https://ria.ru/20250314/oon-2004901513.html
Совбез ООН намерен осудить вспышку насилия в Сирии
Совбез ООН намерен осудить вспышку насилия в Сирии - РИА Новости, 14.03.2025
Совбез ООН намерен осудить вспышку насилия в Сирии
Члены Совбеза ООН проектом заявления председателя СБ осуждают вспышку насилия в Сирии и призывают власти страны защищать всех ее граждан независимо от их... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T03:59:00+03:00
2025-03-14T03:59:00+03:00
2025-03-14T04:03:00+03:00
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ООН, 14 мар - РИА Новости. Члены Совбеза ООН проектом заявления председателя СБ осуждают вспышку насилия в Сирии и призывают власти страны защищать всех ее граждан независимо от их вероисповедания, документ есть в распоряжении РИА Новости. Заявление председателя - это заявление председателя СБ от имени Совета (в марте - Дания), утверждаемое на официальном заседании Совета и публикуемое в качестве официального документа Совета. В проекте соответствующего документа говорится, что СБ ООН "призывает временные власти защитить всех сирийцев, независимо от этнической принадлежности или вероисповедания". Кроме того, члены органа также "решительно осуждают" вспышку насилия в Тартусе и Латакии, которая сопровождалась массовыми убийствами гражданских лиц, особенно представителей алавитской общины. Также Совбез документом призывает "все стороны" немедленно прекратить все акты насилия и подстрекательскую деятельность, обеспечить защиту всех гражданских лиц и инфраструктуры.
https://ria.ru/20250309/oon-2003953112.html
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в мире, дания, тартус (мухафаза), латакия (город), оон, совет безопасности оон
В мире, Дания, Тартус (мухафаза), Латакия (город), ООН, Совет Безопасности ООН
Совбез ООН намерен осудить вспышку насилия в Сирии
Совбез ООН проектом заявления председателя осудит вспышку насилия в Сирии