00
2025-03-14T04:03:00+03:00
в мире
дания
тартус (мухафаза)
латакия (город)
оон
совет безопасности оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15021/17/150211724_0:250:410:481_1920x0_80_0_0_86c6969ce0070cbfa198060ac30488d1.jpg
ООН, 14 мар - РИА Новости. Члены Совбеза ООН проектом заявления председателя СБ осуждают вспышку насилия в Сирии и призывают власти страны защищать всех ее граждан независимо от их вероисповедания, документ есть в распоряжении РИА Новости. Заявление председателя - это заявление председателя СБ от имени Совета (в марте - Дания), утверждаемое на официальном заседании Совета и публикуемое в качестве официального документа Совета. В проекте соответствующего документа говорится, что СБ ООН "призывает временные власти защитить всех сирийцев, независимо от этнической принадлежности или вероисповедания". Кроме того, члены органа также "решительно осуждают" вспышку насилия в Тартусе и Латакии, которая сопровождалась массовыми убийствами гражданских лиц, особенно представителей алавитской общины. Также Совбез документом призывает "все стороны" немедленно прекратить все акты насилия и подстрекательскую деятельность, обеспечить защиту всех гражданских лиц и инфраструктуры.
https://ria.ru/20250309/oon-2003953112.html
дания
тартус (мухафаза)
латакия (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15021/17/150211724_0:204:410:512_1920x0_80_0_0_41296ff943a036cff6639d2af347eaf2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дания, тартус (мухафаза), латакия (город), оон, совет безопасности оон
В мире, Дания, Тартус (мухафаза), Латакия (город), ООН, Совет Безопасности ООН
Совбез ООН намерен осудить вспышку насилия в Сирии

Совбез ООН проектом заявления председателя осудит вспышку насилия в Сирии

© РИА НовостиЗдание ООН в Нью-Йорке
Здание ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости
Здание ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 14 мар - РИА Новости. Члены Совбеза ООН проектом заявления председателя СБ осуждают вспышку насилия в Сирии и призывают власти страны защищать всех ее граждан независимо от их вероисповедания, документ есть в распоряжении РИА Новости.
Заявление председателя - это заявление председателя СБ от имени Совета (в марте - Дания), утверждаемое на официальном заседании Совета и публикуемое в качестве официального документа Совета.
В проекте соответствующего документа говорится, что СБ ООН "призывает временные власти защитить всех сирийцев, независимо от этнической принадлежности или вероисповедания".
Кроме того, члены органа также "решительно осуждают" вспышку насилия в Тартусе и Латакии, которая сопровождалась массовыми убийствами гражданских лиц, особенно представителей алавитской общины.
Также Совбез документом призывает "все стороны" немедленно прекратить все акты насилия и подстрекательскую деятельность, обеспечить защиту всех гражданских лиц и инфраструктуры.
Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании организации в Женеве - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
В ООН призвали расследовать убийства мирных жителей в Сирии
9 марта, 19:20
 
В миреДанияТартус (мухафаза)Латакия (город)ООНСовет Безопасности ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала